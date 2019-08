FUNNET DØD: Ronny Nygård (43) ble funnet død 1. juni. Nesten tre måneder senere siktes en annen mann for drapet på ham. Foto: Politiet

Drapssiktet mann varetektsfengsles i fire uker

Ronny Nygård (43) ble funnet død i begynnelsen av juni. Nå varetektsfengsles en mann i 20-årene etter å ha blitt siktet for drapet.

– Tingretten besluttet å varetektsfengsle den siktede i fire uker med brev og besøksforbud. De to første ukene i isolasjon og med medieforbud. Siktede har tatt betenkningstid på om han vil anke kjennelsen, skriver politiet i Bergen i en pressemelding.

BAKGRUNN: Mann siktet for drap på Ronny Nygård (43) i Bergen

Politiets hovedhypotese var først at dødsfallet var en ulykke.

Etterhvert i etterforskningen mener de at det mest sannsynlig var et drap, og en mann i 20-årene ble pågrepet onsdag og siktet for å ha drept Ronny Nygård.

Siktedes forsvarer sa torsdag at han ikke erkjenner straffeskyld.

BLE FUNNET HER: Ronny Nygård ble funnet død på denne parkeringsplassen på Åsane i Bergen natt til 1. juni. Han hadde tatt nattbussen fra Bergen. Foto: Bjørn Ekker

Publisert: 23.08.19 kl. 15:05

