PRESSEKONFERANSE: Politiadvokat Christine Møen Wisløff og etterforskningsleder Andreas Lervik gikk ut med informasjon om den pågående etterforskningen av en Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Overgrepssaken i Bergen: Har fått flere tips

Politiet har fått inn flere nye tips i overgrepssaken hvor en fotballdommer er siktet for seksuell omgang med barn.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politiadvokat Christine Møen Wisløff sier til VG at de har fått inn nye tips etter at de i går gikk ut og etterlyste flere vitner i overgrepssaken mot en mann i slutten av 20-årene i Bergensdistriktet.

– Vi har fått en del nye henvendelser, men jeg kan ikke gå konkret inn på hvem eller hva de gjelder. Nå jobber vi med tipsene som er kommet inn, og det er for tidlig å si noe mer, sier Wisløff til VG.

Den siktede er tidligere håndball- og fotballdommer i og utenfor Bergensdistriktet. Politiet ble varslet av Norges Fotballforbund, omtrent samtidig fikk politiet en anmeldelse fra en av de fornærmede.

les også Fotballdommer siktet for seksuell omgang med barn

Mannen ble pågrepet i begynnelsen av juli i år, siktet for å ha seksuell omgang med barn under 16 år, seksuelt krenkende atferd, samt fremstilling av seksuelle overgrep eller bilder som seksualiserer barn og unge.

– Hvor mange fornærmede er det i saken nå?

– Det kan jeg ikke si av hensyn til etterforskningen, sier Wisløff.

– I hvilket tidsrom skal forholdene som mannen er siktet for ha skjedd?

– Han har vært dommer i flere år og siktelsen gjelder både før og etter oktober 2015 da den nye straffeloven trådte i kraft, sier politiadvokaten.

Fokus på idrettsmiljøet

Wisløff vil ikke si om siktelsene omfatter andre miljøer enn idretten. Den siktede har også jobbet i barnehage.

– Dette vil etterforskningen avdekke, men per nå er det idrettsmiljøet vi konsentrer oss om, sier hun.

Det er ikke foretatt nye avhør av siktede i etterkant av pressekonferansen torsdag.

– Hva skjer videre i etterforskningen?

– Vi håper at potensielt fornærmede som har vært i kontakt med mannen melder seg for politiet. Vi har nå fokus på å avhøre vitner og kartlegge siktedes kontakt med andre mennesker og gå igjennom elektroniske spor gjennom databeslag vi har foretatt, sier Wisløff.

To klubber nevnt

Under pressekonferansen i går kom det frem at siktede har dømt kamper for Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund (NHF) og vært aktiv i to klubber i Bergensområdet.

– Vi vet ingenting om identiteten til hvem som skal være fornærmet i denne saken eller om de tilhører vår klubb, sier styrelederen i den ene klubben til VG.

Styrelederen i håndballklubben som siktede er medlem i, henviser til håndball- og fotballkretsen som håndterer denne saken.

– Det er alltid trist når slike ting skjer, men vi må la politiet etterforske og få klarhet i forholdene i saken, sier styrelederen til VG.

Publisert: 16.08.19 kl. 11:15

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post