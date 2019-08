ERKJENNER: Philip Manshaus (21) erkjenner de faktiske forhold. Foto: Tore Kristiansen

Philip Manshaus’ far etter sønnens forklaring: – Forstår ikke hvem som står bak en slik hjernevask

Draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) erkjenner at det var han som angrep moskeen i Bærum og drepte sin egen stesøster. Manshaus’ far sier saken er dypt tragisk og ubegripelig.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Siktede erkjenner de faktiske forhold, men han har enn så lenge ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffeskyld. Hans forklaring har gitt et viktig bidrag inn i den videre etterforskningen, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

– Han har forklart seg om motivet bak handlingene og har gitt politiet viktige detaljer, sier Kraby om avhøret som varte omkring fire og en halv time.

Etter avhøret, kommenterer Manshaus’ far saken slik overfor VG, via sin advokat Vibeke Hein Bæra:

– Dette er dypt tragisk og ubegripelig. Jeg forstår ikke hvem det er som står bak en slik hjernevask av unge mennesker og får dem til å utføre slike grusomme handlinger.

DREPT: Det ble holdt minnestund på Sandvika videregående skole etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17). Manshaus er siktet for drapet. Foto: Thomas Andreassen

Politiadvokat Kraby sier til VG at Manshaus i avhør forklarte seg om motiv og åstedene, og at han ga politiet viktige detaljer for den videre etterforskningen. Han har også forklart seg om nettsamfunn.

– Vi har fått en rekke opplysninger som er nye for oss, men vi kan ikke kommentere dem, sier Kraby.

Nekter straffskyld

Utstyrt med våpen, vernevest, hjelm og kamera ankom Manshaus al-Noor-moskeen lørdag ettermiddag, hvor 21-åringen løsnet flere skudd. Ingen av de tre personene som var til stede i moskeen, ble alvorlig skadd.

To eldre menn overmannet angriperen, frem til politiet kom til stedet.

Politiet mener Manshaus mindre enn to timer i forkant drepte Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) i familiens bolig på Eiksmarka.

Manshaus forsvarer, Unni Fries, vil ikke kommentere innholdet i avhøret.

– Avhøret har gått greit og jeg oppfatter ham som samarbeidsvillig. Han nekter fortsatt straffskyld, sier Fries.

– Hva er bakgrunnen for at han ville forklare seg nå?

– Det vil jeg ikke si noe om, annet enn at han på nåværende tidspunkt følte seg klar for det, sier Fries til VG.

les også Medelev om terrorsiktede: – Sa jeg ikke skulle tro det som sto om ham i mediene i sommer

MOSKEEN: Philip Manshaus tok seg inn denne døren i moskeen. Foto: Thomas Andreassen

– Angrep på det norske samfunnet

Imam Syed Mohammad Ashraf ved al-Noor moskéen holdt fredagsbønnen på Rykkinn skole fredag, etter angrepet lørdag.

VG-SPESIAL: Terrorangrepet i Bærum

– Dette er et angrep på hele det norske samfunnet, sa han i bønnen.

Han sa han ikke ønsker å nevne den siktedes navn, og omtalte han som fienden.

– Rasisme har ikke noen plass i denne verden, sa imamen.

Medelever varslet

Siktede har uttrykt høyreekstreme holdninger, blant annet i form av hyllest av Vidkun Quisling, og han har vist innvandrerfiendtlige holdninger, ifølge politiet. PST fikk tips om 21-åringen for et år siden.

Flere personer som gikk på Fosen folkehøgskole sammen med den siktede inntil nylig reagerte på hans holdninger og varslet skoleledelsen, ifølge VG.

– Han så på meg og sa jeg ikke skulle tro det som sto om han i mediene i sommer, forteller en medelev til VG.

VG oppdaterer denne saken.

Publisert: 16.08.19 kl. 20:57 Oppdatert: 16.08.19 kl. 22:40

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post