Etterforsker mistenkelig dødsfall i Troms

Etter tips rykket politiet torsdag ettermiddag ut til en bolig i Kvæfjord kommune, hvor de fant en død person.

Det bekrefter politistasjonssjef Frank Sletten på en pressekonferanse fredag morgen. Han forteller at de etterforsker det som et mistenkelig dødsfall, men at ingen så langt er pågrepet.

– Det er omstendighetene rundt funnet som gjør at vi anser det som mistenkelig, sier Sletten, som ikke ønsker å gå i detalj.

Politiet vil ikke svare på om avdøde bar preg av å ha vært utsatt for vold. Politiet kjenner ikke identiteten til avdøde, og vil heller ikke si om det er en mann eller kvinne.

– Avdøde er sendt til obduksjon for å få større klarhet i hvem det er. Forhåpentligvis vil det gi oss flere svar i løpet av dagen, sier Sletten.

Han bekrefter at det bor flere personer i den aktuelle boligen, men vil ikke si noe om hvor avdøde ble funnet.

– Vi er i gang med å gjøre åstedsundersøkelser og avhør av vitner.

