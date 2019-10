Politiet undersøker rasistisk motiv etter angrep på kirkeasylanter på Hønefoss

Ingen er pågrepet etter det som kan være et rasistisk angrep på en far og hans seks år gamle sønn på Hønefoss lørdag.

NTB

Nå nettopp







Faren ble slått mens sønnen ble dyttet over ende. Politiet leter etter to menn.

– Faren er lettere skadd, opplyser operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Angrepet skjedde trolig uten foranledning i fritidsområdet Schjongslunden i Hønefoss lørdag formiddag. Saken ble først omtalt i Ringerikes Blad.

Jakter to menn

De to var på tur i området da to menn plutselig gikk til angrep. Den seks år gamle gutten ble dyttet mens faren ble slått. De to mistenkte beskrives som menn i 30-40-årsalderen. De løp fra stedet da vitner kom til.

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner til hendelsen.

Prost Kristin Moen Saxegaard bekrefter overfor Vårt Land at de to som ble angrepet, tilhører den afghanske familien som har bodd i kirken siden mars i fjor. Selv om de har fått innvilget midlertidig opphold, bor de fremdeles i kirken.

Undersøker rasistisk motiv

Det var Saxegaard selv som hjalp de to til politiet for å anmelde saken. Hun sier det er grunn til å tro at angrepet er rasistisk motivert.

– Det er ytret noe om at det er rasistisk motivert. Gjerningspersonene sa noe som tyder på det før de angrep, sier hun.

Operasjonsleder Kråkenes bekrefter at det kan ligge et rasistisk motiv i bunn, men vil ikke fastslå det.

– Det er en av teoriene vi jobber etter. Men så lenge vi ikke ar fått tak i motparten og avhørt dem vet vi ikke. Vi må også ha et nytt avhør med fornærmede, med tolk, for å få bedre klarhet i hva som har skjedd, sier han til Vårt Land.

Publisert: 12.10.19 kl. 19:12