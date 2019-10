Fem kommunetopper fra Venstre: Vil ha Abid Raja inn i ledelsen

HODDEVIK (VG) Lederne i de fem mest populære Venstre-kommunene i landet, går nå ut og sier at Abid Raja må inn i ledelsen til Venstre.

Nå nettopp







– Vi trenger fornyelse i ledelsen og vi er bra stilt: Vi har mange gode kandidater. Jeg mener det er selvsagt at Abid bør være en de tre i ledelsen, sier Alfred Bjørlo til VG.

Han er en av de fem kommune-lederne som opplevde å få størst oppslutning om sitt lokale Venstre ved kommunevalget.

les også Venstre-opprør sprer seg – tungvektere vil vrake Grande

VG møter dem på Stadlandet sammen med Abid Raja, hvor Raja har tatt til orde for en ny kamp om Stad-tunnelen. Han fikk også mulighetene til å teste surfeegenskapene

De fem er forsiktige med å si noe om hva som bør skje med ledelsen i partiet etter det dårlige kommunevalget, som nasjonalt endte på 3,9 prosent. Men de er samstemte i sitt råd til valgkomiteen:

Abid Raja bør inn i partiledelsen.

les også Unge Venstre-leder: Vil ha Rotevatn og Melby til topps i Venstre











KNALL OG FALL: Det var lite som tydet på at Abid Raja har surfet mye i livet.

– Ser samfunnet nedenfra

– Hvorfor bør han inn, Bjørlo?

– Han har unike kvaliteter som politiker. Han er opptatt av folks hverdag og er i stand til å se samfunnet nedenfra - og å se hvordan politiske valg virker på grunnplanet.

Bjørlos Venstre fikk hele 36,2 prosent oppslutning i sammenslåtte Stad kommune, hvor han skal være ordfører de neste fire årene.

les også Gir full støtte til Raja: - I denne kampen kan vi ikke la Abid stå alene

– Han blir av mange sett på som en spiller?

– Det bildet der er fullstendig feil. Jeg opplever at han er opptatt av hva folk er opptatt av - og at han skaper politikk ut i fra det.

– Du nevnes selv som en som bør få sentrale verv?

– Jeg er «bare» ordfører og trives med det, men det er selvfølgelig hyggelig å bli lagt merke til.

– Bør Grande fortsette som leder?

– Jeg har sagt at det er behov for fornying i ledelsen, men hva jeg mener med det, skal jeg si til valgkomiteen.

les også Abid Raja: - Ikke send hatbrevene hjem til meg

Har spilt inn Raja

Venstre fikk to ordførere i Norge etter valget: Lena Landsverk Sande var den andre. Hun ble gjenvalgt som ordfører i nabokommunen Vanylven, hvor partiet fikk en oppslutning på 21,4 prosent.

– Det dårlige valgresultatet må føre til endringer i ledelsen. Det er ikke nødvendigvis Trine Skei Grande som må ut, men endringer må til. Jeg mener Abid må inn i ledelsen, uten tvil. Jeg vil også spille inn Alfred Bjørlo og Gunhild Berge Stang som aktuelle navn, sier Sande.

– Når Grande går av, mener du Raja bør bli lederen?

– Når den tiden kommer: Ja.

– Jeg har sansen for Abid Raja. Han viser interesse for distriktene og det settes pris på. Jeg mener han bør være en del av ledertrioen. Det hadde partiet hatt godt av. Vi har også flere gode kandidater fra vår landsdel: Sveinung Rotevatn, Alfred Bjørlo og Gunhild Berge Stang, sier Svein Olav Senneset i Bremanger, hvor fikk Venstre 20,7 prosent oppslutning ved valget.

les også Enkeltmannsforetaket Abid

Gunhild Berge Stangs Venstre i Fjaler greide 20,4 prosent ved valget, som ga 4.-plass på «Venstretoppen».

– Jeg har sagt at jeg ønsker å se valgkomiteens innstilling før jeg kommenterer dette, men det er greit å melde at jeg har spilt inn at Abid Raja bør være en del av ledelsen, sier hun.

Også i Askvoll gjorde det Venstre skarpt, med 19 prosent oppslutning, som gjør Askvoll til den femte største Venstre-kommunen. Venstres varaordfører Gunnar Osland er klar:

– Vi har hatt møte i lokallaget i Askvoll, hvor vi har spilt inn navn til hvem partiet bør vurdere til ledelse og sentralstyre. Vi mener Abid bør inn som én av topp tre i ledelsen, sier han.

VG har pratet med de fem uavhengig av hverandre, ikke samlet.

les også Abid Rajas støttespillere: Ikke svekket etter Frp-konflikt

BEACH BOY: Abid Raja klarte etterhvert å komme seg opp fra liggende og knestående. Foto: Tore Kristiansen

Raja: - Motiverende

Raja liker støtten.

– Jeg vil ikke legge skjul på at det er motiverende å få et slik klapp på skulderen. Jeg er her for å lære hva de har gjort bra. De er Venstres vinnere i valget. Det er viktig for oss som jobber sentralt i partiet å lære av dem som har fått det til:

– Vi som bor i Oslo tror vi forstår distriktene og hva de opplever. Det er bare tull. Jeg har hjertet mitt i distriktene, men det er Alfred og alle de andre rundt om i landet, som har føttene sine der. Det er de som har den daglige bakkekontakten, sier Raja.

les også Abid Raja: – Ikke min hensikt å kalle Frp nazister

Surfet med Bjørlo

Han sier Bjørlo er blant hans rådgivere.

– Det han sier, gjør meg god. Vi er blitt nære, sier Raja.

Bjørlo inviterte fredag Raja til bølgesurfing på Hoddevik, en fantastisk strand med fete bølger på Stadlandet.

Etter rådgivning fra instruktør Julie Ervik kastet de seg ut i bølgene. De kom seg først opp på knærne, men etter en halvtime i det iskalde vannet, greide de tidvis å reise seg et par sekunder på brettet, før de plasket ut i det, på alle mulige måter.

Raja jublet: – Det vakke så gæærnt, Alfred!

les også Frp-topp: Venstre får komme seg ut av regjering hvis de ikke har annet å drive med

Valgkomiteen jobber

Partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik ble gjenvalgt fram til 2020 på fjorårets landsmøte og neste år skal Venstre velge ny ledelse. Trioen er alle på valg. Grande har allerede varslet at hun vil ta gjenvalg, mens de to nestlederne foreløpig ikke har kommentert hva de ønsker videre.

De har frist til 20. oktober på å svare.

Venstre-ledelsen skal velges på landsmøtet i april 2021.

SLITEN: - Du tappes voldsomt for krefter, fastslår en sliten Abid Raja etter en time, mer i sjøen enn på brettet. Foto: Tore Kristiansen

Publisert: 11.10.19 kl. 17:27







Mer om