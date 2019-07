KNAKK: På en av sommerens fineste kvelder knakk Lektern i Skienselva sammen – og over 100 gjester, inkludert bandet The Daytrippers måtte evakueres. Foto: Theo Aasland Valen

Restaurant-lekter knakk i Skienselva – bandet fikk Titanic-følelse

En gjest havnet i elven og vokalisten i bandet fikk «Titanic-feeling» da Lektern i Skien knakk med et smell fredag kveld.

– Jeg har opplevd mye som musiker, men aldri noe lignende, sier Erik Damberg (45) til VG.

Som «Paul McCartney» i det norske Beatles-bandet The Daytrippers, var han midt i låten «The ballad of John and Yoko» da det smalt skikkelig på utestedet Lektern i 22-tiden fredag kveld.

SPILTE PÅ LEKTERN: Beatles tributebandet The Daytrippers spilte på Lektern da det smalt fredag kveld: Erik Damberg (Paul) – bass/vokal/piano, Sondre Stordalen (George) – gitar/vokal, Bård Helgerud (John) – gitar/vokal og Are Sorknes (Ringo) – trommer/vokal. Endre Christiansen (Billy Preston) – keyboards – var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Privat

Årsaken til smellen var at hele restaurant-flåten ga etter og knakk omtrent på midten. Damberg og bandet som spilte i sine fargerike Beatles-dresser ble løftet opp og fikk plutselig en veldig bratt scene ettersom de sto i ene ytterkanten av Lektern.

Smalt midt i en låt

– Midt i en låt så smalt det. Jeg opplevde det som virkelig skummelt. Jeg tenkte at nå går vi ned, og fikk litt Titanic-feeling, sier Damberg og sikter til den mye omtalte hendelsen og filmscenen der orkesteret om bord spilte videre mens amerikabåten Titanic gikk ned i 1912.

Da han har fått hendelsen litt på avstand, mener Damberg at ulykken kunne fått et mye verre utfall enn det fikk.

– Dette kunne ha gått mye verre. Utstyret vårt og høyttalerne begynte å bevege seg, men gjestene fikk heldigvis ikke dette over seg, forteller Damberg.

En kvinne ble brakt til legevakt og sykehus etter at hun havnet i vannet da restaurantlekteren knakk sammen.

GJESTER EVAKUERT: De over 100 gjestene på Lektern ble evakuert og kom seg i land stille og rolig etter at restaurant-flåten knakk fredag kveld. Foto: Theo Aasland Valen

Kvinnen som falt i vannet: – Alt forsvant under meg

VG har fått kontakt med kvinnen, som er i 50-årene og fra Grenland.

– Jeg trodde alle ville gå i vannet da det voldsomme smellet overdøvet musikken – og hele lekteren begynte å bevege seg, sier damen.

Hun havnet selv i vannet fordi hun hadde sitteplass nær kanten på restaurant-flåten.

– Jeg følte at hele gulvet og alt forsvant under meg. Venninnen som satt ved siden av meg, må ha fått kjempekrefter, for hun dro meg opp av vannet, beskriver restaurantgjesten som fikk hjernerystelse, smerter i ryggen og måtte sy noen sting i bakhodet etter den ublide opplevelsen i Skienselva.

Hun vil ikke stå frem med navn og bilde, men sier at opplevelsen ble spesielt surrealistisk ettersom alt var så fint før det smalt.

– Det var jo slik en nydelig dag. Gjestene som besto av voksne folk – slappet av og koste seg med den fine musikken fra bandet. Jeg synes synd på folkene som driver denne restauranten – som måtte oppleve dette, sier Grenlandskvinnen til VG.

Satt fast på do

Det har ikke lyktes VG å oppnå kontakt med daglig leder for Lektern i Skien, men til Dagbladet sier hun:

– Vi vet ikke akkurat hva som har skjedd, men alle har blitt evakuert og er trygge. Heldigvis var det ingen som fikk høyttalere eller utstyr over seg, sa hun til avisen fredag kveld.

– Det var 106 personer på lekteren som har en kapasitet på 200 personer. Den knakk mot vann og ikke mot land. Det var for mange som sto på samme sted, opplyste operasjonsleder Trond-Egil Groth i Sørøst politidistrikt fredag kveld.

Det skal ha vært en bjelke i lekter-konstruksjonen som knakk.

En gjest som var på do, skal ha blitt sittende fast ettersom dørkarmer og installasjoner på restauranten kom ut av stilling og ble skeive som følge av knekken i konstruksjonen.

Publisert: 13.07.19 kl. 11:51