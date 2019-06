SØRGER: Stein Olaussen er leder i Sola Flyklubb og kjente avdøde Svein Erik Rud. Foto: Privat

Flyklubb i sorg: – Kjenner det i hele kroppen

Leder i Sola Flyklubb, Stein Olaussen, beskriver dødsfallet til Svein Erik Rud (54) som tragisk.

Oppdatert nå nettopp







Tirsdag formiddag opplyste politiet at Svein Erik Rud er død etter at han lørdag ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo, med livstruende skader på grunn av flystyrten utenfor Mandal i Vest-Agder.

– Det er bare noen timer siden jeg fikk budskapet. Jeg måtte ut og gå meg en tur. Det ble veldig sterkt. Jeg kjenner det i hele kroppen, sier Olaussen til VG.

To andre personer fra flyklubben ble reddet opp fra havet, med lettere skader, etter å ha vært på oppdrag for politiet, hvor de gjorde søk etter en antatt omkommet person som skal ha falt fra danskebåten.

– Vi visste at situasjonen var svært alvorlig for Rud. Når de har drevet med livreddende førstehjelp, er det jo det. Men jeg hadde likevel et håp, sier Olaussen.

les også Flystyrten i Skagerak: Fant et av småflyets hjul i sjøen

Han har selv fløyet med Svein Erik Rud på lignende oppdrag, som denne gang endte fatalt.

De siste dagene har han vært i kontakt med både kona og en av kameratene hans.

– Alt sammen er usannsynlig tragisk og trist. Det var et frivillig oppdrag, og så skjer noe sånt?

En av Norges største

Sola Flyklubb er en av landets største flyklubber, med ca 220 medlemmer. Den har eksistert i over 50 år og eier ett eget fly og leier ytterligere tre. I tillegg har flere medlemmer sitt eget.

– Det er en bra gjeng. På fine kvelder sitter vi utenfor klubbhuset på Sola og drikker kaffe sammen og griller, forteller Olaussen.

Tirsdag kveld er det styremøte i Sola Flyklubb.

– Vi skal fortsatt ha styremøte, men agendaen kommer til å bli helt annerledes nå, sier Olaussen.

Tidligere i dag ble det kjent at årsaken til flystyrten var at motoren stoppet i luften.

Publisert: 25.06.19 kl. 15:50 Oppdatert: 25.06.19 kl. 16:15