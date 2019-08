FERJE-VETERANER: Alf Zahl (74) (sittende) og Asle Andersen (73) sørger for forbindelsen mellom Svelvik og Verket i Hurum på Norges korteste bilferjestrekning. Pensjonistene deler en stilling som ferjefører og - siste nytt i førerhuset. Foto: Terje Bringedal, VG

Frykter Svelvik skal drukne i Drammen og Viken

SVELVIK (VG) Alf Zahl (74) og Asle Andersen (73) fører ferja mellom Svelvik og Hurum kommuner. Fra nyttår blir Svelvik til Drammen og Hurum går inn i Asker kommune. Overgangen fra Vestfold til Viken blir likevel verst, mener Zahl.

Det blir litt rart, erkjenner Gro Nebell Aronsen (55). Ekte svelvikinger er noe for seg selv. I kommunevalget skal de velge det nye kommunestyret i nye Drammen. Og det nye fylkestinget i Viken skal omfatte både 6600 mennesker fra Svelvik og 1,2 millioner andre fra Buskerud, Akershus og Østfold.

Det betyr at Svelviks befolkning tilsvarer drøye fem promille av hele Viken.

Gro Nebell Aronsen (55) i MDG er en av mange som er redd for at den lille byen ved Drammensfjorden blir marginalisert. Byen blir en del av nye Drammen med rundt 100.000 folk.

MDG-GRO OG VELFORMANNEN: Velformann Svenn Oddli blir etterhvert svært medgjørlig etter at han først reagerer på et forsøk fra VG på å flytte vel-benken innunder tak. Han støtter at Svelvik skal slås sammen med Drammen. Foto: Terje Bringedal, VG

Redd for «drukning»

– Jeg har vært redd for at Svelvik skal drukne i den nye kommunen. Jeg har vært redd for at Svelvik skulle få alt det som Drammen ikke ville ha, med gammel industri og store høyhus like ved et sårbart naturreservat, og i tillegg en diger tømmerhavn, sier Nebell Aronsen.

MOT STRØMMEN: Gro Nebell Aronsen (MDG) avbildet ved Svelvikstrømmen og med hjembyen i bakgrunnen. Foto: Terje Bringedal, VG

Hun er ganske fersk som MDG-politiker. Tidligere har helsesekretæren gjort seg mest bemerket lokalt som amatørskuespiller i diverse oppsetninger i den gamle revydronningen Lalla Carlsens hjemby.

Men nå er det beinhard politikk som gjelder. Nebell Aronsen vil inn i et kommunestyre som hun egentlig ikke ville ha.

Svelvik Svelvik ligger helt nord i Vestfold fylke og grenser til Buskerud.

1. januar 2020 er det bestemt at Svelvik kommune skal danne ny kommune sammen med Drammen og Nedre Eiker. Den nye kommunen skal hete Drammen.

1. januar 2020 går dermed Svelvik inn i det nye Viken fylke, som skal bestå av dagens fylkeskommuner - Buskerud, Akershus og Østfold.

Svelvik kommune hadde 6 649 innbyggere i første kvartal 2019. (Kilde: Svelvik kommune)

– Hvorfor har Svelvikveien mellom Drammen og Svelvik så mye bedre standard på Vestfoldsiden enn på Buskerudsiden?

– Det er riktig observert. Vestfold har holdt veien vedlike i alle år, i motsetning til Buskerud.

les også Støre åpner for å vrake sammenslåing av både Viken, Troms og Finnmark

– Likevel vil dere ut av Vestfold?

– Jeg vil jo ikke det, men nå er det blitt som det er blitt, og jeg kan ikke få gjort noe med det. «If you can’t beat them, join them», er det noe som heter, svarer MDG-Gro.

NESTEN FRANKRIKE: Seniorer fra Svelvik møtes på Batteriøyas petanque og boccia-bane for å konkurrere litt og slå av en prat. Foto: Terje Bringedal, VG

Sammen med VG løfter hun en stor benk innunder overbygget på vellets kiosk for å verne oss mot regnbygene. Velformann Svenn Oddli (72) kommer uanmeldt mot oss med bestemte skritt. Han gir klar beskjed om at benken må settes ut igjen der den sto.

les også Rødt-lederen: Vil stoppe alle tvangssammenslåinger etter Finnmark-bråket

Oddli er også pratesyk. I motsetning til MDG-politikeren er han tilhenger av kommunesammenslåing.

– Sammenslåing er en naturlig, rasjonell utvikling i samfunnet vårt. Vi må se etter stordriftsfordeler. Svelvik vil bli satt på kartet på en helt annen måte. Det blir indrefileten i nye Drammen. Vi får medbestemmelse i den nye kommunen, ingen blir overkjørt, insisterer velformannen.

USIKKER ETTERBRUK: Rådhuset i Svelvik kan neppe kalles en arkitektonisk perle. Etterbruken når kommunen blir historie, er foreløpig usikker. Foto: Terje Bringedal, VG

Han er spesielt stolt av Batteriøya med sin nære forsvarshistorie og med nærheten til fjorden.

– Beste stedet

– Jeg har bodd mange steder, både på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge. Vi kom hit og skulle bli her midlertidig, men grodde fast. Dette er det absolutt beste stedet vi har bodd, beskriver han.

MDG-politiker Nebell Aronsen er som ekte svelviking ikke helt oppdatert om hva som rører seg i vestre deler av Nedre Eiker kommune, som i likhet med Svelvik blir en del av Drammen.

KROSTEMNING: Dreggen kro og vertshus trekker folk der det ligger sentralt i Svelvik - mellom lokalavisen Svelvikposten og fjorden - der ferja Svelviksund går i skytteltrafikk mellom Svelvik og Hurum. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vil du klare å engasjere deg for eldreomsorgen i Krokstadelva i gamle Nedre Eiker?

– Ja, jeg er et veldig engasjert menneske. Jeg brenner for mennesker, helse og menneskeverd. Da må jeg jo engasjere meg i eldre menneskers liv i Krokstadelva også, svarer Nebell Aronsen.

SKAL FJERNES: Fra 1. januar 2020 blir skiltene med Svelvik og Vestfold skiftet ut med Drammen og Viken. Foto: Terje Bringedal, VG

VG møter henne på Batteriøya i Svelvik; en liten friluftsperle med et lite kanonbatteri og miner fra andre verdenskrig.

Sterk strøm

På øya ligger også bocciabanen, som blir flittig brukt av pensjonister. Et øyeblikk kan man forledes til å tro man er i en søvnig by i Provence, og ikke en liten by i Nordre Vestfold.

Øya ligger midt i Norges nest sterkeste tidevannsstrøm. Da Gro vokste opp drev den lille ferja lengre enn godt var i retning Drammen - før den fikk hentet seg inn igjen og kom seg til land på Hurum-siden.

Alf Zahl (74) fører ferja over Svelviksundet med stødig hånd. Den fem minutters ferjeturen er Norges korteste bilferjestrekning med sine 184 meter fra kai til kai. I mange år har ferja gått fra Svelvik kommune i Vestfold til Hurum kommune i Buskerud.

FEM MINUTTER: Ferjestrekningen mellom Svelvik og Verket på Hurum-siden er Norges korteste bilferjestrekning med 184 meter fra kai til kai. Overfarten tar cirka fem minutter, mye på grunn av den sterke Svelvikstrømmen. Foto: Terje Bringedal, VG

Leit å forlate Vestfold

Fra nyttår blir det nye tider. Da kommer det en ny, utslippsfri ferje på nøyaktig samme strekning. Men den skal gå fra Drammen kommune til Asker kommune - i nye Viken fylke - etter sammenslåingen.

Svelviksundet er krevende for den lille ferja «Svelviksund» - på grunn av den sterke Svelvikstrømmen.

Zahl tar imot VG i førerhuset, og uttrykker mest skepsis til fylkesreformen som Svelvik blir en del av.

– Det er nok det verste med hele denne sammenslåingen - at Buskerud skal bli en del av Viken, og at Svelvik skal inn i dette. At vi ikke fortsatt skal være vestfoldinger, er nok det mest såre, sånn som jeg ser det. De som er innfødte svelvikinger - de synes det er leit, sier Zahl til VG.

REDNECK OG KRF-ER: Vainö Ulven Kultima (58) kjøpte seg hus i Svelvik kommune midt på 80-tallet. Siden har han bodd der, og blant annet vært leder i Svelvik KrF. Foto: Terje Bringedal, VG

En av Svelviks mest kjente ansikter for tiden, er den nylig avgåtte KrF-politikeren Vainö Ulven Kultima (58). Han figurerer som en av frontfigurene i TV-serien Norske rednecks, der han regjerer på landstedet Spritamäki på Finnskogen. Men til daglig har han bodd på Berger i Svelvik i 35 år.

– Jeg støtter sammenslåingen med Drammen. Svelvik vil bestå uansett. Vi trenger mer samarbeid og kontakt med Drammen for å utvikle Svelvik. Det er bare bra at Drammen i større grad blir vårt sentrum, sier redneck-sjefen som nå har tatt en pause fra lokalpolitikken og som leder i Svelvik KrF.

– KrF hadde det beste partiprogrammet, og med en menneskelig profil. Derfor havnet jeg der. Men nå har jeg så mange baller i lufta, at jeg ikke har tid til politikk, sier Vainö til VG.

Tar farvel med Svelvik kommune

I det litt tilårskomne og småslitne rådhuset nærmere sentrum troner rådmann Hans-Petter Christensen. Han kaller seg for driftsrådmann frem til nedleggelsen av kommunen ved nyttår. Selv om han selv liker best å kalle det sammenslåing.

ROLIG: Rådmann Hans-Petter Christensen i Svelvik har knappe fire måneder igjen før Svelvik kommune er historie. Det tar han med stor ro. Foto: Terje Bringedal, VG

Den erfarne kommunesjefen har jobbet med sammenslåing tidligere - da Sørøysund ble slått sammen med Hammerfest i 1992.

Han ser de samme reaksjonsmønstrene her i Svelvik kommune som i Finnmark-kommunen for snart 30 år siden.

– Folk spør seg: Hvem skal jeg jobbe sammen med? Hvor skal jeg jobbe? Og hva skal jeg jobbe med? illustrerer rådmannen.

Han tror sammenslåingen vil gå seg til, selv om kun én av 14 ansatte virksomhetsledere i nye Drammen kommer fra Svelvik kommune. Totalt er det 14 ledere fra Svelvik blant de 200 mellomlederne som er ansatt.

– Han er bare litt tørst

– Svelvik har både by- og bygdemiljø, fordi kommunen er så langstrakt. Mange av innbyggerne er orientert mot Drammen. Det er et likevel et veldig sterkt eierforhold til Svelvik og det kommunale. Men motstanden mot sammenslåing harikke vært så voldsom her, konstaterer Christensen.

Han forteller en liten historie om noe av kvaliteten ved nærheten i det lille Svelvik-samfunnet:

– NAV holder til vegg i vegg med rådhuset. Der er det av og til innbyggere som ikke er fornøyd med tjenestene. En bruker kom dit på en litt dårlig dag og begynte å true de ansatte. Vi besluttet å låse døren inn til NAV-kontoret. Så kom det en kollega inn døren min som hadde fått med seg hvem som truet. «Han er bare litt tørst, og ingen stor trussel», sa kollegaen.

– Her kjenner alle hverandre.

