LITE FRISTENDE: Brennmaneter kan i løpet av kort tid gjøre det mindre fristende med et bad i varmen.

Mye brennmaneter observert langs kysten: – Tydeligvis hatt gode forhold

Havforskningsinstituttet har fått inn mange rapporter om mye brennmaneter langs kysten av Oslofjorden og Rogaland. – Normalt, sier forsker.

Særlig i forrige uke var det mange som oppholdt seg langs kysten som meldte fra til Havforskningsinstituttet om de røde og brennende manetene som kan være en skikkelig pine i badesesongen.

Havforskningsinstituttet fører ikke selv noen oversikt over forekomsten av maneter langs kysten vår, men belager seg på innrapporteringer fra publikum via havfunn.no. Det er derfor vanskelig å si om det er mer enn vanlig.

– Jeg vil si det er normalt med en plutselig oppblomstring av maneter. Det ligger i manetenes natur. De har tydeligvis hatt gode forhold nå, sier marinbiolog og forsker ved Havforskningsinstituttet, Tone Falkenhaug, til VG.

– Kan ødelegge badesesongen

Hun forklarer grunnlaget for en manet-sommer legges tidlig om våren, og at det avhenger av både temperaturer og tilgang på mat hvor mange det blir.

– I tillegg kan manetene drive med havstrømmene, så strømmen kan konsentrere dem inn i bukter og fjorder og kan gi inntrykk av at det er voldsomme mengder, forteller forskeren.

VANLIG SYN. Det er den røde brennmaneten som er vanligst langs norskekysten.

I Norge er det tre arter av maneter som er svært vanlige: Rød brennmanet, som er den vanligste, blå brennmanet, som er en mindre art enn rød brennmanet, og til slutt den mindre skumle glassmaneten.

Falkenberg forteller at blå og rød brennmanet har omtrent like sterkt giftstoff, men at den røde utgaven er større og dermed også har flere tentakler. Det kan derfor være mer smertefullt å komme i nærkontakt med denne.

– De kan ødelegge for badesesongen, men vi ser ofte at de forsvinner like fort som de kom. De kan også svømme ned på dypet, forklarer Falkenberg.

Trådene kan bli fem meter lange

Det er trådene til brennmaneten som «brenner». De har små kapsler med giftstoff som sprøytes inn gjennom et nål-lignende apparat, skriver Norsk Helseinformatikk (NHI).

Trådene er nærmest usynlige i vannet, og sleper opptil fem meter bak selve brennmanet-kroppen. Dersom du kommer nær en brennmanet, er det lurt å svømme med rolige tak bort fra brennmaneten. Kaver du for mye, kan det skape strøm som suger manettrådene mot deg.

BLÅ BRENNMANET: Den blå utgaven inneholder like mye giftstoff, men har kortere tentakler, og kan dermed utgjøre mindre skade.

Vanligvis blir ikke brennmaneten større enn 50 centimeter i diameter, men ifølge NHI har det vært observert brennmaneter med diameter på hele to meter i norsk farvann.

Det er blitt rapportert færre tilfeller av brennmaneter denne uken enn forrige, men om dette skyldes mindre forekomst av brennmaneter eller rett og slett at nordmenn ikke er så mye nede ved sjøen i det forholdsvis kjølige juli-været så langt, er forskeren ikke sikker på.

– Vi får håper at det ikke er så langvarig dersom det fortsatt er tett forekomst av brennmaneter langs kysten, sier hun.

Dersom uhellet er ute og du kommer i kontakt med en brennmanet, vil du nærmest umiddelbart kjenne en brennende følelse i huden, skriver NHI.

Et par minutter etter kontakten vil det komme en stripet, rødflammet hevelse som gjerne har et sikksakk mønster. Varigheten av smerten kan variere, men vanligvis gir den seg i løpet av en halvtimes tid.

De norske brennmanetene er ikke farlige, skriver NHI.

Publisert: 04.07.19 kl. 20:29