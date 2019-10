Per Sandberg dukket opp i retten - fikk ikke vitne

OSLO TINGRETT (VG) Per Sandberg skriver på Facebook at han er stevnet som vitne i den pågående rettssaken mot Mulla Krekar i Oslo tingrett tirsdag. Der fikk han likevel ikke innta vitneboksen.

Meddelelsen ble publisert sammen med en selfie av Sandberg foran rettssalen.

Ifølge Sandberg selv var det Krekars forsvarer, Brynjar Meling, som ville ha ham inn som vitne.

– Jeg fikk ikke vitne, så jeg fikk ikke vite hvilke spørsmål han eventuelt måtte ha. Jeg tror jeg ble stevnet med bakgrunn i et intervju fra 2015, der det etterlatte inntrykket var at jeg visste mer enn alle andre visste, sier tidligere statsråd Per Sandberg til VG.

Ifølge Dagbladet var Sandberg ikke oppført på vitnelista som retten mottok mandag. Krekars advokat Brynjar Meling ble overrasket over Sandbergs oppmøte. Han hadde fått beskjed om at den tidligere justisministeren ikke skulle komme, skriver avisen.

Før det ble klart at Sandberg ikke fikk vitne sa PSTs politiadvokat Per Niklas Hafsmoe til Dagbladet at Sandberg ikke hadde svart på stevningen fra retten, og at det dermed usikkert om han fikk innta vitneboksen.

Etter hvert fikk Sandberg vite fra Meling at det ikke var behov for at han vitnet.

VG har så langt verken fått Meling eller Hafsmoe i tale.

Sandberg forteller til VG at han fikk stevningen på telefon fra PST for en uke siden, men at den skriftlige ikke kom før mandag denne uken. Altså dagen før han skulle inn som vitnet. Ifølge Sandberg selv var fristen for å svare da allerede gått ut.

OSLO TINGRETT: Mulla Krekar i retten sammen med forsvarer Brynjar Meling tirsdag. Foto: Ola Vatn, VG

Skuffet

Sandberg legger ikke skjul på at han er skuffet over at han ikke fikk vitne, og at det dermed ble en bomtur fra Mandal, hvor han er bosatt.

– Når man er innkalt som vitne skal man respektere domstolen, og man forbereder seg på ulike måter. Jeg har faktisk lest meg litt opp også, i tilfelle det skulle komme spørsmål man synes man skal besvare på en god måte. Akkurat nå er jeg skuffet, sier han til VG utenfor rettssalen.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet, etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Den italienske dommen er ikke rettskraftig. I slutten av juli mottok Justis - og beredskapsdepartementet en formell utleveringsbegjæring fra Italia.

FIKK IKKE VITNE: Per Sandberg i Oslo tingrett. Foto: Ola Vatn, VG

Motsetter seg utlevering

Mandag denne uken startet Oslo tingrett sin behandling av utleveringsvilkårene, og skal nå ta stilling til om mulla Krekar kan bli utlevert. Men veien til en eventuell utlevering er uansett lang. Om Oslo tingrett finner at vilkårene er til stede, kan kjennelsen ankes til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett.

Når retten til slutt har avgjort om utleveringsvilkårene er oppfylt, vil saken oversendes Justisdepartementet, via Riksadvokaten.

Deretter vil departementet avgjøre om begjæringen skal etterkommes eller ikke. Om det vedtaket påklages, vil det være Kongen i statsråd som til slutt avgjør spørsmålet om utlevering, opplyser Justisdepartementet.

Da saken startet motsatte Krekar å la seg utlevere.

– Jeg motsetter meg selvfølgelig, sa han via tolk.

Overfor pressen viste Krekar til at den norske staten har brukt millionbeløp på rettssakene mot ham

– De spiller og spiller og spiller og betaler, sa Krekar.

Sandberg: Fortvilende

Per Sandberg mener hele saken viser at det norske rettssystemet innimellom er «komplisert og håpløst».

– Når en mann som på et tidspunkt ble erklært til å være en fare for rikets sikkerhet kan spille med det norske rettssystemet og håne det norske folk, skaper det en usikkerhet om rettssystemet er godt nok, sier han til VG.

Videre viser han til at det snart er 20 år siden han selv var borte i saken for første gang.

– Da var det en enkel forvaltningssak. Det er klart det er fortvilende å se på at man kan spille med rettssystemet på denne måten.

– Du kaller det et sirkus?

– Jeg tror majoriteten er enig i det. Men all respekt til Meling og Krekar. De bruket aller verktøy og metoder som finnes i det norske rettssystemet for å tviholde på at Krekar skal være i Norge. Det er derfor man har advokater, sier Sandberg.

