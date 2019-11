NY SOFA: Hans K. Moe og Stig Aambø måtte gjennom bratt og glatt terreng for å bære den nye sofaen opp til hytta. Foto: Per Eikrem

Per Eikrem og kameratene brukte to timer på å bære ny sofa til hytte - var feil sofa

Etter å ha båret sofaen gjennom bratt og glatt terreng i to timer, viste det seg at sofaen hadde feil farge.

Oppdatert nå nettopp

En helt vanlig fredag ettermiddag ble et mareritt for Per Eikrem og kameratene hans, som skulle frakte opp en ny sofa til hytta. Eikrem og konen bor til vanlig i Oslo, men kjøpte seg nylig en hytte i Moldemarka - nord for Øverlandsvannet.

Helt på toppen, for å være presis.

– Hvis du har vært i Molde, vet du at det er en helt fantastisk utsikt. Hytta vår ligger høyt med en fin utsikt. Derfor ville vi ha en sofakrok hvor vi kunne nyte utsikten, forteller Eikrem til VG.

Har du sett? Fant mann i boxershorts sovende på sofa

Til den anledningen ønsket Eikrem og konen å sette sitt eget preg over hytta, som ble nøye planlagt. Valget falt på å kjøpe en grønn sofa, som skulle leveres fredag forrige uke.

Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først.

Men å frakte en sofa til hytta er ingen enkel oppgave. Eikrem måtte derfor planlegge nøye hvordan sofaen skulle fraktes opp i bratt og glatt terreng.

Sofaen var grå

Eikrem tar fri fra jobben for å fly til Molde fredag morgen, hvor det blir planlagt en leveranse fra Bohus klokken tolv. Han får også tillatelse fra Molde kommune til å kjøre nærmest mulig en demning ved Bergsvatnet for en kortere vei til hytta.

Fikk du med deg? Designsofaene som har tatt helt av i Norge

Han anslår at det er 500 meter å gå fra demningen ved Bergsvatnet til hytta, men får heldigvis bærehjelp fra to kamerater.

Etter to timer med bæring og snubling i bratt terreng, får Eikrem og kameratene båret opp to av tre sofadeler opp til hytta. De bestemmer seg derfor for å ta en liten pause.

– Jeg var utrolig spent på hvordan sofaen så ut. Jeg gikk inn for å åpne opp plasten og pappen på leveransen, forteller Eikrem.

les også Over denne broen står verdens lengste sofa

Utenfor sitter kameratene og tuller.

– Tenk hvis det er noe galt med sofaen, eller om det er en feil farge på sofaen, sier de.

Men spøken blir fort til alvor når Eikrem kommer ut kort tid etter.

– Sofaen er jo grå. Den skulle vært grønn!

– Hvordan reagerte kameratene dine?

– De trodde først jeg spøkte. De satt jo og diskuterte dette mens jeg var inne, så de trodde jeg hadde overhørt diskusjonen. Vi ble alle målløse, men begynte å le.

Sto på lageret

Etter sofaklussen tar Eikrem en telefon til Bohus for å forklare situasjonen. Bohus finner fort ut at den riktige sofaen fortsatt står på lageret, og at feil produkt har blitt levert.

Visste du? Derfor har Jennifer Lawrence sofa fra Ikea

Bare én time senere stiller Bohus med den riktige sofaen og to menn, som bærer den nye sofaen helt opp til hytta.

– Jeg ble litt lettet, for vi var allerede godt sliten fra før av. I tillegg nærmet det seg å bli mørkt, så vi hadde vært motløse om vi måtte tatt en ny runde.

NY SOFA: Den riktige, grønne sofaen godt plassert i stuen. Foto: Per Eikrem

Romsdal Budstikke har vært i kontakt med Bjarne, som arbeider ved lageret til Bohus. Han beskriver feilen som tidenes tabbe, men legger til at det går mange år mellom hver gang de leverer ut en feil sofa.

– Men det er første gang vi leverer feil sofa til en hytte langt oppe i Moldemarka. Men vi fikk tak i en henger, fant fram riktig sofa, fikk tillatelse til å kjøre inn til demningen fra kommunen, og fikk levert riktig sofa, sier han til avisen.

Publisert: 18.11.19 kl. 22:05 Oppdatert: 18.11.19 kl. 22:24

Mer om