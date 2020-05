FOLKEOPPLYSER: Erik Tandberg, her fotografert hjemme på Majorstuen i juli 2019. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Erik Tandberg bisettes nå: – Som et pust fra en stor verden

Romfartseksperten Erik Tandberg bisettes fra Ris kirke i dag.

Tandberg, som blant annet er kjent for å ha ledet NRKs månedslandings-sendinger, er av kringkastingssjefen omtalt som «en av de viktigste stemmene i vår historie» og «en av de store folkeopplyserne i etterkrigstiden».

Sivilingeniøren og romfartseksperten gikk bort 2. mai, 87 år gammel, etter et kort sykeleie.

Han var utdannet flymekaniker og jetmotormekaniker fra USA og ble landskjent da han kommenterte månelandingen til Apollo på NRK i 1969.

BISETTES: Seremonien finner sted i Ris kirke onsdag. Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

Etter flere år som konsulent i blant annet oljebransjen, begynte han å jobbe fulltid for Norsk Romsenter i 1992.

Privat seremoni

Bisettelsen er privat og overføres på begravelsesbyråets hjemmesider.

PROGRAM: Erik Tandberg får en privat bisettelse. Foto: Skjermdump fra Jølstad

Ifølge programmet er det prest Elisabeth Thorsen som forretter ved bisettelsen.

Hun beskriver Tandberg som en elsket far, svigerfar, bestefar, kjæreste, venn og kollega og et naturlig omdreiningspunkt både i hverdag og på fest.

– Han var som et pust fra en stor verden, og samtidig en forbindelseslinje til det helt nære og grunnleggende, sier presten.

CELEBERT: F.v.: Jan-Erik Rønningen, Nammo, Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén (bak), kronprins Haakon, Inga Bolsvik, Erik Tandberg og Pål Brekke fra Norsk Romsenter, under kronprinsens besøk på universitetsplassen på Forskningsdagene i september 2011. Foto: Berit Roald / Scanpix

– Han sto for verdier som åpenhet, raushet og målbevissthet. Han sto for standhaftighet og verdien av å lytte før man svarer. Han har vist oss at å møte verden med letthet og tyngde ikke er noen motsetning. Som at det å være skarpsindig ikke står i motsetning til å være vennlig, sier Thorsen videre.

Datteren Vibeke holder minneord for Tandberg.

– Da han trakk pusten for siste gang, holdt jeg hardt i hånden hans, forteller hun.

Hun sier også at det har varmet å se alle som har sørget sammen med dem og uttrykt respekt for faren.

– Pappa var en mann med stort hjerte, han rørte alle som traff ham, sier hun.

Nils Bech står for solosang av «Deilig er jorden» i bisettelsen.

Ole Johan Skjelbred-Knudsen leser dikt: «Forsvinningspunkt» av Tor Ulven og «Heim» av Helge Torvund.

Tine Thing Helseth spiller «What a Wonderful World» på trompet.

I sitt siste intervju med VG, i 2017, så Tandberg tilbake på livet både før og etter 1969. Der sa han at å kommentere månelandingen er det største han har opplevd.

