FRISKMELDT: De ansatte isolerte en etasje på Ellingsrudhjemmet. Foto: Frode Hansen

Dette Oslo-sykehjemmet ble først rammet av coronaviruset - nå er det friskmeldt

ELLINGSRUD (VG) For å håndtere coronasmitten isolerte de ansatte en hel etasje. Likevel overlevde ikke to av beboerne viruset. Nå er sykehjemmet friskmeldt.

For mindre enn 10 minutter siden

I dag kan de ansatte se tilbake på noen tøffe uker. 14. mars ble det bekreftet coronasmitte på sykehjemmet, som det første i hovedstaden.

Siden da har flere av de ansatte jobber krevende vakter – iført fullt smittevernutstyr – for å bekjempe utbruddet på sykehjemmet.

SMITTEVERN: De ansatte i den isolerte sonen holder humøret oppe midt i utbruddet på Ellingsrudhjemmet i Oslo. Foto: Privat

Satte opp eget isolat

To av de 146 beboerne på Ellingsrudhjemmet overlevde ikke coronasmitten. Totalt har 46 Oslo-borgere dødd av coronaviruset, viser VGs oversikt.

Sykehjemsetaten vil ikke opplyse hvordan smitten kom til Ellingsrudhjemmet, utover at den kom utenfra. De vil heller ikke opplyse hvor mange som har vært smittet av coronaviruset på sykehjemmet.

– Når du får inn alvorlig smitte på sykehjem som dette, har man ikke alle fasilitetene til å håndtere det. Vi har ikke isolater og vi har ikke sluser utenfor rommene. Så vi måtte tenke annerledes, sier fagsykepleier Maria Helene Elisabeth Golding om hvordan hun opplevde utbruddet.

Det første de gjorde da de fikk bekreftet smitte var å stenge av hele sykehjemmet for omverdenen. For å håndtere utbruddet blant beboerne satte de ansatte opp et eget isolat som strakte seg over en hele etasje.

– Lange vakter

Det ble tøffe tak fordi mange av de ansatte havnet i karantene.

– Da trådte mange i beredskapsteamet til med lange vakter i noen dager, sier Golding.

Det ble også etablert et eget isolat for dem som hadde hatt nærkontakt med smittede. Samtidig ble alle ansatte og beboere med symptomer testet fortløpende.

ISOLERTE: Fagsykepleier Maria Helene Elisabeth Golding og beboer Haldis Brustad (93) utenfor Ellingsrudhjemmet i Oslo. De tar fortsatt ikke imot besøk innendørs. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

– Jeg tror veldig mange ansatte kjente på frykten for å gjøre noen syke og forårsake noens død. Jeg tror også de var redd for å ta med smitte hjem. Det tror jeg det er mange som har kjent på, sier hun.

Hun forteller at beboerne taklet situasjonen med isolasjon svært ulikt.

– Det er stor forskjell på hvor ofte beboerne er vant til å få besøk. Det er mange av beboerne våre som ikke har et reelt tidsperspektiv. Men for noen har det vært kjempetøft, folk som er vant med å ha familie her daglig.

Coronapandemien har rammet norske sykehjem hardt. 135 av de 228 døde har dødd på institusjoner som sykehjem. Verst rammet er imidlertid et sykehjem i Bergen, Metodisthjemmet. Der har 18 beboere dødd.

Utbruddet over 228

For beboer Haldis Brustad (93) på Ellingsrudhjemmet har det ikke vært så stor overgang ettersom barna hennes bor i Kristiansand. Hun opplevde at mannen døde av hjertesvikt midt i utbruddet på sykehjemmet.

– De sa at vi ikke kunne besøke hverandre, men jeg fikk se ham før han døde, sier hun.

Hun beskriver en spesiell tid de siste ukene.

– Det har vært veldig stille. Vi har bare sovet og spist, sier hun.

For henne har det vært fullstendig isolasjon siden landet ble stengt ned. Alt av felles aktiviteter på sykehjemmet har blitt avlyst og aktiviteter har kun foregått i små grupper. Nå i det siste har det blitt åpnet for at beboerne kan motta besøk utendørs.

– Har du vært redd for å få coronaviruset?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har blitt stelt som vanlig. Men jeg har fulgt med veldig på nyhetene.

Fra og med utgangen av april har sykehjemmet vært fritt for coronasmitte. For fagsykepleier Golding har denne perioden betydd samhold.

– Den følelsen jeg sitter igjen med nå, er at det ble et utrolig samhold i personalet. Alle var veldig innstilt på at dette lasset drar vi sammen. Det var ingen som klaget over å jobbe ekstra. Det er veldig tungt å gå fulle vakter i smittevernutstyr, sier fagsykepleieren.

SAMHOLD: Fagsykepleier Maria Helene Elisabeth Golding skryter av samholdet blant sine kollegaer under utbruddet på sykehjemmet. Foto: Jenny-Linn Lohne, VG

Forberedt på en ny runde

Likevel er de innstilt på at det ikke nødvendigvis er siste gangen de ansatte på iføre seg fullt smittevernutstyr. Derfor har de fortsatt å trene på smittevern-rutiner som bekledning.

– I forbindelse med at samfunnet åpner opp mer og mer er vi spente. Vi er forberedt på at det ikke er sikkert at dette er over. Det kan jo komme en ny runde.

Hun beskriver situasjonen de står i nå som et etisk dilemma ettersom mange av beboerne er i sluttfasen av livet. Frem til sykehjemmet åpnet for begrenset besøk har dette vært en tid de har måtte tilbringe uten familie.

– Samtidig har vi et ansvar for å holde beboerne våre trygge, sier hun.

Publisert: 22.05.20 kl. 21:31

