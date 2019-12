SKYTING: En mann i 30-årene Foto: Ole Martin Wold

Ny pågripelse etter skytingen i Trondheim

Politiet har pågrepet nok en person etter at en mann i 30-årene ble skutt i Trondheim torsdag kveld. Også han er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding fredag kveld.

Ifølge politiadvokat Ellen Moksnes Andresen er den pågrepne en mann i 20-årene.

– Han er foreløpig ikke avhørt, opplyser hun i pressemeldingen.

TO SIKTET: To personer er siktet for medvirkning til drapsforsøk etter at en mann ble skutt i Trondheim. Foto: OLE MARTIN WOLD

Mannens forsvarer Christian Wiig opplyser til VG at han mottok saken klokken 17.15 fredag kveld.

Han har såvidt rukket å ta en telefon til sin klient, som fredag kveld fortsatt er i politiets varetekt.

– Vi er blitt enige om at han skal avhøres lørdag formiddag. Han blir ikke løslatt i dag, sier Wiig.

– Hvordan min klient stiller seg til siktelsen har vi ikke rukket å diskutere engang, legger han til.

Politiet mottok melding om at en mann i 30-årene var skutt i Trondheim klokken 20.16 torsdag kveld.

Skytingen skjedde ved en Bunnpris-butikk i Ila i Trondheim, og det var den skadde mannen selv som varslet politiet om hendelsen, ifølge politiet.

På en pressekonferanse fredag opplyste politiet at det var flere vitner til hendelsen, og at disse hadde observert en krangel eller konfrontasjon i forkant av hendelsen.

Det er funnet to tomhylser og en kniv på åstedet.

ETTERLYSER VITNER: Politiet vil komme i kontakt med fører eller eier av denne bilen Foto: Politiet

Foreløpig er to personer pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk. I fredagens pressemelding opplyser politiet ikke om at antatt gjerningsperson er pågrepet.

Mannen som ble skutt er ved bevissthet, og anses ikke som kritisk skadet. Skuddet har ifølge politiet gått via magen og ut i armen.

Politiet går nå igjennom flere videoer fra overvåkingskameraer for å se om de kan finne opptak som er relevant for etterforskningen.

De ser også etter eieren av en svart bil som ble observert av et vitne, som politiet mener kan knyttes til hendelsen.

Publisert: 06.12.19 kl. 19:31

