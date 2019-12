CAMPEN: Det er nå 86 dager siden Mike Horn og Børge Ousland bega seg ut på ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen. Foto: Mike Horn

Polfarerne på vei mot «hjelperne»: – Det er krevende isforhold

NORDISHAVET (VG) Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn har nå tatt over stafettpinnen og satt kursen mot de to «hjelperne». På veien har de møtt på nye utfordringer.

Etter at Aleksander Gamme og Bengt Rotmo ble sendt ut fra «Lance» for tre dager siden, så det i går ut til at de omsider skulle møte polfarerne. Men slik gikk det ikke:

De to teamene var bare noen kilometer fra hverandre, men havnet på hver sin side av en stor råk – og ekspedisjonens leder Lars Ebbesen dro i bremsen.

Vind og store bevegelser i isen førte til at polfarerne drev 26 kilometer i løpet av natten, men de to «hjelperne» ble rammet av de samme kreftene, og den siste oppdateringen er at det er omtrent fire kilometer som skiller teamene.

Aleksander Gamme og Bengt Rotmo fortsatte fredag morgen ferden nordover, og noen timer senere kom de seg over råken som stanset dem i går. Det tok imidlertid ikke lang tid før de støtte på nye råksystemer.

Før- og etterbilde: På satellittbildene under vises en rekke råker. Dra i bildet for å se hvor mye isen har forandret seg fra torsdag til fredag:

De to «hjelperne» har lagt seg i teltet for å vente på Børge Ousland og Mike Horn, som nå har tatt over stafettpinnen. De startet den krevende ferden mot kompisene ved 13.30-tiden,

– De er tre råker i det området, og jeg tror de har gått rett inn i et nytt. Det betyr at de enten må gå rundt eller padle over, noe de har mye erfaring med, sier Ebbesen til VG.

Han forteller at været har stabilisert seg, og hvis ting går etter planen kommer de to teamene forhåpentligvis til å møtes i løpet av kvelden. Men ekspedisjonslederen tør ikke å spå noe tidspunkt.

– Etter at de har teamet opp, skal de gå tilbake i fotsporene til Rotmo og Gamme, før de camper og setter kursen mot skipet «Lance» i morgen, sier Ebbesen.

Like før klokken 15 bekrefter Bengt Rotmo i en SMS til teamet om bord på «Lance» at de ikke har møtt de to polfarerne ennå.

– Det er krevende isforhold og råker med åpent vann som må forseres og navigeres rundt, sier iskart-ansvarlig Knut Espen Solberg til VG.

Gamme og Rotmo sendte morgentimene en ny posisjon til «Lance»: De var da 22 kilometer fra skipet. Posisjonen var 82 grader og 43 minutter nord, og 18 grader og 27 minutter øst.

I en oppdatering i morgentimene var posisjonen til posisjonen til polfarerne 82 grader og 44 minutter nord, og 18 grader og 46 minutter øst.

Ekspedisjonslederen jobber på spreng for å få bedre satellittbilder og dermed finne den beste veien videre.

– De må jo gjøre hele jobben der oppe, men vi håper vi kan gi dem noen råd herfra. Ved hjelp av satellittbilder får vi hovedlinjene, sier Ebbesen.

KLARE: Knut Espen Solberg (t.v.), Bengt Rotmo og Aleksander Gamme før de to sistnevnte satte kursen mot Børge Ousland og Mike Horn tirsdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Det er nå 86 dager siden Horn og Ousland bega seg ut på ekspedisjonen som går ut på å krysse Polhavet fra Arktis til Svalbard via Nordpolen.

Planen var egentlig å følge isen helt ned til Svalbard og bli hentet ut av Mike Horns seilbåt, men isen er altfor for usikker. Det ble derfor bestemt at skipet «Lance» skulle plukke dem opp.

Ekspedisjonslederen forteller at han snakket med Børge Ousland fredag morgen.

– Han er rolig og veldig fokusert. I går var de jo litt giret fordi de trodde de skulle møte kompisene, men nå handler alt om problemløsing: Hva gjør vi? Hvordan ser det ut? De er ekstremt motivert.

Foto: Tom Byermoen, VG

En av utfordringene er at de to polfarerne snart går tomme for mat, men Ebbesen forteller at de etter å ha ryddet i alt utstyret har en full rasjon i dag – og også kan klare seg i morgen.

De har også et sterkt ønske om å klare seg på egen hånd, og ønsker sånn det er nå ikke å få påfyll på rasjonene de har båret med seg.

– Men hvordan går det med frostskadene?

– Det går sin gang. Nå handler det bare om å holde ut. De har tilbakelagt utrolige distanser den siste tiden, så fysisk står det bra til.

Han har tidligere vært krystallklar på at det ikke er noen redningsaksjon, og at det er uaktuelt for polfarerne å bli hentet ut med helikopter. Dette står fortsatt ved lag:

– Det er helt fjernt. Det er litt som å klatre opp Everest, også er det litt kø og vanskelig på slutten, så du bestiller et helikopter for å komme opp de siste hundre meterne. Du har jo ikke besteget fjellet da. Vi skal strekke oss veldig langt for at dette skal bli en vellykket tur, sier Ebbesen.

