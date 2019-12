KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber regjeringspartiene legge prestisjen vekk og sette befolkningens liv og helse først. Foto: Stian Lysberg Solum

– Må ta grep før folk begynner å dø som følge av ambulanseflykrisen

Bjørnar Moxnes krever at regjeringen av hensyn til befolkningens liv og helse sørger for at de fem ambulanseflyene som tilhører den tidligere operatøren Lufttransport settes inn i tjeneste i Nord-Norge.

– Helseministeren må ta grep før folk begynner å dø som følge av ambulanseflykrisen. Nå er den krisen total, siden fem av flyene er satt på bakken, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til VG.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly er satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Babcock sa i dag at de ikke vet hva som er feilen eller når de får rettet den.

– Dette kaoset kan ikke fortsette, for det vil være å spille hasard med menneskers liv og helse. Babcock er tildelt en milliardkontrakt uten at de leverer - da må staten gripe inn, så folk i nord igjen kan føle seg trygge, sier Moxnes.

I dag leverer Moxnes følgende forslag som vil bli behandlet i Stortinget mandag:

«Stortinget ber regjeringa av hensyn til befolkningas liv og helse sørge for at de fem ambulanseflyene tilhørende den tidligere operatøren, settes inn i tjeneste».

Fem fly står klare

Han påpeker at det står fem fly på bakken i Nord-Norge som tilhører den forrige operatøren, Lufttransport.

– De har vært i tjeneste i fem år og betjent hele Nord-Norge, og har ikke disse tekniske feilene. Pilotene som nå flyr for Babcock har flydd disse flyene i årevis. Det er de samme pilotene som jobbet for Lufttransport frem til 1. juli, som nå jobber for Babcock. Disse maskinene kan fly på kortbanenettet - det er viktig, sier Moxnes.

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport AS, operatøren som driftet ambulanseflyene frem til i sommer, bekrefter overfor VG at deres fly står tilnærmet klare ved flyplassene i Tromsø og Kirkenes.

– På veldig kort sikt, en til to dager, skal vi kunne ha alle fem teknisk klare til operasjon, sier Frank Wilhelmsen til VG.

– Hvis noen kommer og spør oss om å bidra til å løse krisen, skal vi bidra med alt vi kan bidra med, sier han.

Bent Høie sier at de vurderer situasjonen fortløpende.

– Jeg har bedt om å få en daglig oppdatering på beredskapen og vurderer hele veien om det er behov for ytterligere tiltak, sier helseministeren.

TILGJENGELIG: Et av flyene til Lufttransport fotografert på vei ut på oppdrag i mai 2018. Fem fly står nærmest klare til å tas i bruk på kort varsel. Foto: Terje Mortensen

– Legg vekk prestisjen!

Rødt-lederen mener helseminister Bent Høie har «investert enorm prestisje i denne mislykkede anbudsprosessen».

– Han har lagt all sin statsrådpondus i at alt vil bli så meget bedre bare få inn en ny og billigere operatør. Nå må han legge prestisjen til side. Han påstår at dette ikke går ut over pasientenes liv og helse. Da vil jeg gjerne ha en forklaring fra Høie.

Moxnes sier Rødt advarte mot denne krisen lenge før den kom, allerede for halvannet år siden.

– Babcock sa de skulle levere like godt med et fly mindre og ti færre piloter. Vi fikk dessverre ikke med oss stortingsflertallet på å stanse dette. Det har gått enda mye verre enn vi fryktet: Det er full kollaps i hele ambulanseflytjenesten, sier Moxnes.

Han viser til Hanne Heszlein-Lossius innlegg, hvor hun beretter om et hjertesykt barn i Finnmark som måtte vente i 19 timer på å komme til hjertelege, og en jente med mulig hjerneblødning i Gamvik som måtte vente på fly i 3,5 timer.

– Hvordan kan helseministeren hevde at det ikke går utover pasienters liv og helse? Jeg får selv meldinger direkte fra folk i Finnmark med hjerteskjærende fortellinger om hvordan ambulanseflykrisen går direkte ut over deres nære. Jeg tror vi får støtte fra hele opposisjonen, og jeg håper regjeringspartiene legger prestisjen vekk og setter befolkningens liv og helse først. Her kan det ikke stå på penger, understreker Moxnes.

PÅ BAKKEN: Babcock har tekniske problemer med fem av ambulanseflyene sine i Norge. Foto: BSAA

Krever øyeblikkelig redegjørelse

Sosialistisk Venstreparti (SV) krever en umiddelbar redegjørelse fra helseministeren om luftambulansekrisen i nord. Stortingsrepresentant og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har sendt brev til Bent Høie, der han ber statsråden snarest komme til Stortinget for å redegjøre.

– Orienteringen fra Babcock er lite tillitvekkende og svært urovekkende. De evner ikke å levere. Begge basene i Nord-Norge er ute av drift. Ansvaret for denne kollapsen er og blir Høies verk. Det var han som satt denne avgjørende delen av akuttberedskapen i spill, mot alle faglige råd. Nå ser vi resultatet, beredskapen i nord er nå i en alvorlig krise, sier Fylkesnes.

– Vi kaller nå helseministeren inn på teppet på Stortinget mandag, og krever full redegjørelse.

Vil ha opprydding

Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe mener håndteringen av ambulanseflysituasjonen er katastrofal og krever full opprydning.

Senterpartiet kommer mandag til å fremme to forslag. De krever en fullstendig gransking av hele prosessen, samtidig som de mener at staten umiddelbart må overta ansvaret fra Babcock.

Kjersti Toppe sier til VG at man ikke kan vente på utfallet av granskingen før man handler.

– Staten må overta nå. Det alvorlige er at man gambler med helt grunnleggende helseberedskap. Reglene bør være strengere. Vi snakker ikke om kafédrift eller renhold, sier hun.

Publisert: 08.12.19 kl. 19:57