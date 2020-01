ØKNING: I 2014 var det 600 skademeldinger på akuttposten ved Østmarka. I 2018 var det nesten 1300. Også i år er tallet like høyt. Foto: Geir Otto Johansen / St. Olavs hospital

Mer pasientvold i akuttpsykiatrien: – De er ofte ruset og veldig sinte

Akuttpsykiatrien har fått en glattcelle-funksjon, mener avdelingsleder Pål Sandvik ved Østmarka i Trondheim. Han tror dette kan være noe av årsaken til økt pasientvold.

– Mange av pasientene som før ble satt på glattcelle på grunn av ordensforstyrrelser, blir nå innlagt. De er ofte ruset og veldig sinte, sier Pål Sandvik til VG.

Samtidig opplever fengslene at de har mange innsatte med alvorlige psykiske vansker, forteller Sandvik, og sikter til Klassekampens artikkel om psykisk syke Gro Anita Sakstad (32).

I to år gikk hun inn og ut av dørene på Bredtveit fengsel i Oslo, til tross for at helseavdelingen ved Bredtveit mente at hun var for syk til å være i fengsel, skriver avisen.

Sikkerhetsinspektør Christopher McCabe sier til avisen at de har mange innsatte som tidligere ikke ville vært i fengsel, men i psykiatrien.

– Det kan synes som vi får pasienter som fengslene burde hatt og omvendt. Dette tyder på at vi har et systemproblem på dette området, sier Sandvik.

AVDELINGSLEDER: Pål Sandvik ved Østmarka, hvor akuttpsykiatrien for Sør-Trøndelag ligger. Foto: Privat

– Ikke enig

Helseminister Bent Høie (H) sier at tilbudet i psykisk helsevern må tilpasses pasientene, og at han er klar over at det er utfordringer mange steder.

– Jeg er imidlertid ikke enig i at akuttpsykiatrien har fått en «glattcelle-funksjon» eller at vi har et systemproblem. Personer som har behov for psykisk helsehjelp, skal få det på legevakt eller til akuttpsykiatrisk mottak, og ikke plasseres på glattcelle, sier han til VG.

– Jeg legger til grunn at politiet tar kontakt med legevakt eller akuttpsykiatrisk mottak ved mistanke om behov for akutt helsehjelp. Innsatte i fengsel har de samme pasientrettighetene som alle andre og skal få tilbud om helsehjelp, og om nødvendig overføres til psykisk helsevern. Det gjelder også personer som er innbrakt i politiarrest, fortsetter Høie.

UENIG: Helseministeren er ikke enig i at akuttpsykiatrien har fått en «glattcelle-funksjon». Foto: Thomas Andreassen, VG

Økning i vold og trusler

Avdelingsleder Marianne Sofie Kvamsdahl ved akuttpsykiatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus (Ahus) tror at dagens situasjon gjenspeiler utviklingen også ellers i samfunnet.

– Politiet har uttalt at volden på gaten er grovere i dag. Dette tror jeg også påvirker en avdeling som oss, sier hun.

I desember omtalte VG en intern rapport ved akuttpsykiatrisk avdeling på Ullevål, som viser at det siden 2015 har vært en økning i vold, trusler og utagering mot de ansatte. Flere og mer alvorlige personskader, ofte mot hodet, er det som bekymrer ledelsen mest.

VG har vært i kontakt med flere sykehus som opplever det samme.

– Vi ser den samme utviklingen hos oss. Det er en økning i vold og trusler, og ikke minst mer målrettet vold, ofte med slag og spark mot hodet. Det er veldig bekymringsfullt, sier Sandvik.

Dobbelt så mange skademeldinger

I 2014 var det 600 skademeldinger på akuttposten ved Østmarka. I 2018 var det nesten 1300. Også i år er tallet like høyt.

– Noe av økningen kan sikkert forklares med bedre meldekultur, men generelt har truslene og volden blitt mye grovere, sier Sandvik.

I likhet med Ullevål, har også Østmarka nedbemannet.

– Jeg skal være forsiktig med å si at utviklingen henger sammen med nedbemanningen, men for å møte aggressive pasienter må man ha tilstrekkelig personell med nødvendige ferdigheter og kompetanse.

– Belastende

Klinikkdirektør Brede Aasen ved Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen sier at også de kjenner seg igjen i beskrivelsene fra Ullevål.

– Antall volds- og trusselhendelser har økt de siste årene, men det er store variasjoner fra måned til måned. Vi har 76 behandlingsplasser for å håndtere akuttpsykiatriske pasienter, og størstedelen av volds- og trusselhendelser relateres til disse seksjonene, sier han.

Også på Psykisk helse og rus-klinikken ved Nordlandssykehuset er det en økning i vold og trusler – både i antall og alvorlighetsgrad, sier klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen.

Avdelingen på Ahus har ikke hatt samme økning i alvorlige personskader, men ser at det er flere voldshendelser.

– Innholdet i truslene er også mer målrettet og alvorlig. Det er belastende å høre «jeg skal drepe deg» eller «jeg vet hvor barna dine bor». Det gjør noe med de ansatte og de andre pasientene, sier Kvamsdahl.

AVDELINGSLEDER: Marianne Sofie Kvamsdahl ved akuttpsykiatrisk avdeling på Akershus universitetssykehus. Foto: Privat

Flere innleggelser

Ifølge Kvamsdahl har det vært en betydelig økning i antall innleggelser de to siste årene. Dette preger avdelingen.

– Det blir et travlere og mer hektisk behandlingsmiljø. De ansatte er klar over hvilken avdeling de jobber på, men når det blir helt fullt på en avdeling hvor pasientene er svært syke, er det veldig krevende, sier hun.

– Dette er vår største utfordring. Vi må finne ut av hvordan det ikke skal overfylles.

HEKTISK: Både ved Østmarka og Ahus har det vært flere innleggelser, ifølge de to avdelingslederne. Foto: Geir Otto Johansen / St. Olavs hospital

Også på Østmarka-avdelingen har det vært flere innleggelser.

– Vi ønsker oss flere senger egnet til skjerming av pasienter og flere senger med høy bemanning, slik at sikkerheten for personal og pasienter kan ivaretas på en god måte. Slike senger er et knapphetsgode – de er fulle hele tiden, sier Sandvik.

– Målet er å behandle pasientene med så høy grad av frivillighet som mulig. Men hvis det blir for mye og vold og trusler blir de ansatte utrygge, noe som kan utløse tvangsbruk.

Publisert: 19.01.20 kl. 18:17

