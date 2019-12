FIKK FJORÅRETS OPPGAVE: 13 OsloMet-studenter får eksamen annullert som følge av feilen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

OsloMet-studenter fikk samme oppgave som i fjor – eksamen annullert

Lærerstudenter fikk utdelt fjorårets oppgavesett. – Sterkt beklagelig, sier fakultetsleder Ronald Wornley til VG.

13 studenter ved lærerutdanningen på OsloMet fikk utdelt samme oppgave på eksamen i naturfag som i fjor. Studentene har derfor fått beskjed om at tirsdagens eksamen blir annullert.

Det var Khrono som omtalte nyheten først.

Ronald Wornley, seksjonssjef ved Fakultet for lærerutdanning, sier til VG at denne oppgaven er blitt brukt som eksempel i undervisningen.

– Det eneste som kan si er at det er sterkt beklagelig. Slike ting skal ikke skje, men av og til så gjør det. Jeg har full forståelse for at det er vanskelig for studentene, sier han.

Studentene vil nå få tilbud om ny eksamen, men denne kan ikke arrangeres før jul. Wornley sier at de skal prøve å finne en dato på onsdag.

På spørsmål om hvordan denne kunne skje, svarer han:

– Det er ikke helt enkelt å si. Jeg fikk beskjed om dette på slutten av dagen, og vi har ikke hatt sjansen til å snakke med alle som er involvert, for å finne ut hva som skjedde. Vi følger det opp i morgen, sier han.

– Vil studentene bli kompensert på noe vis?

– Det kan jeg ikke svare på akkurat nå, det må vi komme tilbake til, sier Wornley.

Ifølge Khrono vil OsloMet nå vil ta en gjennomgang av sine rutiner.

Det er ikke bare OsloMet som har oppelvd eksamenskluss den siste tiden. For noen dager siden reagerte studenter ved Handelshøyskolen BI i Oslo på at eksamen i faget «Bedriften» i år nesten var identisk som fjorårets.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge må 72 studenter ta eksamen på nytt etter at eksamensoppgaven ble gjort tilgjengelig for studentene for tidlig.

Publisert: 10.12.19 kl. 21:18 Oppdatert: 10.12.19 kl. 21:46

