SV-topp: – Regjeringen og ikke kommunen som bør få bøter

Helseminister Bent Høie (H) får hard kritikk fra Senterpartiet og SV etter avsløringen om at kommuner har betalt milliardbøter.

Høie varsler overfor VG at han nå fryser satsen på boten kommuner må betale til sykehus, fordi de ikke klarer å ta imot pasienter.

Han ønsker å avskaffe hele ordningen på sikt.

Opposisjonspolitikere mener helseministeren slipper for billig unna.

– Det er han som stort sett har vært minister siden samhandlingsreformen ble innført, og det er han som har sviktet oppfølgingen, sier Kjersti Toppe (Sp), stortingsrepresentant og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

– Har ikke gjort jobben sin

VG avdekket onsdag denne uken hvordan helseforetakene fra 2012 til 2018 har gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner – fordi de ikke har klart å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

For hver ekstra dag pasienten må bli på sykehuset, må kommunen betale en dagsbot.

Toppe mener situasjonen VG har avdekket er Høie sitt ansvar.

– At betalingsbyrden for kommuner har økt så kraftig etter 2012-2013, burde fått Høie til å reagere for lengst, ikke bare når VG forteller at det er slik det er.

At Høie vil ta bort betalingsplikten, er nye toner, ifølge stortingsrepresentanten fra Senterpartiet. Høie har tidligere vært imot forslaget om å fjerne betalingsplikten for de eldste, forteller Toppe.

– Normalt skulle vi forventet at færre og færre av kommunene skulle måtte betale bøter, om samhandlingsreformen hadde virket. Her har faktisk ikke Høie gjort jobben sin, sier Toppe.

ÉN AV FIRE kommuner har hatt mer enn 1000 prosent økning i bøteutgiftene etter at Samhandlingsreformen ble innført i 2012, viser kartleggingen.

– Kutt til beinet

Senterpartiet får følge av Sosialistisk venstreparti i sin kritikk av helseministeren.

– Det er regjeringen og ikke kommunene som bør få bøter hvis pasienter ikke får omsorg og pleie, sier Karin Andersen (SV), Leder for Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

VG har snakket med 50 kommuner som har hatt største økning i innkrevde bøter.

De beskriver mangel på penger og personell som en av hovedårsakene til at de ikke kan ta imot pasienter sykehusene skriver ut.

– Kommunene kan ikke ansette nok kvalifiserte fagfolk og bygge nok sykehjem når de får bøter på en milliard, over en milliard i kutt til toppfinansieringen for ressurskrevende tjenester og ellers beskjed om å kutte til beinet for å unngå å havne på svartelista, sier Andersen.

SVIKTET: Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp), mener Foto: Odin Jæger

Nye bøter i 2019

Frem til og med 2018 har ikke kommunene måtte betale for pasienter de ikke klarer å ta imot innen psykisk helsevern.

I 2019 ble det innført bøter også for disse pasientene.

Dette mener Andersen ikke står i stil med det Høie nå sier.

– Han innførte selv ansvar for utskrivningsklare pasienter i psykiatrien til kommunene senest i fjor. Nå ser han at det blir feil, men somler med å stoppe. Hvis han mener det, må han jo gjøre det, sier hun.

Penger på bordet

Bent Høie mener det ikke handler om penger, men om hvordan kommunene organiserer seg. Han foreslår mer samhandling. Det holder ikke, mener SV.

– Kommuneøkonomien må styrkes kraftig slik SV foreslår og systemet med bøter må bort, sier Karin Andersen.

– Hverken sykehusene eller kommune kan trylle, så skal løftene til pasientene holdes, må pengene gå til pasienter og ikke til landets rikeste og friskeste.

Tror ikke på helsefellesskapene

Høie innfører helsefellesskap. Tanken er at sykehuset og kommunene skal møtes over bordet, diskutere problemene og komme til felles beslutning, blant annet om hvem som skal skrives ut og når.

Flere kommuner VG har snakket med forteller at det allerede er veldig godt samarbeid mellom dem og sykehusene. Det uttrykkes stor forståelse for det presset sykehusene arbeider under.

– Høie har krevd så stor effektivisering av sykehusene at det kuttes i døgnbehandling, helt bevisst, fordi sykehusene må spare penger. Dette er Høies ansvar. At han da tror at vi skal tro på at de nye « helsefellesskapene» skal ordne på dette, er naivt, sier Kjersti Toppe.

– Svingdørspasienter skaper inntekter i sykehusene, men er ikke god pasientbehandling. Pasientens helsevesen som helseministeren snakker om blir ingen realitet før kommunesektoren styrkes permanent, avslutter Karin Andersen.

