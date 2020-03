TOMME KLASSEROM: Alle landets skoler er stengt til og med mandag 13. april på grunn av coronaepedemien. Foto: Fredrik Varfjell

Smitteeksperter: Dette må til for å åpne barnehager og skoler

En ekspertgruppe vurderer om det er mulig å åpne barnehager og skoler etter påske. Smitteeksperter VG har snakket med, tviler på at det skjer.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) er tydelig: Barnehager og skoler skal åpnes så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det.

– Vi vil vurdere mulighetene for at noen eller alle barn og unge kan gå på skole, samtidig som smittevernet ivaretas. Derfor er det viktig med et kunnskapsgrunnlag som kan fortelle oss mer presist hvordan dette kan gjøres, sier Melby i en pressemelding.







Barnehager og skoler er foreløpig stengt til og med 2. påskedag – mandag 13. april.

Men allerede 8. april kommer regjeringen med en ny beslutning om de restriktive tiltakene skal fortsette eller ikke.

LEDER EKSPERTGRUPPE: Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

En ekspertgruppe fra ulike fagfelt jobber nå med en rapport som skal vurdere om det er mulig å gjenåpne barnehager og skoler.

Gruppen ledes av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

Ferdig på fredag

– Kan du allerede nå si noe om hva som må til for at barnehager og skoler kan åpne etter påsken?

– Det er litt tidlig å si noe om det. Vi hadde første møte i gruppen på fredag, og da handlet det først og fremst om å fordele arbeidsoppgaver. Nå har vi en uke på oss til å skrive en rapport som skal synliggjøre hvilke konsekvenser stengning av barnehager og skoler har for våre barn og unge, sier Hege Nilssen til VG.

I arbeidet har Nilssen med seg eksperter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ekspertgruppens rapport skal være klar førstkommende fredag – 3. april – og presenteres samme dag.

– Vi tar med vår faglighet fra hver vår kant, og skal særlig synliggjøre konsekvenser fra hvert vårt fagfelt. Så skal vi forsøke å sette dette sammen. Det er klart at dette er en kjempekrevende situasjon for barn, unge, foreldre og lærere, derfor er vi glade for at vi får lov til å belyse hvilke konsekvenser dette har opp mot smittevernhensynet, sier Nilssen.

– Må være nedgang i nysmitte

Professor i hygiene og smittevern og tidligere smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Bjørg Marit Andersen, har liten tro på at barnehager og skoler kan åpnes igjen etter påsken.

– Slik det er nå, så tror jeg ikke det. Det er ingen grunn til å være mer liberale i tiltakene etter påske, da må det i så fall skje en skikkelig nedgang i antall nysmittede, nesten ned mot null. Ser man ingen nedgang på nysmitte, så mener jeg det bør strammes ytterligere inn, kanskje innføre portforbud og lignende, sier Andresen til VG.

Fredag var tallet for antall nye smittede i Norge på godt over 300 personer.

– Det lover ikke bra, sier Andresen.

SMITTEEKSPERT: Bjørg Marit Andersen avbildet under fakkelmarkering for å bevare Ullevål sykehus. Hun mener smittetallene må kraftig ned, før barnehager og skoler kan åpnes. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Opplæring av lærere

Dersom myndighetene kommer frem til å åpne barnehager og skoler, mener Andresen at følgende må være på plass:

– Alle barna må være smittefrie. Det må være veldig fokus på god håndhygiene og barnehage- og skolemiljøet må desinfiseres hver eneste dag, kanskje flere ganger om dagen.

Hun mener opplæring av barnehageansatte og lærere er noe av de viktigste.

– De må være godt skolert. Med en gang det oppdages luftveissymptomer på et barn, så må det isoleres. Og man må umiddelbart starte med å gå opp smitteveier, sier Andresen.

– Grundig risikoanalyse

En av Norges fremste eksperter på virus og epidemier, Ørjan Olsvik, har heller ikke tro på at barnehager og skoler kan åpnes igjen etter påsken. Det er for mye som må være på plass hvis så skal skje, mener han.

Fra et smittevernsperspektiv bør det prioriteres å utarbeide en risikoanalyse med tanke på barn.

– Så vidt jeg vet, er det ingen barn under 10 år i hele verden som er blitt smittet av viruset. Derfor ville jeg startet med en grundig risikoanalyse som er spesielt rettet mot barn og smitte, sier Olsvik, som er professor i medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø.

SMITTEEKSPERT: Ørjan Olsvik mener noe av det viktigste som må på plass, er at barnehageansatte og lærere får opplæring i hva de oppdager mulig smitte blant barna. Foto: Frode Hansen

Håndhygiene og temperaturmålere

Olsvik lister opp tre ting som man bør vurdere og fokusere på, dersom barnehager og skoler skal åpnes:

Håndhygiene

– Det må være økt fokus god håndhygiene og hvordan man kan praktisere dette, også når barna går hjem fra barnehagen og skolen, sier Olsvik.

Temperaturmålere

– Det bør vurderes om barnehager og skoler være utstyrt med digitale temperaturmålere slik at man tidlig kan oppdage og stoppe eventuell smitte ved å isolere barnet. Dette har fungert godt i forbindelse med ebolautbrudd, hvor man for eksempel i militærleirer har brukt slike målere som man bare retter mot pannen for å kontrollere kroppstemperaturen, sier Olsvik.

Kjøredokument

– Det er viktig at barnehageansatte og lærere får et skikkelig rundskriv om hvordan de skal praktisere ulike tiltak for å forhindre smitte. Videre må det være klart hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte dersom mulig smitte oppdages. De må med andre ord utstyres med et godt kjøredokument, sier Olsvik.

– Mye redsel

Videre mener professoren at barnehageansatte og lærerne får kunnskap om hvordan de skal ta imot og ivareta barna.

– Det er ikke tvil om at det er mye redsel knyttet til som skjer nå. Derfor er det viktig at de får tilgang til en god informasjonspakke som de kan bruke i kontakten og undervisningen med barna. Det er over to uker til barnehager og skoler eventuelt åpner igjen, så det bør være mulig å få på plass dette, sier Olsvik.

Publisert: 28.03.20 kl. 13:45

