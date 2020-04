EIERNE: Sidra Bhatti, Afzzal Ghauris kone eier 75 prosent av Advokatfirmaet Rogstad. Abrar Ghauri, hans bror, eier tolkeselskapet Aba Consulting. Ansatte i Advokatfirmaet Rogstad har blitt ansatt i Aba Consulting. Bildet er en fotomontasje. Foto: ILLUSTRASJON

E-poster i domstolen avslører: «Viktig at vi er samstemte om uttalelser»

Borgarting lagmannsrett har utbetalt over én million kroner til et omstridt tolkeselskap. Nå viser interne e-poster fra domstolen hvordan saken har vært håndtert.

Nå nettopp

22. februar avslørte VG hvordan fire advokater fra Advokatfirmaet Rogstad hadde brukt over 1100 timer på tolking i én og samme straffesak i Borgarting lagmannsrett.

16 andre advokater i samme sak hadde brukt til sammen 126 timer.







Rogstad-advokat Morten Kjensli har godkjent rundt 800 av timene. Pengene gikk fra Borgarting lagmannsrett til tolkeselskapet Aba Consulting, som eies av broren til Afzzal Ghauri – mannen som bygde opp advokatkontoret Kjensli jobber i.

Justispolitikere reagerte sterkt på saken.

Domstoladministrasjonen: «Er dette riktig gjengitt?»

Etter avsløringen av Rogstad-advokatenes over 1100 tolketimer, fikk Domstoladministrasjonen (DA) flere spørsmål om saken fra VG.

DA er den «administrative overbygningen» til landets domstoler.

VG spurte DA blant annet om hva de mente om Borgartings uttalelse om at allerede utbetalte beløp til Aba Consulting var «avsluttede forhold».

Altså at Borgarting ikke ville gjøre noen undersøkelser av hva for eksempel 800 tolketimer for Morten Kjensli utenfor retten hadde gått til. Det er fortsatt et spørsmål verken Kjensli eller Borgarting har besvart.

Denne uttalelsen fra Borgarting fikk DA til å ta kontakt med Borgarting.

– Er dette riktig gjengitt? Er det utenkelig for en domstol å ettergå hvordan offentlige midler, som den har godkjent bruken av, er brukt? Hvem er det som eventuelt har ansvaret for å sikre at bruk av tolk er innenfor gjeldende regelverk? spør kommunikasjonssjef Yngve Brox i DA i en e-post til Borgarting.

Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting, bekrefter at svaret var riktig gjengitt slik det var publisert i VG.

I kopifeltet står DA-direktør Sven Marius Urke.

I RETTSALEN: Morten Kjensli representerte i sin tid Lars Grønnerød i Orderud-saken. Her er han i Borgarting lagmannsrett som forsvarer for Sajjad Hussain, hovedtiltalte i menneskehandelsaken rundt butikkjeden Lime. Foto: Tore Kristiansen

«Har et ansvar»

I samme e-post fra Fjærtoft Trondsen i Borgarting gjør hun rede for domstolens kontroll med tolkeutgiftene overfor DA. Hun skriver at de må «legge til grunn at advokatene forvalter den tillit som ligger i forsvareroppnevningen».

Samtidig skriver hun:

– Det må likevel selvfølgelig tas forbehold om at lagmannsretten, dersom man mottar opplysninger som skulle tilsi at vi er ført bak lyset/at det gjennom advokatene er gitt uriktig faktisk informasjon om tolkebruk, har et ansvar for å gå tilbake og kontrollere også tidligere utbetalinger. Så langt har vi ikke fått opplysninger som har gitt oss grunn til å gå tilbake, står det i Fjærtoft Trondsens e-post til DA.

MÅTTE SPØRRE: Yngve Brox i Domstoladministrasjonen måtte sjekke om Borgarting lagmannsrett var riktig gjengitt i VG da de uttalte at de ikke ville undersøke allerede utbetalte beløp til tolkeselskapet. Foto: Øyvind Nordahl Næss

«Viktig at vi er samstemte»

Fjærtoft Trondsen avslutter e-posten til sine administrativt overordnede i DA med et ønske.

– Vi vil sette pris på om vi kan snakke sammen før det eventuelt går et svar fra DA til VG. Det er viktig at vi er samstemte om uttalelser – særlig fordi dette gjelder en pågående sak i Borgarting lagmannsrett, skriver hun.

Senere mottar hun svar fra Yngve Brox i DA med DAs utkast til kommentar til VG. Svaret DA ville bruke i VG var en kort uttalelse som ikke besvarte noen av VGs spørsmål.

– Dette ser greit ut, svarer Fjærtoft Trondsen.

les også Vil ha svar fra justisministeren etter VG-avsløring

DIREKTØR: Mari Fjærtoft Trondsen er direktør i Borgarting lagmannsrett og leder for domstolens administrative arbeid. Foto: Stian Lysberg Solum

Svarer ikke på spørsmål

VG har stilt DA flere spørsmål om denne saken.

– Vi ville være sikre på at Borgarting var riktig gjengitt før vi ga VG svar på spørsmål dere stilte oss om saken, skriver Yngve Brox i DA til VG.

DA svarer ikke på andre spørsmål og viser til domstolenes uavhengighet.

DA har ansvar for økonomistyring i rettsvesenet. VG har derfor bedt DA begrunne hvorfor de mener utbetalingene Borgarting har godkjent ikke er et økonomisk og administrativt anliggende de kan kommentere. Dette svarer ikke DA på.

LEDER OG STYRELEDER: Afzzal Ghauri til venstre bygget opp Advokatfirmaet Rogstad, men hans kone står som eier av selskapet. Til høyre styreleder og advokat Steingrim Wolland. Foto: Tore Kristiansen

les også Tilsynsrådet aksjonerer mot Advokatfirmaet Rogstad

– Forstår godt spørsmål

– Vi forstår godt at det reises spørsmål ved de omfattende tolkeutbetalingene, skriver førstelagmann Marianne Vollan, Borgartings øverste leder, i en e-post til VG.

Hun svarer ikke på VGs spørsmål, men viser til at de har fulgt reglene og gjort undersøkelser rundt omfanget av tolkebruken fortløpende, før utbetalinger.

– Dersom det framkommer nye opplysninger som gir grunn til å tvile på at tidligere innsendte tolkekrav er korrekte, kan det bli aktuelt for rettens leder å gjøre ytterligere vurderinger av disse, skriver hun til VG.

Om e-postene mellom Borgarting og DA, skriver hun at de ønsket å holde DA orientert.

les også Justisministeren om tolkeutgifter: Kontrollen i domstolen kan bli bedre

ØVERSTE LEDER: Marianne Vollan er førstelagmann i Borgarting lagmannsrett og med det rettens øverste leder. Foto: Stian Lysberg Solum

Var ukjent med kobling

VG avslørte 7. februar hvordan Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad mens han sonet en dom for lånebedragerier. Det er hans bror, Abrar Ghauri, som står som eier av Aba Consulting.

Firmaet som har fått utbetalt 1,15 millioner kroner fra Borgarting lagmannsrett i forbindelse med tolking i Lime-saken.

Borgarting var ukjent med forbindelsen mellom Advokatfirmaet Rogstads leder, Afzzal Ghauri, og tolkeselskapets eier, hans lillebror. Domstolen reagerte med å be om en redegjørelse fra de aktuelle advokatene.

Tolkingen har foregått i forberedelser til saken, utenfor rettssalen.

Ingen av de aktuelle medarbeiderne i Aba Consulting er registrert i Nasjonalt tolkeregister. Det betyr at det ikke finnes noen oversikt over deres eventuelle formelle kvalifikasjoner.

Én av tre ansatte Ghauri-brødrenes mor.

Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten i Advokatfirmaet Rogstad, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

INNGANGSSKILT: Aba Consulting deler lokaler med Advokatfirmaet Rogstad sammen med et inkassoselskap, et regnskapsfirma og et revisjonsfirma. Blant annet. Foto: Tore Kristiansen

Rogstad: Illojal forvrengning

Styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, Steingrim Wolland, har sendt følgende kommentar:

«VG’s utdrag fra korrespondansen mellom Domstoladministrasjonen og Borgarting er en illojal forvrengning av hovedinnholdet i den, som er at all ubegrunnet mistanke VG har skapt blir ryddet av veien, og at Borgarting skriftlig bekrefter at VG ikke har fremlagt noen opplysninger om at det er gjort noe feil. Borgarting forklarer Domstoladministrasjonen reglene og sier at det ikke er noen krav til at tolkene skal være oppført i tolkeregisteret. VG fått forklart en lang rekke ganger men skjult for sine lesere, at det er den enkelte advokat som velger tolk, ikke advokatfirmaet. Advokatfirmaet Rogstad har ingenting med hvem som er ansatt i andre selskaper, eller hvorfor noen er i familie.»

Advokat Morten Kjensli og Aba Consulting-eier Abrar Ghauri har ikke besvart VGs henvendelse.

Publisert: 27.04.20 kl. 21:32

Les også

Mer om Advokatfirmaet