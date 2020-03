GJENGEN: Familien Smedsrud ved syv av dem: Fra venstre: Leander (16), Socrates (12), Dorotea (6), mamma Helena (43), Konstantin (13) pappa Jan Frode (43) og Fiorella (15). (Ferdinand (19), Nelly (21) og Abelone (23) er flyttet ut, eller var ikke til stede da bildet ble tatt.) Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Åttebarnsmor Helena: Aldri hatt så god oversikt over skolearbeidet

KROKSTADELVA (VG) Åttebarnsmor Helena Smedsrud (43) driver egentlig en systue. Plutselig ble det skolestue hjemme – med elever over alt.

– Jeg aldri hatt så god oversikt over barnas skolearbeid som jeg har fått de siste dagene, sier Helena til VG.

Hun går fra den ene eleven til den andre som en dreven lærerassistent. Men Smedsrud er hverken lærer eller assistent. Hun er åttebarnsmor.

Fem av barna er fortsatt skoleelever. Pappaen til alle barna er Jan Frode (43). På mirakuløst vis får de to logistikken til å gå opp med jobbene sine. Slik er alltid en av dem sammen med barna på hjemmeskolen mens skolene er coronastengt.

FOLKETOMT: Hundre meter bortenfor familien Smedsruds hjem, ligger Krokstad skole. Slik ser skolegården ut der på formiddagen. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Hundre meter bortenfor Smedsruds romslige hjem ligger en helt folketom Krokstad skole.

I det store huset deres er det langt fra folketomt – selv om det er midt i skoletiden.

Barn og unge sitter konsentrert foran PC-er og nettbrett i sofaer og stoler. Leander (16) som er eldst av dem som ennå ikke er flyttet ut, kommer ned fra rommet sitt i andre etasje.

Han går på byggfag, er småtrøtt og holder på å sette seg på lillesøster Dorotea (6) i den ene sofaen. Mamma Helena har stekt vafler til elevene på “hjemmeskolen”.

ROLIG: Helena Smedsrud (43) stresser seg ikke opp i tide og utide. Nå prioriterer hun at barna får en best mulig hjemmeskole i tiden med unntakstilstand. Yngstedatteren Dorotea (6) setter pris på et lite friminutt utendørs. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Jeg pleier å si at jeg lager de fra bunnen av. Da har jeg klippet Toro-posen med vaffelpulver i bånn, fleiper åttebarnsmoren.

Leander på byggfag synes egentlig det er ok med noen uker der skolen hans på Åssiden i Drammen er stengt.

– Det er litt greit egentlig. Det blir mye soving og dødtid, jeg innrømmer det, sier 16-åringen som trenger mye søvn.

– Han får ikke så god kontakt med dama når skolen er stengt. Det er nok det verste, skyter åttebarnspappa Jan Frode inn.

SAMLING I SOFAEN: Kjønnsdelt sofasitting er nok tilfeldig, men det går an å konsentrere seg om skolearbeid på skjerm i sofaen også. Fra venstre: Helena med Dorotea på fanget, Fiorella, Konstantin, Leander, Socrates og Jan Frode. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Han har delvis tatt nettene i bruk i jobben på Tess i Lier, takket være en imøtekommende arbeidsgiver.

Men nå er barna og hjemmeskolen det viktigste. Noen deltar på video-møte med klassen da VG er på besøk.

Barna har spredt seg rundt i huset for å drive med skolearbeid noenlunde uforstyrret. Konstantin (12) går i syvende klasse og liker best engelsk.

– Fordi det er det faget jeg er best i, begrunner 12-åringen. Han har funnet seg en krok for seg selv i den romslige stua.

– Vi prøvde å samle alle rundt kjøkkenbordet første dagen. Det ble med forsøket. Det ble for mye uro og kaos, beskriver mamma Helena.

IKKE VELLYKKET: Helena og Jan Frode Smedsrud forsøkte å plassere barna rundt kjøkkenbordet første dagen på hjemmeskolen. Men det ble bare kaos og lite arbeidsro, konstaterte de. Dermed ble det mer individuelle «arbeidsstasjoner» rundt i huset. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Hvordan ser du på forlengingen av skolestengingen?

– Jeg synes det er bra, jeg da. Sett hele situasjonen under ett, så er dette fornuftig. Helsesituasjonen og barna våre må gå foran alt. Å ha ungene hjemme for oss, gjør ingenting. Da får vi voksne legge opp tilværelsen og jobbingen vår deretter. Men vi er heldige som kan være så fleksible som vi er. Jeg ser at ikke alle foreldre har den muligheten, sier Helena Smedsrud.

Hun legger vekt på at hele samfunnet er i en unntakstilstand, men virker stødig som et fjell i «skolestua».

– Ja-ja, vår situasjon er ikke noe å stresse seg opp for. Jeg hadde en dag da en av ungene ikke ville logge seg inn på skolenettverket. OK, da godtok jeg det denne dagen uten å lage noen krangel ut av det. Tenkte at det får gå denne dagen, så får vi ta det igjen senere, sier Helena.

KONSENTRASJON: Konstantin gjør skolearbeidet i fred og ro på et av soverommene. Foto: Janne Møller-Hansen. VG

Hun tror det også skal gå greit med enda en forlengelse av skolestengingen, for eksempel frem mot 17. mai.

– Nå har vi jo også påskeferien foran oss, og da er skolene stengt uansett. Jeg er nok mer bekymret på litt lengre sikt for familiens økonomi og jobbtilværelse enn for elevenes skolearbeid.

– Hvor bevisst var valget deres om å lage en flokk på åtte barn?

– Overhodet ikke bevisst i det hele tatt. Vi har aldri lagt noen planer for hverken én eller åtte eller noe bestemt antall barn. Vi begynte tidlig, jeg ble gravid med den første som 20-åring. Deretter ble det syv barn, og alle har vi fått sammen, sier Helena og nikker i retning ektemann Jan Frode.

FULLT FOKUS: Dorotea går i første klasse og er yngst i søskenflokken. Hun trives med hjemmeskole – enn så lenge. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

– Kan det bli ni og en familie på elleve – som et fotballag?

– Nei, nå er streken satt, svarer 43-åringen bestemt.

I coronatiden har de blitt enige om å begrense besøk til besteforeldre, samt å gå én og én når de skal handles i butikken. For mat må en storfamilie ha, mye mat.

Det går gjerne nærmere to liter melk daglig. Da snakker vi 11–12 liter i uken.

– Jeg er jo litt bekymret for å dra ut i butikken. Nå ser det jo ut som om jeg hamstrer når jeg gjør et vanlig innkjøp, sier Helena Smedsrud.

Publisert: 28.03.20 kl. 07:15

