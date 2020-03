Tre corona-dødsfall det siste døgnet

På Akershus universitetssykehus har to pasienter dødd av coronaviruset siden søndag. Mandag døde også en person på OUS.

Oppdatert nå nettopp

Det meldte OUS på Twitter mandag ettermiddag. Det er det tredje dødsfallet ved sykehuset relatert til epidemien, og det tiende i Norge totalt.

Ahus er blant sykehusene som har hatt mange coronapasienter, og da de holdt en pressekonferanse mandag, fortalte de at de til sammen hadde 31 innlagte pasienter. Ni av dem får respiratorbehandling.

To coronasmittede pasienter har dødd siden sykehuset hadde sin siste oppdatering søndag.

65 kan trenge intensivbehandling

På en pressekonferanse mandag opplyste direktør Øystein Mæland ved Ahus at de i henhold til Folkehelseinstituttets scenario tar høyde for at de skal kunne ta imot 185 corona-smittede pasienter.

De anslår at 65 av dem vil trenge intensivbehandling – noe som vil innebære en seksdobling i forhold til sykehusets vanlige kapasitet.

les også Line mistet faren (73) til corona: – Han kjempet og kjempet

Gir noen diagnosen tross negativ test

Noen pasienter får corona-diagnosen selv om de tester negativt. Dette fordi legene har lært seg å kjenne hvordan viruset utarter i de alvorlig syke pasientene, sier avdelingssjef Jan-Erik Berdal ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

Han legger til at gjennomsnittsalderen på hans avdeling er 59 år. På infeksjonsmedisinsk avdeling har de behandlet 42 pasienter.

– Vi kan ikke underslå at vi også har yngre pasienter, sier Berdal.

Elleve av de innlagte pasientene har ikke hatt underliggende sykdommer.

Unge pasienter

Berdal sier at sykehuset nå bruker mye tid på å planlegge for et scenario som er mer krevende enn dagens.

Vibecke Sørensen, seksjonsoverlege ved intensivavdelingen sier at de nå har ti pasienter hvorav ni ligger i respirator.

Gjennomsnittsalderen er 52 år.

– Vi ser at flere av dem som kommer til intensivavdelingen fordi de trenger pustehjelp er unge pasienter som ikke nødvendigvis har sykdommer fra før. Dette viser at også unge friske pasienter kan bli rammet av dette viruset. Men vi har god behandling for dem og vi har et godt apparat for å ta dem imot, sier Sørensen.

Intensivsykepleier Anne-Lise Solum forklart at sykehuset nå etter rokeringer har endt opp med en nesten ny avdeling som kalles covid-avdelingen.

– Jeg må bare si at det gjør veldig inntrykk på meg at det er ganske mange unge mennesker som ligger og er så dårlige. For jeg er ikke helt vant til å se så mange på en gang, sier Solum.

Publisert: 23.03.20 kl. 13:47 Oppdatert: 23.03.20 kl. 15:59

Mer om Coronaviruset Corona-dødsfall

Fra andre aviser