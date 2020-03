To corona-dødsfall det siste døgnet

På Akershus universitetssykehus har to pasientene dødd av coronaviruset siden søndag.

Til sammen er det meldt om 31 innlagte pasienter på Ahus. 9 av dem får respiratorbehandling.

To coronasmittede pasienter har dødd siden sykehuset hadde sin siste oppdatering søndag.

65 kan trenge intensivbehandling

På en pressekonferanse mandag opplyste direktør Øystein Mæland at de i henhold til Folkehelseinstituttets scenario tar høyde for at de skal kunne ta i mot 185 corona-smittede pasienter.

De anslår at 65 av dem vil trenge intensivbehandling - noe som vil innebære en seksdobling i forhold til sykehusets vanlige kapasitet.

Gir noen diagnosen tross negativ test

Noen pasienter får corona-diagnosen selv om de tester negativt. Dette fordi legene har lært seg å kjenne hvordan viruset utarter seg i de alvorlig syke pasientene, sier avdelingssjef Jan-Erik Berdal ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

Han legger til at gjennomsnittsalderen på hans avdeling er 59 år. På infeksjonsmedisinsmedisinsk avdeling har de behandlet 42 pasienter.

– Vi kan ikke underslå at vi også har yngre pasienter, sier Berdal.

