Solberg: Ikke god nok beredskap til å håndtere en cruiseulykke i nord

Statsminister Erna Solberg (H) medgir at Norge ikke ville kunne håndtert en cruiseulykke lenger nord og ved Svalbard like godt som havariet ved Hustadvika.

– Det er helt riktig at vi i nord ville ha mye større utfordringer, særlig nord for Svalbard, sa Solberg i Stortingets spørretime onsdag.

– Vi har ikke god nok beredskap for å håndtere den type operasjoner. Det er for langt opp dit, sa hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre påpekte at cruisetrafikken i Nord-Norge og rundt Svalbard er økende og ville vite om Norge er godt nok rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning.

Han viste til at et område mellom Banak og Bodø ikke er dekket av redningshelikoptertjenesten og spurte om statsministeren ville støtte en helikopterbase i Troms.

Solberg ga ikke noe entydig svar, men viste til at regjeringen i fjor varslet at Justisdepartementet at den ville se på behovet for helikopter til redningstjenesten rundt Tromsø.

