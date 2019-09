UTFORDRER EQUINOR: Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror Dogger Bank-prosjektet kan være svært positivt for norsk leverandørindustri, dersom Equinor velger norske verft. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Moxnes om havvindkontrakten: – Håper Equinor velger norsk

Bjørnar Moxnes (R) mener at verdens største havvindprosjekt er en enorm mulighet for Norge, dersom Equinor gir kontrakter til norske leverandører.

Fredag ble det kjent at Equinor har dratt i land en gigantisk kontrakt: Muligheten til å bygge ut Dogger Bank, verdens største havvindpark.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ser positivt på kontrakten, og mener dette er en enorm mulighet for norske verft.

– Hipp hurra, dette er en gledens dag. Gratulerer til Equinor! Nå håper jeg dette også vil bli en gledens dag for norske verft og for leverandørindustrien vår, sier han.

– Vind-vinn-vinn-situasjon

Moxnes mener at det nå er viktig at Equinor ikke «stirrer seg blinde» på pris når de skal velge leverandører til å bygge ut havvindparken.

– Sluttprisen blir gjerne mye høyere enn det som loves. Jeg sier ikke at Equinor skal tvinges til å velge norsk, men at de også må legge vekt på andre faktorer i anbudene, som kvalitet og levering på avtalt tid, sier han.

Han håper at Equinor har lært av de skandaleombruste plattformene Yme, Martin Linge og Goliat, som ble bygget i asiatiske land.

– Selv om norsk arbeidskraft er dyrere, er det prima kvalitet, og de slipper å gjøre om alt arbeidet etterpå, sier Moxnes.

Han forteller at han vil ta opp saken med olje- og energiministeren ved første og beste mulighet.

– Dersom Equinor ender opp med å bruke norske leverandører vil det bli en vind-vinn-vinn-situasjon: bra for både britiske forbrukere, Equinor og norsk industri.

Varsler internasjonal konkurranse

Pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor sier at kriteriene for tildeling i anbudskonkurransen er at leverandørene kan levere på HMS, kvalitet og pris.

– Norge har en verdensledende maritim kompetanse, og flere norske leverandører leverer allerede til havvindprosjekter globalt. Dogger Bank vil bli verdens største havvindprosjekt, og det er klart at det innebærer muligheter for norsk leverandørindustri, sier han.

Eriksen sier imidlertid at det vil bli internasjonal konkurranse om kontraktene i utbyggingsfasen.

– Vi tror norske leverandører kan vinne kontrakter i prosjektet, men det forutsetter at de er internasjonalt konkurransedyktige, sier han.

Kan bli den nye oljen

Et annet viktig poeng for Moxnes er at havvind er en av de nye industriene Norge skal leve av i fremtiden, og at de som bygger oljeplattformer i dag skal bygge havvind i morgen.

Han mener norsk leverandørindustri har en enorm mulighet til å ta ledelsen i det grønne skiftet. Men da må man handle nå:

– Neste Dogger Bank må være i Nordsjøen, da med flytende havvind. Et slikt statlig pilotprosjekt bør settes i gang umiddelbart. Toget for å bli verdensledende på å bygge flytende havvind går nå, og ferske rapporter viser at det er snakk om verdier for over hundre milliarder kroner dersom Norge klarer å kapre en stor del av verdensmarkedet, sier han.

– Men da må vi utvikle kompetansen i Norge, og bruke norsk sokkel for å jobbe fram verdensledende teknologi på dette.

Tror Equinor blir verdensledende

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sør-Norge og ekspert på offshore vindkraft, Bjarte Knappen Røed, støtter Moxnes i at Norge må handle nå dersom vi vil bli verdensledende på flytende havvind.

Han forklarer at 99,9 prosent av all havvind som bygges ut i verden i dag, inkludert Dogger Bank, er bunnfast. Om få år vil det være slutt på areal med grunt vann der slike vindparker kan bygges ut. Da må det bygges flytende vindparker.

– Equinor følger to spor: det ene er å operere en giga-vindpark som Dogger Bank, det andre er å teste ut flytende vindturbiner som Hywind. Jeg tror at disse sporene kommer til å gå sammen om ikke lenge, og at Equinor da blir verdensledende på offshore flytende havvind, sier han.

– Nyttig for det grønne skiftet

Røed ser ikke bort fra at Equinor nå velger norske leverandører.

– På en del viktige områder er Norge helt i verdenstoppen. Konstruksjon og bygging av kraftomformerplattform er det nok bare Norge som har erfaring med. Innenfor kabelproduksjon og installasjon offshore er også Norge helt i verdenstoppen, sier han.

Han sier videre at Norge er verdensledende innenfor risikostyring, sikring, IT-sikkerhet og miljøanalyser, men at ettersom det ikke har vært noe hjemmemarked, har slike firmaer hatt problemer med å selge seg inn til utenlandske vindkraftselskaper.

– Equinor bør benytte anledningen til å løfte denne delen av norsk industri. Det vil være veldig nyttig for det grønne skiftet, og spesielt for Equinors videre satsing på fornybar energi.

