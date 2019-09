ORDFØRERFORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre leder fortsatt Norges største parti, men foreløpig har Vedums Sp signert flere ordfører-avtaler. Foto: Mattis Sandblad

Sp leder over Ap i ordførerkampen: - Kan bli største ordførerparti

Senterpartiet har gjort et brakvalg, og håver inn nye ordførere. Fredag ettermiddag har de signert ti flere ordfører-avtaler enn Ap

Regjeringspartiet Høyre ligger langt bak, med bare 21 ordførere helt i boks. Det viser en oversikt VG har samlet inn fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre over hittil signerte ordfører-avtaler.

– Senterpartiet kan absolutt bli Norges største ordførerparti - det er avhengig av hvordan alle forhandlingene går rundt omkring, mener stipendiat Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Oversikten omfatter kun de stedene der man ikke bare har blitt enige om hvem som skal styre kommunen etter valget, men også signert en formell ordfører-avtale.

82 så langt

Senterpartiet fikk en oppslutning på 14,4 prosent i årets kommunevalg, mens Arbeiderpartiet fikk 24,8 prosent, og fortsatt er landets største parti. Med en samlet vekst på 5,9 prosent fra sist kommunevalg, gjør Sp det skarpt i lokale forhandlinger.

Fredag ettermiddag har de sikret seg ordføreren i 82 kommuner, mens Ap har sikret seg ordføreren i 72 kommuner.

Etter kommunevalget for fire år siden fikk Arbeiderpartiet 201 ordførere, Senterpartiet fikk 98, og Høyre fikk 74.

– Gode forhandlere

Jonas Stein ved UiT peker på at Sp alltid har vært et ordfører-parti, som har vært gode på å forhandle til seg posisjoner.

I år har de hatt spesielt stor vekst i Nord-Norge, selv om Ap klarte å beholde posisjonen som det største partiet i landsdelen. En oversikt Stein utarbeidet i forkant av valget pekte mot at Sp kunne forhandle til seg 38 ordførerkjeder i Nordland, Troms og Finnmark. Mange steder pågår forhandlingene fortsatt.

Nå har Stein utarbeidet en ny oversikt for NTB basert på valgresultatet, der han gjennom sannsynlighetsregning har kommet frem til at Senterpartiet vil få mellom 135 og 160 ordførere i landet. Han understreker at det alltid vil være usikkerhet knyttet til slike estimater, men at man kan være ganske sikker på at Senterpartiet vil forhandle til seg mange ordfører-kjeder i år.

– Stor betydning

– De har for eksempel 27 kommuner der de har over 50 prosent oppslutning, og helt sikkert får ordføreren. De har også 48 kommuner der de har mellom 40 og 50 prosent oppslutning, sier han til VG.

Skulle Sp bli Norges største ordfører-parti, vil det være et stort nederlag for Arbeiderpartiet, som har hatt flest ordførere i Norge i lang tid.

– Det er klart at det vil ha stor betydning.

FLEST ORDFØRERE: Arbeiderpartiet har i dag flest ordførere i Norge. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 13.09.19







