HATBREV: Det var dette brevet Ap-politiker Engø mottok mandag. Avsenderen er anonym. Foto: Privat

Ap-politiker fikk hatbrev i posten: – Både stakkarslig og skummelt

«Du ser ut som at du har downs. Hurra for 22. juli» lød brevet adressert til Ap-politiker Linn Kristin Engø. Hun går ut med det i håp om å vise unge som engasjerer seg i politikk- og samfunnsdebatt at de ikke er alene.

Nå nettopp

– Jeg synes det er trist og provoserende at noen velger å skrive anonyme brev med den typen budskap. Det er feigt, og på sett og vis både stakkarslig og skummelt, sier Engø om brevet hun mottok mandag.

Brevet består av et avisutklipp, med bilde av henne, og påskriften: «Du ser ut som at du har Downs. Hurra for 22. juli».

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Det er ikke første gang Ap-politikeren mottar hatmeldinger og trusler, men hun har tidligere valgt å holde det for seg selv.

– Stort sett så har jeg vært opptatt av å ikke dele denne typen trusler, for vi har vel for lengst lagt fra oss teorien om at troll sprekker i sollys, sier Engø.

Men denne gangen valgte hun å fortelle om hatbrevet på sin Facebook-profil.

les også Abid Raja: – Ikke send hatbrevene hjem til meg

AP-POLITIKER: Linn Kristin Engø. Foto: Frode Hansen

Redd det skal skremme unge fra å engasjere seg

Engø forteller at hun håper innlegget hennes kan bidra til å løfte debatten om trusler og hatmeldinger tilsiktet personer knyttet til Arbeiderpartiet og AUF.

– Det er viktig at vi husker på at 22. juli var et angrep på Arbeiderpartiet og AUF og at de holdningene som lå bak terroren den dagen lever i aller beste velgående, sier hun.

– Jeg har valgt å ikke tolke budskapet i for stor grad, men det jeg er bekymret for, er at vi har eksempler på at den typen holdninger blir til handlinger. Det er farlig.

Ap-politikeren forteller at hun også deler brevet fordi hun er redd denne typen hatmeldinger kan skremme vekk folk som er nye i samfunnsdebatten og unge mennesker som har valgt å engasjere seg i politikken.

– Jeg håper på sett og vis at det at det finnes mange eksempler på folk som mottar denne typen hat og trusler, gjør at de føler at de ikke står alene, sier Engø.

Tirsdag planlegger Engø å politianmelde forholdet.

Publisert: 29.06.20 kl. 22:25

Les også

Fra andre aviser