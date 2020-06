OSLO TINGRETT: Gaute Drevdal anker dommen. Han mener den mangler sentrale bevis Foto: Karsten Wiik / Heiko Junge, NTB scanpix

Drevdal-dommen: – Enormt stor betydning

Retten har trodd på ofrene og dømt Gaute Drevdal til 13 års fengsel. Det viser at det nytter å anmelde gamle saker, mener bistandsadvokat.

Gaute Drevdal (50) ble fredag dømt til 13 år og seks måneders fengsel for seks voldtekter til samleie, tre voldtekter til seksuell omgang, samt ett tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig.

Han mener han er uskyldig og har anket dommen.

Mangeårig bistandsadvokat i overgrepssaker, Trine Rjukan, understreker hvor viktig dommen er.

– Det har enormt stor betydning i en sånn type sak at han har blitt dømt. Det er kvinner som har vært i et bestemt miljø, hvor han skal ha hatt en høy posisjon som han har misbrukt overfor disse kvinnene. Med tanke på den ujevne maktbalansen i forholdene er det spesielt viktig at kvinnene blir hørt, sier hun.

Hun tror dommen er viktig for å skyve bort tvil om å anmelde for kvinner som har blitt voldtatt.

– Erfaringsmessig vet jeg at det krever stort mot å komme med sin historie og gå til politiet når situasjonen er slik. Kvinner fryktet at de ikke skal bli trodd og de frykter reaksjoner fra miljøet.

Hun mener dommen har en sterk signaleffekt.

– Den viser at det nytter å anmelde voldtekter som har skjedd for en tid tilbake. Det er en kjent sak at det er veldig mange som ikke tør å anmelde like etterpå. Det kan gå både måneder og år før man tør å gå til politiet.

– Hva sier den lange dommen om norsk rettspraksis på dette feltet?

– Det forteller at domstolen følger med på samfunnsutviklingen generelt i forhold til den innsikten man har fått om ofre i slike type saken. Det gir seg uttrykk i reaksjonsfastsettelsen, med strenge dommer i denne typen saken.

I RETTEN: Trine Rjukan var bistandsadvokat i Julio Kopseng-saken da den gikk for retten i 2014. Foto: Helge Mikalsen

– Veldig tydelig

Anne Bitsch er samfunnsgeograf og har skrevet en doktorgradsavhandling om det norske rettssystemets håndtering av voldtektssaker.

Hun mener det spesielle ved Drevdal-saken er at voldtektene har skjedd i til dels samme miljø over tid.

– Men det jeg oppfatter som viktig og interessant, er hvilke begrep retten har om skjevhet i maktforhold, sårbarhet, rus og hvem som skal bære ansvar for det.

SYNES RETTEN ER TYDELIG: Samfunnsgeograf Anne Bitschs forskning viser at enkeltstående saker med et offer og én overgriper som har bekjentskap fra før, og der det er rus involvert, oftest henlegges på bevisets stilling. Foto: Annemor Larsen, VG

I sin avhandling har Bitsch funnet at det ofte er et verdighetshierarki mellom ulike typer ofre, overgripere og sakstyper.

Særlig fest- og sovevoldtekter har ikke gjennom tidene hatt høy status som voldtekter begått ved fysisk vold eller trusler.

– Både med tanke på lengden på straffen som utmåles, og hvor og hvor tydelig dommen forklarer hva som er moralsk klanderverdig ved den seksuelle krenkelsen, utdyper hun og forklarer hvorfor Drevdal-dommen er annerledes:

– Her mener jeg jo at retten er veldig tydelig på at dette er alvorlige krenkelser og tillitsbrudd, at han ikke har vært bevisst nok på den innflytelsen han har hatt på jenter og kvinner med mindre makt eller lavere sosial status enn ham selv.

– En anerkjennelse

Bitsch anser dommen som en seier for påtalemyndigheten, men er usikker på hvilken betydning den vil ha for senere rettspraksis.

– Hvis du spør meg om en 20 år gammel jente som har blitt voldtatt av en kompis på fest, har større sjanse for å bli trodd etter dette, er jeg bare forsiktig optimist, sier hun og utdyper:

– Her har vi å gjøre med saker der relativt ressurssterke kvinner har forklart seg logisk og tydelig, og der retten har hatt både tekniske bevis og medisinsk dokumentasjon. I mange sovevoldtektssaker foreligger ikke dette.

Samtidig er hun ikke overrasket over dommens strenge straff. Bitsch peker på at den er et resultat av en villet rettspolitisk utvikling de siste 20 årene.

– Dommen er en anerkjennelse av at det ikke bare er grov fysisk vold som er krenkende, men også det å miste kontroll over kroppen og sin egen seksuelle selvbestemmelse når du er ruset, sier hun.

Publisert: 26.06.20 kl. 17:01

