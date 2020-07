SABELTANN-FAN: F.v. Storesøster Nicoline Domaas Aas (11), pappa Stijn Berbé (42), lillebror Felix Domaas Berbé (4) og mamma Linn Jeanette Domaas (35) på dagforestillingen til Kaptein Sabeltann, fra en av de nye familie-kohortene på tribunen. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Sabeltann på antibac: – Blir den mest intime kveldsforestillingen noensinne

DYREPARKEN, KRISTIANSAND (VG) Antibac-spraying skrevet inn i forestillingene, egen smittevernpatrulje og tribuner med avstand. Ikke engang pandemien setter stopper for Kaptein Sabeltann.

«Hiv o’hoi», roper den sortkledde piraten, mens han veiver sjørøverflagget over hodet på toppen av borgen sin.

Signaturmelodien til Terje Formoe fyller tribunen.

«Hiv o’hoi», ropes det tilbake fra 200 oppstemte publikummere.

Fra nysnekrede benker følger barn og voksne spent med på en av dagens fem Sabeltann-forestillinger. Benkene gjør det mulig å samle hver familie, med én meters avstand til de andre på tribunen.

– Tanken er at foreldrene kan sitte bak, og barna foran. Det er bygget for anledningen, vi har jo hatt relativt kort tid på å ferdigstille alt, forklarer markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Bjørnstad Schjøtt.

KAPTEIN SABELTANNS VERDEN: Onsdag var det rundt 5400 gjester i parken, altså langt færre enn en typisk dag i sommerferien.

Har bedt syke gjester snu i døren

Kveldsforestillingene med den sorte pirat begynner først neste uke, men Dyreparken har allerede fått en smakebit på hva det vil si å drive fornøyelsespark under en pandemi.

Da det i mai ble åpnet for at de kunne gjenoppta forestillinger, var de nødt til å ta grep for å overholde smittevernkravene:

Fire nye tribuner har blitt satt opp, for å overholde makstaket på 200 publikummere per forestilling

Det slippes ikke inn flere enn 5–6000 gjester per dag, sammenlignet med rundt 14.000 på samme tid for ett år siden

Til gjengjeld er åpningstidene utvidet fra klokken 08 til 20

Alle må forhåndsbestille billetter, og får en egen innpasseringstid for å spre folk mest mulig

I forestillingene er bruk av antibac skrevet inn i rollene til skuespillerne

Tau og opptegnede sirkler på bakken minner familiene på enmetersregelen

Parken patruljeres av 25 ansatte som har ansvar for å informere og forhindre større oppsamlinger av gjester

– De sørger for at syke gjester ikke slipper inn, spriter hendene til folk, er til stede på alle attraksjoner og sørger for at folk holder avstand, sier Bjørnstad Schjøtt.

– Har dere stoppet folk som har vært for syke?

– Vi har ganske lav terskel. Hvis man er forkjølet, sier vi at de dessverre ikke får komme inn; da sender vi hele familien hjem. Erfaringen er at folk respekterer det, svarer hun.

SPRAYES GJENNOM DAGEN: Piraten om bord på skipet «Grevinnen» sørger for at det er trygt for gjestene å holde på rekkverket.

Føler det er trygt å være gjest

En lyshåret gutt i Kaptein Sabeltann-drakt sitter på en av trebenkene på tribunen sammen med foreldrene og to eldre søstre.

Familien fra Vestnes i Møre og Romsdal er på Norgesferie, og kom til Kristiansand tirsdag. Under oppholdet i Dyreparken overnatter de på sjørøverhotellet Abrahavn.

– Det er veldig spennende. I dag morges kom Langemann inn med skuta «Den sorte dame» og vekket alle, forteller pappa Stijn Berbé (42).

PÅ NORGESFERIE: Linn Jeanette Domaas, Stijn Berbé og minstejenta Marieke Domaas Berbé (5) iført klatremuskostyme fra Hakkebakkeskogen-universet. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Mamma Linn Jeanette Domaas (35) opplever at parken har tatt smittevern på alvor. Hun synes det føles trygt å være gjest her.

– På alle attraksjoner får du antibac på hendene, de vasker det du skal ta eller sitte på. Ringene er praktiske og gjør det lett for alle å forstå. Jeg synes det er mer behagelig enn før, at man ikke står oppå hverandre, sier Domaas.

– Så du er ikke redd for å bli smittet i parken?

– Nei, absolutt ikke, men man må passe på litt selv, ved ikke å gå i for store folkemengder, sier hun.

ANTIBAC PÅ HENDENE: Felix Domaas Berbé (4) minner mamma og pappa på at man må huske å bruke antibac. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Barna føler de ser godt

De siste 30 årene har Dyreparken tatt imot 2600 gjester per forestilling til Sabeltann-kveldsshow på amfiscenen Kjuttaviga.

Den opprinnelige coronaplanen var egentlig å dele amfiet inn i soner med fire ganger 200 publikummere og spille to ganger hver kveld. Det satte helseministeren en stopper for.

KJUTTAVIGA: Her skal 200 gjester sitte med god avstand, for å følge den siste delen av kveldsforestillingen til Kaptein Sabeltann som begynner mandag 06. juli. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Derfor skal forestillingen nå spilles åtte ganger hver kveld for 200 personer av gangen. Den fordeles på tre scener, og publikum flyttes mellom dem.

– Det blir den mest intime kveldsforestillingen noensinne. Så er det selvfølgelig en jobb å gjøre med å forflytte så mange mennesker med kort tid mellom, men erfaringene fra dagtid er at det fungerer veldig bra. Barna føler at de ser godt, sier Bjørnstad Schjøtt.

BEGEISTRET FOR SABELTANN: Søstrene Betty (11), Johanna (9) og Erazi (7) venter i familiesirklene i køen før de skal om bord på skipet «Grevinnen». – Vi synes Kaptein Sabeltann er veldig morsom og det er veldig spennende å være med ham, sier Betty. Foto: Naina Helén Jåma, VG

– Forholder oss til regelverket

Kommunikasjonsdirektøren er ikke bekymret for smittespredning i parken, men understreker at det er noe de tar på alvor.

Dersom det skulle vise seg at en gjest er coronasmittet, vil de gi beskjed til kommuneoverlegen som sørger for smittesporing og tar kontakt med alle gjester som var der den dagen.

– Folk står jo tett, og selv om dere spør om de er syke, kan man jo ikke vite om de er smittet. Kan gjestene være trygge her?

– Vi har prøvd å tilrettelegge så godt som mulig, ved å gjøre det mulig å holde avstand og ikke ha for mange gjester. Vi forholder oss til regelverket, så må folk ta ansvar ved ikke å komme når de er syke, sier Bjørnstad Schjøtt.

KAPTEIN SABELTANNS VERDEN: Onsdag var det rundt 5400 gjester i parken, altså langt færre enn en typisk dag i sommerferien.

