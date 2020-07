NEDGANG: Torsdag er syv personer innlagt med coronaviruset i Norge. Foto: Centers for Disease Control and Prevention

Rettsmedisiner mener alle som dør av coronavirus bør obduseres

Svært få av dem som har dødd av coronaviruset i Norge har blitt obdusert. Professor Peer Kåre Lilleng vil endre på dette for å lære mer om viruset.

Totalt har 251 personer dødd som følge av coronaviruset her til lands. Få av disse er blitt obdusert.

I Den norske patologforeningens anbefalinger står det at å finne ny kunnskap om sykdomsforløp og behandlingseffekt er legitime grunner til å gjøre en obduksjon, men at dette må veies opp mot risiko og tilgjengelige ressurser.

– Alle som dør av coronavirus bør obduseres, sier Peer Kåre Lilleng, professor i rettsmedisin ved Universitetet i Bergen.

VIL HA ENDRING: Peer Kåre Lilleng er patolog og professor i rettsmedisin ved Universitetet i Bergen. Foto: PRIVAT

Lilleng mener kommuneoverleger og fylkesleger bør sørge for at flere blir obdusert.

– Obduksjon er fasiten når folk dør, sier Lilleng.

Han begrunner forslaget med at man kan finne ut hvilke egenskaper viruset har, hvordan det oppfører seg i menneskekroppen og eventuelt endrer seg. Rettsmedisineren understreker at en eventuell rekvisisjon for å obdusere må fylles ut etter avtale med pårørende.

Tror folk frykter smitte

Lilleng peker på at det er 30 leger på avdeling for patologi ved Haukeland universitetssykehus, og at de har gode prosedyrer.

– Men jeg tror mange patologer ikke vil obdusere, sier han, og begrunner det med at han tror de er redde for å bli smittet.

Han hevder det aldri er blitt vist noen sammenheng mellom smitte av avdøde og dem som obduserer.

– Jeg skulle gjerne obdusert alle som dør av dette viruset selv, og jeg gjør det gjerne om Haukeland universitetssykehus ber meg om det.

Han legger til:

– Vi vet jo ikke om noen kan ha antistoffer. Det viser seg at viruset muterer og at personer har fått viruset flere ganger. Jeg tror fasiten ligger i obduksjonen, sier Lilleng.

Han mener Norge på mange måter kan være et foregangsland.

– Ved å utføre obduksjoner, kan vi sannsynligvis også hjelpe land som er hardere rammet av coronaviruset, mener Lilleng.

UTFORDRINGER: Vitenskapelig sett er obduksjon riktig å gjøre, mener Ulla Randen, leder i norsk patologforening og avdelingsleder på Akershus universitetssykehus. Foto: PRIVAT

Har ikke påvist smitte

– Vi har ikke hatt noen diskusjon på om alle som har dødd som følge av coronaviruset bør obduseres, sier Ulla Randen, leder i norsk patologforening.

Hun mener at forskningsmessig ville det være optimalt å obdusere alle, samle funn og gjøre genetiske undersøkelser.

– Vi har hatt fullt smitteregime ved hvert tilfelle, men det har ikke vært påvist smitte under obduksjonene Ahus har utført.

Randen forklarer at obduksjon krever mye arbeid, og foregår på mange sykehus med ulik spisskompetanse.

Om en ny ordning med obduksjon av alle coronatilfeller skulle innføres, burde det kanskje alle tilfeller samles på én plass i hver helseregion, mener Randen.

– Men da er det igjen praktiske utfordringer med både transport og kapasitet blant patologene, sier hun.

Ukjent smittepotensial

– Årsakene til at få med påvist Covid-19 blir obdusert er komplekst, sier Stine Kristoffersen, seksjonsoverlege ved avdeling for patologi ved Haukeland universitetssykehus.

Hun peker på at vi er inne i en tidlig fase av pandemien og at smitterisiko mellom avdød og obduserende personell må oppsummeres når pandemien er over.

– Før vi kjenner smittepotensialet forbundet med kontaktsmitte, dråpesmitte eller eventuelt luftbåren smitte kan vi ikke la være å ta ekstra forholdsregler ved Covid19-obduksjoner. Føre-var-prinsippet gjelder, og vi har prosedyrer for obduksjoner med økt smitterisiko i tråd med nasjonale retningslinjer og Patologforeningen, som vi følger, sier Kristoffersen.

Publisert: 10.07.20 kl. 02:25

