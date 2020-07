SJOKK: Erling Kuntze fikk sjokk da han åpnet brevet fra kommunen og så at leie for båtplassen hadde gått opp fra 2500 kroner til 18.424 kroner – uten moms. Her er Kuntze i båten sin på Hamnøy, der han leier båtplass. Foto: Privat

Fikk sjokkregning: Pris for båtplass økte med 630 prosent

Moskenes kommune i Lofoten satte opp prisene for kommunal båtplass med 630 prosent. Nå tror Erling (78) han må selge båten på Finn.

Onsdag fikk Erling Kuntze sjokk da han åpnet opp brevet fra kommunen:

Fra 1. juli må han betale 18.424 kroner for å leie båtplass på en kommunal flytebrygge. Med moms blir det rundt 23.000 kroner.

Før har han betalt 2500 kroner årlig.

Det er en økning på 630 prosent.

– Vanvittig er bare fornavnet, sier Kuntze.

– Det første jeg tenkte på var, nå må vi selge båten og kvitte oss med båtplassen.

Han ringte en nabo og hørte om de kunne hjelpe ham med å selge båten på Finn.no hvis det ble nødvendig over sommeren.

HAMNØY BÅTHAVN: Kommunen øker prisene på leie av sine båthavner i Hamnøy, Reine og Sørvågen. Foto: Privat

Kommunen: Økning skyldes vedlikehold

Moskenes i Lofoten har rundt 1000 innbyggere, og mange er avhengige av båten både som fisker og som transportmiddel. Det er 28 personer som leier kommunal båtplass.

I brevet som VG har fått tilgang til, står det:

«Kommunestyret vedtok den 03.12.2019 i sak 70/19 å øke prisen for liggeplass ved de kommunale flytebryggene til en fast årspris på 18.424,- eks. mva. for båter inntil 11 m.»

Nå må det også søkes plass hvert år hvis ikke man er yrkesfisker.

På spørsmål fra VG om hvorfor de øker prisene, svarer ordfører Lillian Rasmussen (Sp) at prisene ble fastsatt av kommunestyret.

En tydeligere begrunnelse finner man i møtereferatet fra kommunestyret, der prisøkningen ble vedtatt.

Der sier en i styret, Hanna Mathilde Sverdrup, at økningen skyldes vedlikehold av bryggene:

«Vi mener det er nødvendig fordi flytebryggene går med underskudd med de prisene som er foreslått for å ha nødvendig inntjening for vedlikehold»

Kommunen har investert i en del nye flytebrygger i kommunen, og begrunner altså økningen med vedlikehold.

INNERST I FJORDEN: Innerst i Reinefjorden kommer du deg ikke mange steder uten båt. Det grønne huset til venstre nede er Erling Kuntzes. Foto: Privat

Avhengig av båten

Kuntze er pensjonist og bruker sin 19-fots quicksilverbåt for å fiske og som transportmiddel.

Han er avhengig av båt for å komme seg mellom huset sitt i nabokommunen Flakstad, og barndomshjemmet i Moskenes.

– Vi må forandre oss helt og heller ta rutebåten som går en gang om dagen utenfor høysesongen. Her er vi like avhengig av båt som alle andre er av bil.

– Det er ikke sånn en kommune skal drive. Jeg tror det er mange som må gå fra sine plasser fordi de ikke har råd.

Robek-kommune

Moskenes har lenge slitt med kommuneøkonomien. Den er en av 12 kommuner på den såkalte Robek-listen, og får ikke lov til å låne penger uten at regjeringen godkjenner det.

– Jeg har heller ikke fått regning på tre år, det er først når jeg purret at jeg fikk regning for 2017, 2018 og 2019, sier Kuntze.

Det bekrefter kommunen til VG. Ingen som leier kommunal plass har fått regning de siste tre årene.

Til lokalavisen Lofotposten sier ordfører Lillian Rasmussen at de har gått glipp av disse inntektene på grunn av rot i faktureringssystemet. – Det skal være ryddet opp i, sier hun til avisen.

VEILØSE GRENDER: Engelsneset sett fra Vinstad. Foto: Privat

Fiskekommune

Moskenes er en av landets mest fiskeriavhengige kommuner, og Lofotfisket har hatt stor betydning for inntektsgrunnlaget i kommunen.

I Moskenes ligger fiskevær som Hamnøy, Sakrisøy, Reine, Moskenes, Sørvågen, Tind og Å.

102 personer i kommunen har fisker som hovedyrke, mens 21 har det som biyrke, eller «attåtnæring», ifølge de siste tallene fra Fiskeridirektoratet. Antallet er halvert seg siden 90-tallet.

– Hårreisende

FISKER: Karstein Steffensen har drevet med fisking siden han var 14 år. – Jeg hadde ikke trodd at det var kommunen som skulle gjøre at jeg måtte slutte med det. Foto: Privat

Karstein Steffensen (80) bor på Hamnøya i Moskenes og er pensjonert fisker. Han startet som fisker som 14-åring og driver fremdeles med fritidsfiske på kvoten på 14.500 kilo.

– Jeg hadde ikke trodd at det var kommunen som skulle gjøre at jeg måtte slutte med det. Det er hårreisende.

Steffensen har tidligere sittet i kommunestyret i Moskenes.

– Den prisen kommuneadministrasjonen foreslo, var spiselig.

Prisene de foreslo, som kommunestyret forkastet, var 6000 kroner på båter inntil tre meter og 8000 kroner for båter over.

Han synes det er merkelig at den nye prisen ikke tar hensyn til størrelsen på båten. Han leier to båtplasser til båtene som er henholdsvis 10.49 meter og 5.70 meter.

– Å betale like mye for en liten og stor båt, det henger bare ikke på greip, sier han.

– Dette er bølleopptreden

OPPRØRT: Arnulf Hagen har fritidsbolig i Moskenes, og synes den plutselige økningen er aggressiv overfor innbyggerne. Han mener kommunen må trekke tilbake prisøkningen. Foto: Privat

Administrasjonsproblemer i kommunen

Hartvig Magnus Sverdrup i kommunestyret sier at de ikke fulgte prisene som kommunen foreslo fordi kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Han påpeker at de nye prisene er de prisene som ble vedtatt i desember.

– Det er et gjennomgående problem i kommunen med for liten administrasjon og mangel på rutiner, sier han til VG.

– Det er trist for dem som ikke har råd til å betale den nye prisen, men kommunen har ikke råd til å subsidiere båtplasser. Det er ikke en menneskerett å ha plass på Hamnøya (der både Kuntze, Steffensen har plass, red.anm.) De kan gjøre som mange andre, melde seg inn i en av to båtforeninger litt lenger vest i kommunen.

– Hvis du tar prisen og deler på 12 måneder, er det ikke så ille. Det koster mye å ta vare på flytebryggene.

Arnulf Hagen bor på Hvasser i Vestfold og har fritidsbolig på Andøy på Reine i Moskenes, der han har feriert i 40 år.

Hans familie fikk også regningen forrige uke:

–Jeg trodde det var en desimal for mye som var lagt til.

Hagen reagerer mest på vegne av dem som bor der hele året og er helt avhengig av å ha en liten båt for å komme seg rundt.

– Dette er bølleopptreden. Jeg synes dette er en merkelig og aggressiv måte å oppføre seg mot befolkningen. De fleste her bor ved sjøen og har brukt båt hele livet sitt.

– Dette er som å høre om bolighaier som skal ha ut beboere i byer.

– Jeg bor på Hvasser, har båt der og betaler 1900 i året. Her skal altså fritidsfiskere betale 24.000 for en jolle, sier han.

– Jeg skjønner at prisene for båtplasser er dyre på steder som Aker Brygge i Oslo, men de som eier millionbåter har jo også råd til å betale.

Der er helårsleien for en båtplass drøye 30.000.

Han sier han ikke skjønner at kommunestyret enstemmig gikk med på dette og mener de umiddelbart må gå tilbake på det.

Det avviser ordføreren:

STÅR PÅ SITT: Ordfører Lillian Rasmussen sier at det er opp til hver enkelt båteier å vurdere om de vil leie tjenesten av kommunen eller finne alternativ løsning. Foto: Helge Mikalsen

Ordfører: Opp til hver enkelt

Ordfører Lillian Rasmussen skriver i en e-post til VG at prisøkningen ble bestemt i desember og at hun står fast ved det:

– Prisene fastsettes av kommunestyret, og prisregulativet behandles samtidig med budsjettet, vanligvis i kommunestyrets møte i desember. I desember hadde Moskenes Fellesliste gjort et grundig og godt forarbeid i saken, og kommunestyret ga sin tilslutning til deres forslag. I juni i år behandlet kommunestyret de nye retningslinjene inkl. prisfastsetting for flytekaiene og fulgte opp sitt vedtak fra desember 2019.

Moskenes kommune tilbyr liggeplass ved kommunale flytekaier, men på Reine og Sørvågen i kommunen er det mulig å leie plasser fra båtforeninger og private aktører. Rasmussen sier også at flere eier egne kaier.

– Flere sier de har vært nødt til å be om regning for båtplass for tidligere år. Er det dårlig økonomistyring som gjør at dere nå krever så mye penger?

– Det er administrasjonens oppgave å følge opp fakturering av kommunale tjenester. Det er beklagelig dersom det er blitt gjort feil, og det er godt å høre at innbyggerne er ærlige og ønsker å gjøre opp for seg. Jeg er ikke enig i at vi «krever så mye penger» – prisene er fastsatt med utgangspunkt i hva det koster å etablere og drifte flytekaier.

– Hva sier du til innbyggerne dine som er sjokkerte og fortvilte over de økte prisene?

– Jeg har ikke fått noen slike henvendelser, og så er det selvfølgelig opp til hver enkelt båteier å vurdere om det er ønskelig å leie den tjenesten av kommunen eller finne alternativ løsning.

Innen 20. juli må de gi beskjed om de ønsker båtplassen.

Publisert: 14.07.20 kl. 08:57

