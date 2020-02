FORBILDE: Hegseth vinner på bakgrunn av hans «vilje og evne til å gjøre en forskjell». Foto: Mattis Sandblad

Morten Hegseth er «Årets LHBT-person»: – Skal ikke lene meg tilbake

Morten Hegseth kåres til «Årets LHBT-person» av Gaysir for VG-serien «Homoterapi». Selv skal han å følge opp politikerne som lovet å forby konverteringsterapi.

Hvert år trekker nettstedet Gaysir frem flere personer som de mener har utmerket seg og vist at de vil gjøre en forskjell det siste året.

– Redaksjonen vurderer kandidatene etter blant annet deres vilje og mot til å bruke sin posisjon til å gjøre en forskjell, sier Jim Høyen, daglig leder i Gaysir, til VG.

– Gjennom å bruke de verktøy som media stiller til rådighet, har vedkommende engasjert seg for å få til endringer, og gjøre en forskjell, for mennesker som er i en vanskelig og til dels undertrykkende situasjon, skriver Gaysir videre på sine nettsider.

– Regjeringen må gjennomføre det de lovet

For arbeidet Morten Hegseth har gjort med VG-serien «Homoterapi», og måten han har brukt sin plattform og status for å rette søkelyset mot det skadelige fenomenet, mener Gaysir-redaksjonen at han fortjener tittelen «Årets LHBT-person».

– Dette var i overkant stas! Når jeg får denne prisen skal jeg love en ting: Det er ikke slik at jeg nå skal lene meg tilbake og kose meg i «årets LHBT-person»-glansen og tenke «det var det». Nå skal vi følge med på regjeringen som hauker, så de gjennomfører det de har lovet oss - nemlig å gjøre homoterapi forbudt, skriver Hegseth til VG.

Serien bidro til at Ap og MDG fremmet forslaget mot å forby konverteringsterapi til Stortinget. Forslaget ble behandlet i Stortinget i fjor, og resultatet ble en enighet om å utrede et forbud.

– Viktigst av alt er Arne Christian og Brian, som var så grenseløst modige når de fortalte om sine historier med homoterapi. For noen helter de er!, skriver Hegseth videre.

Nettstedet trekker frem 19 forskjellige personer som har utmerket seg, men det er spesielt tre stykker som fortjener heder ifølge nettstedet; Marie Ulven (girl in red) og Christine Koht, i tillegg til vinneren Morten Hegseth.

GIRL IN RED: Marie Ulven kom på andreplass i kåringen. Foto: Andrea Gjestvang

– Komme ut av skapet er utdatert

Artisten Marie Ulven, bedre kjent som «girl in red», kommer på en andreplass.

– Hennes vilje til å være seg selv, og uredde kjærlighet, gir henne plass på vår rangerte liste, skriver Gaysir.

Ulven har tidligere snakket om at homofil kunst trengs for å normalisere homofili, og at begrepet «komme ut av skapet» er utdatert og ikke trengs lengre.

ÅPENHET: Kohts tilnærming til sykdommen og kjærligheten som trengs er grunnen til at hun trekkes frem på tredjeplass. Foto: Helge Mikalsen

Åpenhet om sykdom og kjærlighet

Kreftsyke Christine Koht er rangert på en tredjeplass på denne listen. Dette på bakgrunn av hennes åpenhet om sykdommen og kjærligheten til Pernille Rygg.

Gjennom 2019 har Koht og kona Pernille Rygg delt om vanskelighetene i podkasten «Koht vil leve», på Facebook og i åpne intervjuer i mediene.

Koht vant «Årets forbilde» av Se og Hør og «Årets navn» i VG for lignende grunner.

De andre kandidatene som ble vurdert var blant annet Bent Høie (helse- og omsorgsminister), Jan Thomas (TV-personlighet), Kim Friele (LHBT-forkjemper), Vegard Harm (Influencer) og Beate Gangås (Politimester i Oslo).

Publisert: 18.02.20 kl. 18:27

