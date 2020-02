Klikk for å aktivere kartet

To savnet på Svalbard

To personer er savnet på Svalbard. Omstendighetene er foreløpig uklare.

Det er meldt om savnede, bekrefter Lise Thomsen hos Sysselmannen på Svalbard til VG. Omfanget er så langt ukjent.

Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen sier til VG at det er to personer som er savnet på Fridtjof-breen.







– Det er foreløpig ikke sikkert at det er et ras, men det er to personer savnet. Vi fikk melding like før klokken 15. Vi har rykket ut med helikopter og lavinehund, sier Carlsen.

Hovedredningssentralen er også varslet.

– Vi er i varslingsfasen, og det tidlige redningsarbeidet koordineres lokalt av sysselmannen, sier redningsleder Thor Eirik Torkildsen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til VG.

Barentsburg er et gruvesamfunn med rundt 450 innbyggere, som drives av det statseide russiske gruveselskapet Trust Arcticugol. Det ligger rundt 60 kilometer vest for Longyearbyen.

