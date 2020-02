To personer omkom i snøskred på Svalbard

To tyske statsborgere er bekreftet omkommet i et snøskred ved Fridtjofbreen på Svalbard.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Sysselmannen på Svalbard i 17.40-tiden. De to var på tur med det russiske turistselskapet Arctic Travel Company Grumant.

Følget besto av to guider og fem utenlandske turister. Sysselmannen bekrefter at de to omkomne er tyske statsborgere.







– Vi fikk melding like før klokken 15, og rykket ut med helikopter. Anestesilege og helsepersonell som var med i helikopteret ble satt av et stykke unna skadestedet, og tok seg opp dit med skutere. De to ble erklært døde på stedet, sier kommunikasjonsrådgiver hos Sysselmannen, Terje Carlsen, til VG.

Pårørende vil bli varslet via Kripos, opplyser Sysselmannen.

Sendte helikopter og hund

Carlsen opplyste til VG i 15-tiden at to helikoptere var sendt ut til Fridtjovbreen, med redningsmannskaper og en lavinehund. Ifølge Carlsen tar det 30–40 minutter å fly fra Longyearbyen ut til breen.

På grunn av dårlig vær kunne ikke helikopteret lande i området. Personell fra Sysselmannen og helsepersonell tok seg etter hvert frem til skadestedet.

Selskapet Arctic Travel Company Grumant tilbyr blant annet dagsturer og lengre ekspedisjoner med scooterutleie på Svalbard.

Barentsburg er et gruvesamfunn med rundt 450 innbyggere, som drives av det statseide russiske gruveselskapet Trust Arcticugol. Det ligger rundt 60 kilometer vest for Longyearbyen.

Publisert: 20.02.20 kl. 15:08 Oppdatert: 20.02.20 kl. 17:56

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser