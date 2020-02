BETALER TILBAKE: Ullensaker kommune innrømmer at de ikke kunne kommuneloven, da eks-ordfører Tom Staahle (bildet) fikk både etterlønn og godtgjørelse som statssekretær i desember. Foto: Rolf Øhman, Aftenposten

Enda en statssekretær fikk dobbel lønn: Kommunen innrømmer feil

Tom Staahle (Frp) mottok full etterlønn i desember som eks-ordfører i Ullensaker, samtidig som han var statssekretær for kommunalminister Monica Mæland (H).

Nå beklager rådmannen i Ullensaker, Rune Hallingstad at etterlønnen ikke ble avkortet.

Han sier at kommunen påtar seg hele ansvaret. Kommunen hadde ikke fått med seg at kommuneloven nå krever avkorting i etterlønn mot nye inntekter.

– Den nye kommuneloven ble vedtatt i fjor sommer og trådte i kraft i oktober. Denne endringen hadde ikke vi fått med oss, sier rådmann Hallingstad til VG.

Dermed skjedde det samme med Staahle som med hans daværende statssekretær-kollega Geir Inge Sivertsen (H): Han fikk utbetalt dobbelt lønn, uten avkorting.

Etter at VG begynte å undersøke etterlønnssaken i Ullensaker tirsdag, er Tom Staahle og kommunen enige om at han skal tilbakebetale 113.000 kroner i for mye utbetalt lønn, for desember.

Kan ikke klandres

– Jeg har aldri tatt imot ei krone som jeg ikke hadde krav på, sier Staahle til VG.

– Tom Staahle kan ikke klandres for feil gjort av kommunen, presiserer rådmann Hallingstad.

Som ordfører i Ullensaker fra 2015 til 2019, ble Tom Staahle omtalt som Norges best betalte ordfører med 1,4 millioner kroner i årlig godtgjørelse.

Fikk innvilget tre måneder

Da Ap sikret seg ordførervervet etter kommunevalget i fjor høst. søkte og fikk Staahle tre måneders etterlønn fra midten av oktober, fordi han da ikke hadde noen jobb å gå til.

En drøy måned senere, 29.november, ble den tidligere ordføreren utnevnt til statssekretær for Frp i Kommunaldepartementet. Han tiltrådte 2.desember.

– Jeg informerte kommunen om dette, sier Staahle.

Etter den nye kommuneloven skulle etter-godtgjørelsen fra Ullensaker vært avkortet mot ny inntekt, fra den dagen Staahle ble statssekretær.

Men det skjedde altså ikke.

I en redegjørelse på Facebook tirsdag ettermiddag, opplyser Staahle at han mottok desember-utbetalingen fra kommunen 10. desember 2019. Fra nyttår stoppet utbetalingen fra kommunen.

«Det jeg da har fått for mye utbetalt av kommunen er for perioden 2 desember til 31. desember 2019. og jeg har bedt administrasjonen i kommunen om å komme opp med det gjeldende beløpet. Det beløpet skal jeg tilbakebetale», skriver Staahle på Facebook.

Tok ned ordfører-lønna

Statssekretær-karrieren ble imidlertid kort: 24.januar i år forlot Frp Solberg-regjeringen. Tom Staahle er nå i gang med egen konsulentvirksomhet.

Etter valget har det nye flertallet i Ullensaker kommune vedtatt å kutte kraftig i ordfører-godtgjørelsen fra 1,4 millioner, til 930.000 kroner for den nye ordføreren.

Publisert: 25.02.20 kl. 19:09

