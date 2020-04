ER KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

Tajik om Tangen-ansettelsen: – Vi burde ikke være i denne situasjonen

Ap-nestleder Hadia Tajik sier det burde vært unødvendig med flere omganger om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef. Hun krever avklaring onsdag – og vil ikke svare på om hun tror oljefondssjefen heter Tangen i september.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef i mars, har skapt bølger etter at VG avslørte hans kostbare drømmetur til USA i november, hvor gjest etter gjest har måtte beklage og innrømme at det var feil å la seg påspandere.

Ap-nestleder Hadia Tajik sier de er bekymret over at representantskapet i Norges Bank må ta nye runder etter fire og en halv times utspørring av Norges Bank-sjef Øystein Olsen.

– Representantskapet til Norges Bank gjør jobben sin når de stiller kritiske spørsmål. De skal føre tilsyn, de skal forsikre seg om at prosessen har skjedd i henhold til regelverket og er gjennomført på en tillitvekkende måte. Så jeg legger til grunn at de spørsmålene som er stilt, blir besvart på en grundig og tilfredsstillende måte innen onsdag, sier Tajik til VG.

– Når representantskapet er nødt til å stille spørsmål av den karakter som de gjorde torsdag, peker det i retning av at prosessen hittil har vært god og ryddig?

– Det er klart at vi ikke burde være i denne situasjonen. Når vi er kommet i denne situasjonen, er det klart at representantskapet har lagt opp til en ryddig prosess. De spørsmålene de stiller er dessverre helt nødvendige for å få svar, og det er rett av dem å gå så kritisk til verks, sier Tajik.

Representantskapet er kontrollorganet til Norges Bank, oppnevnt av Stortinget - bestående av 15 politisk oppnevnte medlemmer, ledet av Julie Brodtkorb, tidligere stabssjef for statsminister Erna Solberg (H).

– Det er klart det er uheldig

– Du sier at vi ikke burde være i denne situasjonen. Hva legger du i det?

– Det er klart det er uheldig at vi er i en situasjon hvor representantskapet i Norges Bank er nødt til å stille disse spørsmålene, etter runden med sentralbanksjefen.

– Det betyr at du mener administrasjonen og styret i Norges Bank ikke har gjort en god nok jobb?

– De har i hvert fall ikke gjort en god nok jobb i å besvare spørsmålene, når man er nødt til å gå en runde til. Jeg legger til grunn at spørsmålene kan besvares på en tillitvekkende og grundig måte, slik representantskapet har lagt opp til, sier Tajik, som også er Aps finanspolitiske talsperson på Stortinget.

– Når vi skriver september, tror du Nicolai Tangen er den som tiltrer som oljefondssjef eller en annen?

– Det vil jeg ikke spekulere noe om. Nå må representantskapet få jobbe i fred.

– Norges Bank har sitt neste planlagte hovedstyremøte den 27. mai. Det er flere uker til. Hva tenker du om tempoet i prosessen?

– Om det er grunnlag for å fremskynde hovedstyremøtet 27. mai, vet vi først når svarene foreligger på onsdag. Hva som skal være prosessen videre, kan først avklares da, sier Tajik.

– Kan ikke fortsette i det uendelige

Hun sier finansminister Jan Tore Sanner har en viktig rolle for å få en rask avklaring.

– Til syvende og sist er det finansministerens oppgave å sørge for at avklaringene skjer raskt. Det sier seg selv at en uavklart situasjon omkring hvem det er som leder oljefondet vårt, kan ikke fortsette i det uendelige.

– Ber du om at finansministeren tar en mer aktiv rolle for å få på plass en rask avklaring?

– I første omgang handler det om at representantskapet får svar på sine spørsmål, og så må vi basert på de svarene ta stilling. Men til syvende og sist så er det finansministerens oppgave.

Hun sier den økonomiske krisen forsterker ønsket om rask avklaring.

– Tillit til sentralbanken er viktig for alle land, men det er spesielt viktig for oss i Norge, for vi har også et fond som opererer i finansmarkedene og er avhengig av tillit. Og nå er vi i en økonomisk utrygg verden, så tidspunktet dette skjer på er uheldig. Og derfor så er det også viktig at dette blir løst raskt. Jeg er trygg på at Representantskapet vil trekke de riktige konklusjonene basert på de svarene de får på onsdag.

– Hvorfor er tidspunktet spesielt uheldig?

– Fordi vi opplever en ekstraordinær økonomisk krise, som har truffet globalt. Vi trenger ro og stabilitet omkring hvem det er som leder en stor institusjon som oljefondet.

Publisert: 24.04.20 kl. 21:27 Oppdatert: 24.04.20 kl. 22:05

