AP VIL HENTE: Tusenvis av barn og mindreårige oppholder seg i Moria-leiren i Hellas, omgitt av gjørme, søppel og kloakk. Nå vil Arbeiderpartiet be FN om å inkludere disse blant kvoteflyktningene Norge tar imot. Det reagerer Frp på. Her fra VGs besøk i leiren desember 2019. Foto: Harald Henden, VG

Frp om Aps nye flyktningvedtak: – En bløff

Et tiltak for å roe frontene internt. Det er alt Aps nye flyktningvedtak er, mener Frp. – Vi er godt kjent med at Frp på instinkt sier nei til alle spørsmål om å hjelpe mennesker på flukt, svarer Masud Gharahkhani (Ap).

– Jeg kaller vedtaket en bløff, for det er ikke kvoteflyktninger i Moria-leiren. FN vil aldri gå med på det Arbeiderpartiet her ber om, sier Jon Helgheim.

Det var i går at Arbeiderpartiet vedtok at de vil øke antallet kvoteflyktninger fra 3000 til 3500 personer. I vedtaket ber de om at FN vurderer om av noen av disse kan hentes fra Moria-leiren i Hellas.

Flere har beskrevet forholdene i leiren som uholdbare. Her bor det omkring 20.000 mennesker, 7500 av disse er barn. 9. april ba Røde Kors om at Norge evakuerer noen av de mest sårbare enslige mindreårige som bor i leirene i Hellas.

Frem til tirsdag denne uken ønsket ikke Arbeiderpartiet å hente migranter fra denne leiren. Da vedtok stortingsgruppen til partiet at Norge burde be FN vurdere om kvoteflyktninger kan hentes fra leirene i Hellas.

Dette reagerer Jon Helgheim på.

IKKE PÅ GREIP: – Nå sier Arbeiderpartiet at vi skal hente ut kvoteflyktninger, men at disse skal hentes fra Moria-leiren. Det henger ikke på greip, mener Jon Helgheim i Frp. Foto: Helge Mikalsen

– Glemmer de mest sårbare flyktningene

– Dette er en fullstendig snuoperasjon fra den ansvarlige linjen som de har ligget på. Innad i Arbeiderpartiet vil det nok roe frontene. Men forrige uke var det bred enighet mellom Høyre, Frp og Ap om å ikke hente folk fra Moria-leiren. Så har tydeligvis presset blitt for stort fra asylaktivistene. De er enormt flinke til å spille på overfladiske løsninger, sier han til VG.

les også Frykt, sykdom og dype traumer i Europas bortgjemte skrekkleir

I en kronikk i VG i dag roser flere SV-politikere vedtaket til Arbeiderpartiet. Helgheim kaller derimot vedtaket «en gavepakke til kyniske menneskesmuglere».

– Dette vil føre til at de mest sårbare flyktningene blir glemt, og at man i stedet fokuserer på asylsøkerne i Moria. Det er forferdelige forhold der, men alle disse leirene er forferdelige. Vi får et enormt følelsesmessig fokus på noen få mennesker i én leir.

Helgheim forstår ikke hvordan Ap forventer at vedtaket skal gjennomføres.

– Nå sier de at man skal hente ut kvoteflyktninger, men at disse skal hentes fra Moria-leiren. Det henger ikke på greip, for i den leiren er det bare asylsøkere, ikke kvoteflyktninger.

AP: Partileder Jonas Gahr Støre og Masud Gharahkhani Foto: KRISTER SØRBØ, VG

Vil ha barn fra Moria

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani, minner Helgheim på at FN har bedt Norge om å hente barn fra Moria-leiren.

– Han burde vite at FN har bedt Norge om å både hente flere kvoteflyktninger og å hente barn fra Moria. Vårt forslag er å hente 500 flere kvoteflyktninger nå som asylankomstene er lave. I tillegg åpner vi for at noen av disse i stedet kan være barn og andre med beskyttelsesbehov fra Moria dersom dialogen med FN konkluderer med at dette er de mest sårbare som vi bør prioritere, sier Gharakhani.

At FN allerede har bedt europeiske land om å hjelpe Hellas med leirene, er uten betydning, mener Frps Helgheim.

– Det er bare desperasjon og mangel på gode løsninger som gjør at FN ber om dette. At FN skal være løsningen for alt, har jeg ingen tro på.

Helgheim tror ikke FN kommer til å inkludere beboerne i Moria-leiren i systemet for kvoteflyktninger.

– Det hadde vært grovt uansvarlig om det skjer. Det hadde vært å hilse langt flere grunnløse asylsøkere velkommen, sier han.

«ALLE» LEIRE FORFERDELIGE: Jon Helgheim (Frp) mener at Aps vedtak vil føre til at de mest sårbare flyktningene blir glemt, til fordel for dem som bor i Moria-leiren. – Det er forferdelige forhold der, men alle disse leirene er forferdelige, sier han. Bildet er fra VGs besøk i leiren desember 2019. Foto: Harald Henden, VG

– Mye støy, null resultater

Gharakhani (Ap) ber regjeringen om å støtte deres nye vedtak om hente barn fra Moria-leiren.

– Regjeringen må slutte å somle og få i gang arbeidet med å få til flere avtaler med tredjeland for å bidra til stoppe dødsreisene over Middelhavet. Skal man lykkes med det må de ha trygghet for at Norge stiller opp med å ta imot kvoteflyktninger. Frp har null troverdighet på dette feltet, og konsekvensene av deres manglende politikk er mye støy og null resultater, sier han.

Helgheims frykt er nettopp at Arbeiderpartiets vedtak kan smitte over på regjeringspartiene. Det vil i så fall få konsekvenser for videre samarbeid med regjeringen som de gikk ut av, hevder han.

– Hvis Høyre går med på dette, vil det forsure samarbeidet. Det vil gjøre det vanskeligere å samarbeide med regjeringen i innvandringsspørsmål.

Publisert: 22.04.20 kl. 15:23

