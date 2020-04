IKKE FORNØYD: Steffen Handal er leder av Utdanningsforbundet. Han skrev tidligere onsdag et brev til Kunnskapsdepartementet om manglende samsvar mellom vanlige åpningstider og de nye kravene til smittevern i barnehagene. Etter det endrer regjeringen forskriften om åpningstid. Foto: Odin Jæger, VG

Melby endrer forskrift på kort varsel: OK med kortere åpningstid i barnehager

Guri Melby og regjeringen endrer forskiften og tillater likevel kortere åpningstider i barnehagene av hensyn til forsvarlig smittevern-organisering. Barnehagelærerne og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet har presset på for å få en endring.

Barnehageeiere varslet normale åpningstider innen kort tid. Da måtte smittevern-veilederen vike, mente Utdanningsforbundet. Så kom regjeringen på banen onsdag kveld og gjorde det mulig med kortere åpningstider.

– Vi har fått en del henvendelser de siste dagene på bakgrunn av at vår nåværende forskrift ble oppfattet på en annen måte enn vi ønsker. I den nye forskriften gjør vi det tydelig at barnehager og SFO kan ha redusert åpningstid, dersom det er nødvendig av hensyn til smittevern, sier kunnskapsminister Guri Melby til VG onsdag kveld. Hun vil være lydhør for kritikken om konflikten mellom et forsvarlig smittevern-organisering og åpningstider i barnehagene og SFO.

– Jeg har full forståelse for at noen har opplevd det som vanskelig å kombinere vanlig åpningstid med hensyn til smittevern i barnehagene, sier statsråden.

REKKER UT EN HÅND: Guri Melby endret forskriften rekordraskt slik at barnehager fortsatt kan operere med kortere åpningstider for å følge opp kravene i den nye smittevern-veilederen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tre dager etter at barnehagene åpnet igjen, signaliserte Private Barnehagers Landsforbund (PBL) tidligere onsdag at private og offentlige barnehager vil ha vanlige åpningstider fra og med mandag 27. april.

Beslutningen ble tatt med bakgrunn i en forskrift fra Helsedepartementet.

Samtidig er barnehagene pålagt å følge den nye smittevernveilederen fra regjeringen, som kom to virkedager før barnehagene kunne åpne igjen.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet, som organiserer 26.000 barnehagelærere og styrere, reagerte spontant og påsto tidlig onsdag at myndighetene drev med dobbeltkommunikasjon.

– Vi skal gjøre jobben, men de som tar avgjørelsene må bestemme seg. Skal smittevernet opprettholdes, kan vi ikke drive barnehagene som normalt. Det går ikke i hop, da må man velge; enten å redusere åpningstidene, eller å bemanne opp med flere folk. Men det er ingen som har lagt penger på bordet til det, sa han til VG onsdag ved lunsjtider.

les også Barnehagene med redusert åpningstid – regjeringen mener foreldrenes tidsklemme må løses på arbeidsplassen

Onsdag kveld kommer kunnskapsminister Guri Melby (V) på banen og varsler forskriftsendring for at barnehager som trenger det kan ha kortere åpningstider.

– Så nå blir det presisert at smittevern fortsatt trumfer åpningstider?

– Ja, smittevernet er viktigst. Men samtidig er det viktig at dette skjer i dialog med foreldre. I barnehagen der mine egne barn går, er det for eksempel åpningstid fra 08 til 16, men foreldre oppfordres til å ta kortere dager. Jeg vil oppfordre til fleksibilitet, svarer Melby.

– Hvordan fikset dere en forskriftsendring så raskt?

– Vi tok kontakt med Helsedepartementet etter de nevnte henvendelsene om åpningstider kontra smittevern, og fikk beskjed om at en forskriftsendring var OK for dem. Den trer i kraft fra mandag av.

– Tyder denne endringen i forskriften på at det var for kort tid mellom da veilederen kom onsdag for en uke siden og oppstart for barnehagene sist mandag?

– Vi understreket at barnehagene ikke var nødt til å åpne sist mandag, men helst i løpet av denne uken. Samtidig er det viktig at vi viser denne typen fleksibilitet når vi får slike hendvendelser om at forskriften som gjelder nå har skapt uklarheter. Jeg mener likevel vi ga stort rom for en gradvis oppstart, sier kunnskapsministeren.

les også Frykter corona-smitte etter barnehageåpningen: Gun (61) tør ikke å gå tilbake på jobb

Her er veilederens råd for mindre kontakt i barnehagen Fysisk kontakt: Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, særlig etter gjenåpning hvor noen barn har spesielt behov for nærhet. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting. Tetthet i grupper: Etablere kohorter av barn som skal være sammen ute og inne.

Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.

Ta i bruk større lokaler der det er mulig.

Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.

Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, og på toaletter.

Økt bruk av utetid.

For å unngå flere kohorter sammen, kan lekeplassen deles i soner

Ha ulike tidspunkt for når barn i ulike grupper er ute for å begrense antall barn som er ute samtidig. På starten og slutten av dagen: Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting.

Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.

Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig. Begrense deling av mat og gjenstander: Barna skal ikke dele mat og drikke

Mat skal serveres porsjonsvis

Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.

Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra.

Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende)

Leker skal ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort

Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving. Spesielt for ansatte: Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i andre (ikke samarbeidende) kohorter.

Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.

Unngå håndhilsning og klemming.

Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.

Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.

Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.

Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.

Dersom det er ansatte som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.

For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. Kilde: Udir.no Vis mer

Ber departementet velge

Smittevernveilederen pålegger blant annet barnehagene å etablere såkalte kohorter, altså faste små grupper av barn og en ansatt som skal være sammen ute og inne.

Ved å redusere åpningstiden noe, har barnehagene ifølge Utdanningsforbundet klart å legge til rette for dette.

les også Lavere oppmøte enn vanlig på barnehagestarten

Utdanningsforbundet sendte tidligere onsdag et brev til Melby, der de ba regjeringen velge mellom oppbemanning eller reduserte åpningstider.

– Vi mener at smittevern veier tyngst, og hvis vi skal klare å oppfylle det, må de enten redusere åpningstid eller bemanne opp, sa Handal.

les også Refser regjeringen for hastverk med barnehage-veileder

PBL: – Må komme med en avklaring

PBL-leder Anne Lindboe stilte seg bak Utdanningsforbundet. Hun beskrev barnehagenes situasjon som en voldsom spagat.

– Det har gått fint så langt, men fra neste uke av får vi antageligvis ganske fulle barnegrupper når småskolen åpner igjen. Vi er helt enige i at departementet må komme med en avklaring, sa hun til VG.

Onsdag kveld kom avklaringen.

Steffen Handaluttrykte raskt tilfredshet med at departementet hadde sett på saken og nå har endret forskriften.

– Det er bra at statsråden lytter til de som skal gjøre jobben og er villig til å gjøre endringer, sier Handal.

Men han understreker samtidig at han er usikker på formuleringene er slik at de vil bli forstått slik ute i sektoren. Det vil han undersøke og melde tilbake til statsråden i løpet av kort tid.

– Jeg håper at Guri Melby og jeg er enige om at kravene til smittevern skal ivaretas først, og at barnehager kun kan gi et heltids- eller deltidstilbud på samme måte som før stengning, dersom smittevernreglene kan ivaretas, sier Handal.

LEDER PRIVATBARNEHAGER: Anne Lindboe er direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Tidligere var hun barneombud. Foto: Patrick da Silva Sæther, VG

– Skaper kortere åpningstider problemer for foreldre, Guri Melby?

– Den nye forskriften er ingen blankofullmakt for å redusere åpningstiden i barnehagene vesentlig. Her må barnehagene samarbeide med foreldrene og strekke seg langt, sier Melby.

– Blir prisen på full barnehageplass redusert dersom åpningstiden blir kortere?

– Nei, det åpnes det ikke for, og jeg har ikke sett noen krav om det, svarer Melby.

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Publisert: 22.04.20 kl. 22:46

