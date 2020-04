ISOLASJON: Benn Solstad (46) må nå være ytterligere to uker i karantene i hjemmet i Lier etter å ha testet positivt for covid-19 – etter fem uker isolert fra andre. Foto: Line Møller

Benn (46) testet positivt på nytt etter en uke uten corona-symptomer

Benn Solstad (46) var endelig symptomfri etter flere uker med coronaviruset. Da kommunen ville teste ham på nytt, ble prøvesvaret positivt. – Hvis jeg hadde gått ut i påsken, hadde jeg antageligvis smittet mange, sier han.

Lørdag 7. mars testet Benn Solstad (46) i Lier positivt på coronaviruset.

I dagene før hadde han begynt å føle seg dårlig. Først fikk han frysninger i kroppen, før allmenntilstanden ble stadig dårligere.

Fordi et nært familiemedlem er i risikogruppen, ville kommunen teste ham. Kort tid etter kom prøvesvaret.

– Jeg var vel nummer 147 eller 148 som ble smittet i Norge, sier han til VG.

Det tok ikke lang tid før tilstanden forverret seg. Solstad forteller at han hadde høy feber i åtte dager. Da han begynte å slite med pusten, ble han lagt inn på Drammen sykehus. Han var dehydrert og trengte oksygen.

– Jeg fikk en bakteriell lungebetennelse på toppen, sier forteller Solstad.









CORONASYK: Benn Solstad lå tolv dager på sykehus. Etter fire uker trodde han at han var frisk, men på mandag testet han seg igjen, og han er forsatt positiv. Så han har nå vært 5 uker alene hjemme i huset på Lier.

Ny test etter fire uker isolasjon

I elleve dager fikk Solstad oksygentilførsel, i tillegg til antibiotika i fem dager for å bekjempe lungebetennelsen. Kroppen verket – særlig fra korsryggen og ned. Det var tungt å puste, og Solstad hadde konstant vondt i lungene.

20. mars var formen god nok til at han ble skrevet ut.

– Jeg ble stadig bedre etter jeg kom hjem. Jeg var litt sliten og slapp etter lungebetennelsen, men jeg hadde ikke noen symptomer på coronaviruset lenger, sier han.

Etter fem uker isolert fra andre, lurte han derfor på om han kunne gå ut av isolasjon noen få dager før tiden. Personer som er testet og bekreftet smittet, skal sitte i hjemmeisolasjon frem til de er symptomfrie – i tillegg til en ekstra uke i karantene.

– Kommuneoverlegen i Lier ville da gjøre et unntak og teste meg på nytt, forteller Solstad, og sier han da hadde han vært symptomfri i en uke.

Mandag 6. april ble det tatt en ny prøve, og dagen etter kom prøvesvaret: Han var ennå ikke helt frisk. Han testet på nytt positivt på covid-19.

– Det var jeg ikke forberedt på, jeg burde vært frisk, sier han og fortsetter:

– Hvis jeg hadde gått ut nå i påsken, hadde jeg antageligvis smittet mange.

HJEMME: – Du savner den fysiske kontakten, sier Benn Solstad. Han understreker at venner, kollegaer og kommunen har tatt hyppig kontakt for å høre hvordan han har det, og han føler seg godt ivaretatt. Foto: Line Møller

Kommuneoverlege: Påkjenning å være i isolasjon

Kommuneoverlege i Lier, Ingrid Bjerring, bekrefter historien til Solstad, som har fritatt kommunen for taushetsplikten.

– Benn har nå vært i isolasjon i svært mange uker. Han føler seg frisk, men opplever «rusk i halsen» som gjør at han må hoste kort innimellom. Disse hostene kommer helt uavhengig av fysisk aktivitet. Det er kjent at en del infeksjoner kan gi langvarig hoste, skriver Bjerring i en e-post til VG.

På grunn av dette tok kommuneoverlegen kontakt med en smittevernkollega på Drammen sykehus og diskuterte muligheten for at hostene ikke skyldtes aktivt corona, men irritasjon i luftveiene.

– Da det er en påkjenning å være i isolasjon ble vi enige om å forsøke avklaring med «to negative prøvesett». Dette er en metode som benyttes ved en del andre infeksjoner for å avklare om en pasient er frisk, forklarer Bjerring.

– Dessverre viste prøven fremdeles utslag på covid-19. Dette var selvsagt svært skuffende for pasienten som ønsker seg ut av fullstendig isolasjon.

FHI anbefaler ikke retesting

Overlege Øystein Riise ved Folkehelseinstituttet skriver i en e-post til VG at de ikke anbefaler retesting av pasienter som er hjemmeisolerte:

– For hjemmeisolerte med påvist smitte kan isolasjon opphøre syv dager etter symptomfrihet. Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode nok data for å avgjøre hvor lenge viruset skilles ut. Påvisning av virus kan ikke direkte knyttes til smittefare.

– Vil dem som har hatt et mer alvorlig forløp være smittebærere lengre enn dem som har milde symptomer?

– Man er sannsynligvis mest smittsom tidlig i smitteforløpet. I hvor stor grad alvorligheten har betydning er usikkert. Personer med milde symptomer kan også spre smitte.

Riise understreker at selv om viruset kan påvises hos pasienter i lengre tid, betyr ikke det nødvendigvis at man har smitteførende virus i kroppen.

– Påvisning av virusets arvemateriell kan vedvare. I en studie kunne viruset påvises hos pasienter i 3–4 uker, men påvisning av virus kan ikke direkte knyttes til smittsomhet.

– Må testes før friskmelding

Benn Solstad må nå være ytterligere to uker i karantene – frem til 22. april. Hvorvidt han skal testes igjen er ikke avgjort.

– Du savner den fysiske kontakten. Du kan ikke møte folk eller prate med folk på samme måte, sier han.

Han understreker at venner, kollegaer og kommunen har tatt hyppig kontakt for å høre hvordan han har det, og han føler seg godt ivaretatt. Han roser også Drammen sykehus for behandlingen han mottok der.

– Kjæresten min er helsesykepleier. Hun har stått i det med meg og vært helt fantastisk, sier han.

Men å være isolert fra kjæreste, venner og jobb har tært på i lengden.

– Men det er nå man trenger mer enn en telefon. Det er som å sitte i fengsel å sitte så lenge i karantene, sier han.

Etter påsken vil helsemyndighetene øke testkapasiteten i Norge, og Solstad har med dette en bønn til myndighetene:

– De som har hatt symptomer må testes før de kan friskmeldes. Jeg er blitt veldig skeptisk til at de ikke testes, sier han.

TO NYE UKER: Benn Solstad må nå være ytterligere to uker i karantene – frem til 22. april. Hvorvidt han skal testes igjen er ikke avgjort. Foto: Line Møller

Publisert: 11.04.20 kl. 15:00

