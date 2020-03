En pasient utstyrt med smittevernutstyr sammen med flysykepleier Hans Aleksander Skalleberg. Pasienten har testet negativt for COVID-19.

Hentes hjem til Norge med ambulansefly fra overfylte sykehus i Spania

I LUFTROMMET OVER NORGE (VG) To eldre pasienter hjelpes hjem på et ambulansefly. De har blitt fløyet fra Spania, et av de hardest rammede landene i corona-krisen i Europa.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært en utrolig lang reise, og de er utrolig slitne. Det tar jo på veldig når du har vært syk, og så skal du ha den transportetappen i tillegg. Og den frykten, sier flysykepleier Hans Aleksander Skalleberg til VG.

De to pasientene på ambulanseflyet har testet negativt for COVID-19. Men de har andre helseproblemer som gjør at de har vært innlagt på sykehus i Spania, der kapasiteten er sprengt på grunn av pandemien. De er slitne etter reisen og orker ikke å fortelle om den selv, men har godkjent at Skalleberg viderebringer hvordan de føler seg.

– Så synes de at det er trist å tenke på at det var mange andre syke på sykehuset der, som er i en fortvilet situasjon og ikke kommer seg hjem, men må være i et land der det er helt lockdown, sier han.

GARDERMOEN: En nordmann som har vært i Spania fraktes inn i et ambulansefly for siste etappe hjem. Foto: Mattis Sandblad

Ikke alle kan sendes med rutefly

Mange nordmenn sitter coronafaste i ulike deler av verden på grunn av innstilte flyavganger. Men den siste uken har mange kunnet returnere fra Spania, Tyrkia, Marokko og Kypros, på grunn av et samarbeid mellom UD og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Dette samarbeidet varer frem til 1. mai.

Men enkelte nordmenn kommer seg ikke hjem på rutefly fra utlandet: Noen har skader eller sykdommer, som gjør det spesielt vanskelig nå.

På denne ruten fra Spania til Oslo sent fredag kveld, fraktes fire pasienter i risikogruppen for coronaviruset. To pasienter skal flys videre til en flyplass et annet sted nord i Norge, og VG får bli med på den siste etappen. De ønsker ikke at VG skal skrive hvilken by de bor i.

De fire testet negativt for coronaviruset etter å ha vært på sykehus i Spania av andre grunner. Gjennom reiseforsikringene får de pasienttransport til Norge, som blir utført av det private selskapet Airwing.

Flysykepleier Skalleberg forteller at flere av pasientene som har blitt hentet i Spania den siste tiden, vanligvis ville kunnet ta rutefly. Men coronaviruset endret alt.

– For at vi skal kunne gjøre dette på en sikker og god måte uten å spre smitte, kjører vi på denne måten her, sier Skalleberg.

Han har tatt på seg smittedrakt, maske og to lag gummihansker før han går inn i det lille flyet.

– Vi er helt sikre på at vi bestemmer over flyet. Vi får flightruten, og da er det ikke sånn at det plutselig blir kansellert, og at sykepleier og pasient blir tvunget til å mellomlande i et land i karantene der man ikke kommer seg hjem. Det blir mer usikkert og komplisert – og det å gamble på det blir veldig dumt, spesielt i disse krisetider, sier han.







Flysykepleier Hans Aleksander Skalleberg viser frem utstyret på flyet

– Kan fly corona-smittede

Det må strenge smittevernstiltak til når flyet som kommer fra Spania mellomlander i Oslo. Selv om pasientene ikke er smittet, har de vært på sykehus i Spania der kapasiteten er sprengt på grunn av det smittsomme coronaviruset. Flysykepleierne som går av vakt tar av seg smittevernutstyret sitt, flyet renses, og neste skift tar på seg masker og utstyr før flyet drar videre.

SKIFTBYTTE: Spesialsykepleierne Cecilie og Caroline tar av seg smittevernutstyret. Foto: Mattis Sandblad

Flyet er utstyrt for intensivbehandling med en respirator, og har med seg flysykepleier, og anestesilege hvis pasientene har mer alvorlig sykdom. På denne reisen er begge pasientene friske nok til at ingen trenger ekstra utstyr.

Overlege Asgeir Kvam jobber til daglig i Vestre Viken, men er også medisinsk sjef i selskapet Advanced Medical Support (AMS), som koordinerer og utfører pasientreisene som betales av reiseforsikringen. Han sier de har hatt omtrent 30 slike turer med pasienttransport den siste måneden.

For å få med så mange som mulig flyr de shuttle-trafikk med flere pasienter om gangen når det lar seg gjøre.

Han sier de er klare til å transportere corona-smittede pasienter om nødvendig.

– SAS og Norwegian henter folk hjem, men den flyparken er ikke optimert for å hente hjem en som er smittet, eller en som er syk – der har vi mer fleksibilitet. Det forutsetter selvsagt at pasienten ikke er i en helt kritisk fase.

an sier de er klare til å transportere corona-smittede pasienter om nødvendig.

– SAS og Norwegian henter folk hjem, men den flyparken er ikke optimert for å hente hjem en som er smittet, eller en som er syk – der har vi mer fleksibilitet. Det forutsetter selvsagt at pasienten ikke er i en helt kritisk fase.







FREMME: Natt til lørdag har den ene av de to pasientene blitt tatt over av helsetjenesten, mens den andre har reist hjemover.

– Til disposisjon

Det er også mange som har tatt kontakt fordi de sitter fast i utlandet og ikke er syke, men vil hjem, sier Fabian Qvist, daglig leder i Airwing.

Dette dekker ikke reiseforsikringen, så det må man i så fall betale selv – og det er ikke mange som vil har råd til.

– Vi ser det blir vanskeligere og vanskeligere å ordne transport med rutefly på grunn av smittesituasjonen. Vi ønsker dialog med norske myndigheter om å hjelpe alle friske og syke nordmenn hjem på en måte hvor staten tar hele eller deler av kostnaden.

Han sier selskapet også står til disposisjon om det blir nødvendig å transportere kritisk utstyr eller personell i helsevesenet, når det fremover ikke vil være like mange nordmenn som må hentes i utlandet.

– Det blir jo ikke nye syke nordmenn i Spania når det er reiserestriksjoner. Derfor må vi finne andre typer ting, som cargo, og transport av personer med samfunnskritiske roller. Vi leverer lever av kunder med behov for flytjenester uten noen statlig støtte.

Han sier at Airwing er det eneste norske ambulanseflyskapet henter hjem pasienter fra utlandet.

Publisert: 28.03.20 kl. 21:31 Oppdatert: 28.03.20 kl. 21:41

Fra andre aviser