Navs IT-direktør: «Et sjokk langt større enn noen kunne tenke seg»

BERGEN/OSLO (VG) – Jeg kjenner på presset, sier IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe i Nav.

Fra hjemmekontoret på Grønland i Oslo leder 41-åringen arbeidet med å bygge om datasystemene til Nav etter at coronakrisen sendte over 300.000 nordmenn ut i ledighet.

Arbeidsledigheten i Norge er nå på sitt høyeste siden annen verdenskrig.

– Hadde denne situasjonen oppstått for tre år siden, er det liten tvil om at hele systemet ville kollapset. Ingen hadde kommet inn i systemene, og det hadde blitt vanskeligere å rydde opp, sier han.

De siste ukene har Nav mottatt over 330.000 søknader om dagpenger.

Mandag formiddag startet saksbehandling av dagpengesøknader for dem som er blitt oppsagt og ikke lenger har en arbeidsgiver. Onsdag startet behandlingen av dagpenger for dem som er blitt hundre prosent permittert.

– Når det gjelder dagpenger for dem som er delvis permitterte og hvordan ordningen med inntektssikring fra dag 3–20 skal være, så er det fremdeles noen avklaringer som gjenstår før vi kan begynne arbeidet, sier Slørdahl Skjærpe.

IT-direktøren kan ikke svare på hvor lang tid det tar før alle systemer er på plass, men lover at alle som har søkt om og fått innvilget forskudd på dagpenger skal få pengene på konto før påske, slik Nav tidligere har varslet.

Fredag var totalt 987 millioner kroner utbetalt eller satt til betaling.

– De som søkte mandag og tirsdag denne uken, hadde pengene på konto innen førstkommende fredag. De som søker innen fredag, får pengene senest onsdag før skjærtorsdag.

Torsdag 12. mars vedtok regjeringen Solberg de strengeste tiltakene som er innført i Norge i fredstid. Dagen etter ble det satt krisestab i Nav, og 11.000 ansatte fikk beskjed om at de måtte jobbe hjemmefra.

– Den fredagskvelden jobbet 300 medarbeidere fra hjemmekontor for å forbedre løsningene våre, slik at vi kunne møte økt pågang, sier Slørdahl Skjærpe.

Siden Norge nærmest ble stengt ned for to og en halv uke siden, har 320.000 oppsagte og permitterte nordmenn søkt om dagpenger fra Nav. Det utgjør over ti prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

IT-direktøren sier at ingen hadde sett for seg at en slik bølge ville treffe.

– Fra 13. til 30. mars hadde vi ni millioner besøk på hjemmesiden vår. Normalt hadde vi hatt 3,7 millioner besøk i denne perioden. Og vi fikk like mange dagpengesøknader i denne perioden som i løpet av et helt år.

Jonas Slørdahl Skjærpe sier at den store pågangen har vært en enorm stresstest for hele organisasjonen. Selv leder han en IT-avdeling som består av 760 medarbeidere.

– Vi har jobbet intenst med å fjerne flaskehalser og utvikle digitale løsninger for å tilpasse systemene våre til de nye reglene og den enorme økningen i antall søknader.

– Hva er hovedproblemet?

– Vi har fått mange endringer i regelverket, og en hovedutfordring er å forenkle dette slik at vi kan automatisere saksbehandlingen. Dette er en prosess vi samarbeider med Arbeids- og sosialdepartementet om.

– Kan du forklare dette nærmere?

– Vi må sikre at de regelverksendringene som kommer blir utformet på en slik måte at det muliggjør utvikling av løsninger som vi både kan utvikle raskt og som understøtter automatisering. Vi må også sørge for at løsningene vi lager er brukervennlige.

– Er dette så komplisert?

– Ja, her er det mange ulike fagmiljøer som må inn, ikke bare IT-utviklere og designere. Blant annet må jurister tolke og gjøre avveininger – og kommunikasjonsfolkene må lage tekster som er lette å forstå. Så må alt fungere slik at det kan brukes i en automatisert løsning. Derfor må vi jobbe tett sammen på tvers av fagområder.

– Så heretter vil det bli mer maskinell behandling av søknader hos Nav, og mindre saksbehandling utført av ansatte?

– Ja, det er riktig. Det er vi nødt til å gjøre, særlig i denne situasjonen der saksmengden er enorm.

Skjærpe understreker at de må ta ting gradvis, og at Nav på flere områder er i rute med saksbehandling og utbetaling.

– Dette gjelder blant annet for omsorgspenger, og sykepenger. Her er de nødvendige endringene gjort, sier han.

Han skryter av de ansattes innsats og evne til å omstille seg på kort varsel.

– Da regjeringen sist fredag vedtok å åpne for forskuttering av dagpenger, satte vi sammen et team som hadde helgen på seg for å lage en løsning. Mandag var løsningen klar, og innen fredag denne uken vil de som søkte mandag og tirsdag ha pengene på konto. Det er et utrolig raskt utviklingsarbeid.

– Var Nav for dårlig forberedt på at en krise kunne oppstå?

– Nei, det vil jeg ikke si. Jeg har bakgrunn fra bank og forsikring, og er vant til at en organisasjon blir stresset på ulike scenarioer. Men dette var et sjokk langt større enn noen kunne tenke seg. Vi har hatt flere beredskapsøvelser i Nav. Dette er på et nivå jeg ikke hadde sett for meg.

IT-direktøren sier at Nav ikke ville vært rustet til å tåle en slik pågang for bare noen få år siden. Dette forklarer han med at de fleste ansatte nå har utstyr for å kunne jobbe hjemmefra.

– For tre år siden ville vi ikke maktet å håndtere en slik situasjon. Vi ville ikke hatt den nødvendige tekniske infrastrukturen, og vi ville ikke hatt nok teknologikompetanse til å lage løsninger så raskt som vi har gjort nå.

– Hvor raskt kan dere være à jour?

– Det er vanskelig å si. Det avhenger mye av hvilke muligheter vi får til å automatisere saksbehandling og utbetaling. Her er vi i tett dialog med departementet.

IT-direktøren sier at han har opplevd en enorm dugnadsånd i etaten, og at den er der fortsatt.

– Samfunnsoppdraget til Nav har aldri vært viktigere. Alle kjenner på det ansvaret.

