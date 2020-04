ENORME SNØSKAVLER: Måkemannskapet har var ute for å renske skavlene ved E39 i Nordkapp kommune mandag. Foto: Statens vegvesen

Påskeværet - sol i sør og snørekorder i nord

Mens Østlandet får en pangstart på påskeværet, er det full vinter i nord.

Nå nettopp

– Akkurat nå merkes den store forskjellen på nord og sør, sier statsmeteorolog Pernille Borander, som sitter stasjonert på Tromsø-kontoret for Metorologisk institutt.

Statsmeteorologen sier Nord-Norge ikke har ridd av «snøstormen» ennå, og at de bør stålsette seg for påfyll i påsken.

– Det er bare å holde snøskuffen klar. Det blir mer snø for Nord-Norge sin del denne påsken. I starten av uken vil det være noe regn og sørvestlig vind, før det dreier om til nordvest torsdag. Da er det kanskje bare Finnmarksvidda som slipper unna de verste snøbygene.

Snørekorder i Finnmark

Akkurat det budskapet er nok finnmarkingene fornøyde med. De siste ukene ble det registrert nye rekorder i blant annet Karasjok.

På målestasjonen cuovddatmohkki på Finnmarksvidda var snødybden målt til 103 centimeter i mars, som er ny rekord - opp fra forrige rekord på 94 centimeter i 1993.

Også i Nordkapp kommune var det mannskap mye å gjøre for måkemannskapene ved E39. Statens vegvesen bek

– Mannskapet har vært ute to ganger før i vinter og forsøkt å renske snøskavlene, men som du ser så når de ikke opp, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Martin Engan.

Solglimt

Kontrastene sørover i landet kunne kunne knapt vært større, hvor det rapporteres om sol og varmegrader.

Klokken 06.00 mandag ble det målt 12,9 varmegrader i Bergen, mens det på Finnmarksvidda ved Sihccajavri i Kautokeino var 18,1 kalde.

Utover påsken blir det meldt om vindfulle tilstander med kuling på kysten, og stiv til sterk kuling fra og med onsdag på Vestlandet.

– Påskeværet vil starte med litt av og på med nedbør i form av regn, men solen kan titte frem. Torsdag blir det kjøligere, og da kan det komme noe sludd og snøbyger fordi vinden dreier nordvest. Spesielt nord for Stadt, sier statsmeteorolog Borander.

Det vil henge igjen noe sludd og snøbyger lørdag, før det slår om og blir mildere og mer regn.

Påskevinneren

Østlandet har også fått en pangstart på påskeuken, og ifølge meteorologene vil det vedvarende mot slutten av uken.

– Områdene østafjells vil få en bra uke. Det blir lite vind og mye oppholdsvær.

Unntaket at det trolig kan komme noe regndrypp helt i slutten av uken.

– Det er fortsatt usikkert, men det kan komme noe nedbør i løpet av helgen. Nedbøren vil trolig komme i form av regn.

I Trøndelag vil godværet derimot komme først til helgen.

– Trønderne vil ikke få noe av nedbøren som kommer i sør, og det ser ut som de får oppholdsvær lørdag og søndag - og lite vind.

Første del av uken vil derimot bli vindfull også her. Det er ventet ekstra mye vind og sterk kuling på kysten i form av sørvestlig vind. Det må også forventes noe nedbør i form av regn, men også perioder med opphold og sol.

Fra torsdag vil vinden dreie til nordvest, og det kan oppstå snøbyger.

les også Tomme turistattraksjoner – frykter konkursras over påske

Vær varsom med sola

Det blir trolig ikke mange påsketurene for nordmenn denne uken, men befinner du deg på fjellet skal du være ekstra varsom med solen på dette tidspunktet.

– Akkurat nå er det et veldig tynt ozonlag, som gjør at mye UV-stråling kommer gjennom. Nysnø i høyere strøk kan gi refleksjoner og doble UV-strålingen, sier forsker ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Terje Christensen.

Dette gjelder særlig fjellstrøkene i Sør-Norge, og han anmoder det norske folk om å bruke solbriller og beskytte huden hvis de oppholder seg ute midt på dagen.

Publisert: 07.04.20 kl. 07:49

Les også

Fra andre aviser