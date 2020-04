MEDLEMMENE SIER NEI: Tidligere barneombud Anne Lindboe er nå administrerende direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund. En fersk undersøkelse blant forbundets medlemmer viser en massiv motstand og frykt for gjenåpning av barnehagene etter påske. Foto: Roger Neumann

Massiv barnehage-motstand mot åpning etter påske

Bare en av tjue privateide norske barnehager mener det er riktig å åpne for full ordinær drift første uke etter påske. Samtidig frykter over halvparten av barnehagene at de kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig.

Det går frem av en undersøkelse som Private Barnehagers Landsforbund har gjort blant sine medlemmer i helgen. Undersøkelsen ble sendt ut fredag formiddag med en svarfrist lørdag formiddag. Da hadde 1068 av 1861 PBL-barnehager svart.

– Jeg er ikke overrasket over det som kommer frem i denne undersøkelsen. De som arbeider i barnehage nå har en spesiell arbeidshverdag. Det er umulig for dem å overholde vanlige smittevernsregler som håndvask og avstand slik man kan gjøre ellers i samfunnet. Derfor må man i så fall gå for en gradvis gjenåpning av barnehagene. Ikke full ordinær drift rett etter påske, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til VG.

Med et stadig økende press i samfunnet ønsket PBL å kartlegge medlemsbarnehagenes holdning til nettopp gjenåpning av barnehagene etter påske. Dette er noen av hovedfunnene i undersøkelsen:

- Bare fem prosent av barnehagene mener at de bør åpne for full ordinær drift første uke etter påske, mens 84 prosent mener barnehagene ikke bør gjøre det.

- Et klart flertall av barnehagene – 68 prosent – mener det er riktig å videreføre forskriften som gjelder i dag. Det vil si at barnehagene forblir stengt, men fortsetter å gi et tilbud til barn av kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov.

- 29 prosent av barnehagene ønsker en delvis gjenåpning som innebærer at barnehagene etter påske skal gi et tilbud til flere barn enn de som i dag får et tilbud i barnehagen.

I en pressemelding som PBL sendte ut 1. april i forbindelse med innspill til ekspertgruppen som skal vurdere videre tiltak innenfor skole og barnehage under koronakrisen, heter det:

– Dersom det etter påske skal mykes opp på tiltakene i forbindelse med korona-pandemien, mener PBL at en gradvis tilbakeføring til mer normalt drift bør vurderes.

Blant det store flertallet barnehager som mener det ikke bør åpnes for full ordinær drift etter påske, er det 27 prosent som mener at dersom myndighetene tilrettelegger forholdene kan barnehagene likevel åpne første uke etter påske. Noe som igjen betyr:

- Delvis gjenåpning for flere barn enn de som har tilbud om plass i dag.

- Tydelige nasjonale rutinebeskrivelser for hygiene og smittevern.

- Testing av alle ansatte i barnehagene.

- Delvis gjenåpning med kortere åpningstid enn normalt.

Kort fortalt viser undersøkelsen at det er en økende frykt og usikkerhet blant ansatte i barnehagene om hvordan helt eller delvis gjenåpning vil øke smitte-risikoen for dem selv og barna i barnehagene.

Ifølge undersøkelsen er det også mange som opplyser at de har ansatte som er bekymret for å komme på jobb. 45 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «I vår barnehage er det ansatte som ikke tør komme på jobb.» Samtidig svarer et flertall av barnehagene at de har tilstrekkelig personell tilgjengelig til gradvis gjenåpning.

– Det er en stor vilje til å komme tilbake til en normalsituasjon i barnehagene. Men full åpning er ikke veien å gå nå. I Sverige for ekempel hvor barnehagene er i ordinær drift, er det bare halvparten av foreldrene som sender barna sine i barnehage. Foreldrene skal oppleve det som trygt og ansatte skal oppleve det som trygt. Slik situasjonen er nå, er det mange som er utrygge. Samtidig vil jeg understreke at jeg er imponert over innsatsviljen i barnehagesektoren. De har ingen smittevernbeskyttelse, flere har åpent på kvelder og i helger. Det er endel som har åpent i påsken også for å ta seg av barn til kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov, sier Lindboe.

Hun understreker at tilbudet til barn til kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov opprettholdes uavhengig om barnehagene åpnes eller ikke etter påske.

Det er i all hovedsak daglig leder og eier av barnehagene som har svart på undersløkelsen. Mange har også i følge PBL tatt seg tid til utfyllende svar som for eksempel disse:

«Å gi et barnehagetilbud uten å være nær barna er selvmotsigende. Vi kan ikke utføre jobben vår på 2 meters avstand. Hvis det åpnes opp for å komme tilbake til barnehagene - bør de bli tilbudt 50 proent plass slik at barna kommer annenhver dag.»

«Små rom og mange foreldre som leverer og henter samtidig. Stor voksentetthet og barnetetthet i en barnehage. Urealistisk å holde to meter avstand.»

«Det er ikke mulig å gjenåpne til full drift og samtidig forvente at barn og voksne skal kunne holde forsvarlig avstand. Barn tar på hverandre og voksne må kunne trøste barn som er lei seg. Det er også viktig å tanke på at barnehagen skal være et trygt sted å være for barna; dersom mange ansatte blir syke, kan vi få et bemanningsproblem.»

URO: – Dette høres veldig gjenkjennelig ut og jeg er ikke overrasket over disse tallene. Vi har lenge kjent på en uro i medlemsmassen, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal Foto: Odin Jæger

– Dette høres veldig gjenkjennelig ut og jeg er ikke overrasket over disse tallene. Vi har lenge kjent på en uro i medlemsmassen, sier leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal til VG.

Han forteller at forbundet er i tett dialog med utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartemtet.

– Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi er eksperter på å drive skoler og barnehager. Det knytter seg stor bekymring til antall barn i hvert rom, hvordan opprettholde avstand mellom barna i en lekesituasjon, retningslinjer for håndvask og bruk av antibac, hente og bringesituasjonen. Det er en rekke forhold våre medlemmer har behov for å være trygge på før skoler og barnehager kan åpnes, sier Steffen Handal til VG.

Komunikasjonsavdelingen i kunnskapsdepartementet opplyser til VG at statsråd Guri Melby ikke har noen kommentar til denne saken før regjeringen har tatt sin beslutning i forhold til barnehagesituasjonen - og henviser i stedet til Helse- og omsorgsdepartementet. VG har foreløpig ikke fått tilbakemelding herfra.

