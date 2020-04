TESTER: På legevakten på Askim Helsehus tester de for corona. Nå ber leger om at de bør testes på bakgrunn av nye symptomer. Foto: Gisle Oddstad

Ber myndighetene teste alle som mister smaks- og luktesans for coronavirus

Et nytt funn i Norge viste to pasienter som mistet luktesans og smakssans som eneste symptom på coronaviruset.

Et ektepar opplevde at kona mistet luktesansen, og mannen mistet smakssansen kort tid etter at de var i kontakt med faren til mannen, som var smittet av coronaviruset.

Begge testet positivt på coronaviruset, men hadde ingen andre symptomer på sykdommer. Det rapporter to norske leger i den norske legeforeningens tidsskrift.

– Dette er en av de første rapportene i verden om dette, sier Jøran Hjelmesæth, leder for Senter for sykelig overvekt i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

NYE FUNN: Jøran Hjelmesæth og en kollega rapporterer om det til nå spesielle tilfellet.

– Bør ta symptomene mer på alvor

Han var en av legene som rapporterte om det spesielle tilfellet. Sammen med overlege Dagfinn Skaare ber han myndighetene om at pasienter som kun har disse symptomene nå blir testet for coronaviruset, og isolert.

– Dette bør føre til at man tar disse symptomene mer på alvor, og vurderer å isolere dem. Disse personene kan representere smitte, sier Hjelmesæth.

I dag oppfyller ikke pasienter med kun disse symptomene kravene for å testes. Norske myndigheters kriterier for å bli testet for coronaviruset i dag er pasienter med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet hos utvalgte grupper, deriblant helsepersonell.

Tidligere har det vært rapportert om at å miste smakssans og luktesans er blant symptomene som kan komme av coronasmitte, både fra England og Tyskland.

Den tyske professoren Hendrik Streeck, som leder Institutt for virologi ved Universitetssykehuset i Bonn, rapporterte at 2 av 3 personer han hadde snakket med beskrev et tap av lukt og smak over flere dager.

I England har øre-nese-hals-eksperter uttalt seg om det samme.

– Vi vil øke bevisstheten på at dette er et tegn på at man er smittet, og at alle som opplever tap av lukt og smak bør isolere seg, sier professor Claire Hopkins, som er presidtent ved British Rhinological Society, til New York Times.

Oppdaget sykdommen da hun stekte vafler

Hjelmesæth og Skaare forteller at kona i 60-årene stekte vafler, og reagerte på at hun ikke kunne kjenne lukten av vaflene. Et par uker i forveien hadde hun vært i kontakt med sin svigerfar, som hadde fått påvist coronasmitte.

Siden kvinnen jobbet i helsevesenet, valgte de å teste henne. Hun hadde selv lest om symptomet i rapportene fra Tyskland og England.

– Hvis vi hadde fulgt kriteriene til myndighetene så hadde vi ikke testet dem. Men vi ble litt overrasket da hun testet positivt. Hun hadde ganske mye virus, sier Hjelmesæth.

Da ble også mannen testet, og fikk positivt resultat. Kona fikk tilbake luktesansen etter 16 dager, mens mannen fikk tilbake smakssansen etter ti dager.

Hjelmesæth mener folk med disse symptomene går under radaren, og advarer om disse kan være en smittefare.

– Dette styrker de rapportene som til nå foreligger. Hvis du har mye av dette viruset i nese og munn så er du sannsynligvis ganske smittsom. Det er de asymptomatiske som smitter flest. Man er mer forsiktig rundt de som har symptomer, sier Hjelmesæth.

I rapporten skriver han og Skaare at myndighetene bør vurdere endringer.

– Norske helsemyndigheter bør vurdere om isolert lukt- og/eller smaksforstyrrelse bør være tilstrekkelig grunnlag for testing av covid-19 og/eller isolering for å begrense smitte, skriver de i sin rapport.

FHI avventer

Folkehelseinstituttet sier til VG at de avventer svar fra utlandet før de foretar noen endringer.

– Det pågår nå et internasjonalt arbeid for å kartlegge om tap av smak- og luktesans bør inn som symptomer som kan peke mot covid-19, vi avventer resultatet herfra. Foreløpig har verken WHO eller det europeiske smittevernbyrået inkludert symptomet på sine lister, sier Siri Helene Hauge, overlege og spesialist i samfunnsmedisin ved FHI.

– Tap av smak- og luktesans er for øvrig en ikke ukjent komplikasjon av øvre luftveisinfeksjoner, men det kan også være forårsaket av medikamentbruk eller være et aldringstegn, legger hun til.

Hauge sier at tap av smak og lukt bør sjekkes av lege, og at personer som opplever dette bør informere sin lege om dette på forhånd, slik at legen kan bestemme hvordan de skal forholde seg til det og eventuelt ta forholdsregler.

– Dersom en person er smittet med covid-19 og ikke har feber eller hoste, kan man også gå ut i fra at vedkommende er mindre smittsom – da smitten ofte smitter via hosting – dråpesmitte. Tap av smak- og luktesans kan være langvarig og det kan derfor være lenge siden personen faktisk ble smittet. Selve infeksjonen kan dermed være overstått, selv om man ikke har noen garanti for dette, sier Hauge.

Publisert: 05.04.20 kl. 11:01

