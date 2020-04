SLIK VIL DE GRANSKE: Audun Lysbakken (SV), til venstre, og Jonas Gahr Støre (Ap) har samordnet sine krav til regjeringens varslede corona-gransking, Foto: Jørgen Braastad

Ap og SV med granskings-krav: Vil gå gjennom hele pandemi-beredskapen

Arbeiderpartiet og SV stiller flere krav til Solberg-regjeringens gransking av corona-krisen: Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken vil også ha undersøkt hvor godt eller dårlig forberedt Norge var på en pandemi.

Regjeringen har gitt partiene frist til fredag med å komme med innspill til mandat og forslag til navn i en granskingskommisjon, som statsminister Erna Solberg (H) ønsker å oppnevne om kort tid.

SV og Ap fremmer nå et absolutt krav om at kommisjonen må kunne gå tilbake i tid – lenger enn det regjeringen kan ha sett for seg – og undersøke hva som var gjort fra myndighetenes side for å forberede seg på en tenkt pandemi.

Må til bunns

– Vi må til bunns i hva som var gjort fra start, hvordan beredskapen var bygget opp etter svineinfluensaen og etter at DSB satte pandemi på toppen av sin risikoliste, sier Støre til VG.

– Kommisjonen må kunne svare direkte på om vi var godt eller dårlig forberedt, og hva som har hindret en langsiktig tenkning hvor Norge hadde tilstrekkelig med smittevernutstyr og medisiner i tilfelle en slik situasjon skulle oppstå, supplerer Lysbakken.

Uavhengig av SMK

De har også et felles og ufravikelig krav om kommisjonens uavhengighet:

– Det er helt grunnleggende at kommisjonen kan jobbe helt uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor. Den må ha den samme friheten og uavhengigheten som Gjørv-kommisjonen hadde etter 22. juli 2011, sier Støre.

De to partilederne varsler også at Stortinget har hjemmel til å oppnevne sin egen granskingskommisjon dersom man ikke blir enige med regjeringen om rammen for undersøkelsen:

– Vi har ikke tatt stilling til hvem som bør oppnevne. Men når regjeringen ønsker å gjøre det, er det avgjørende at vi blir enige om mandatet og omfanget, sier Lysbakken.

Han advarer regjeringen mot hastverksarbeid slik som skjedde med utvalget som skulle granske NAV, der det ble en diskusjon etterpå om habiliteten til noen av medlemmene.

– Dette er ikke noen konfliktsak med regjeringen. Vi er bedt om å komme med syn på mandat og medlemmer. Det går an å argumentere for at Stortinget nedsatte kommisjonen, men vi vil ikke motsette oss at regjeringen gjør det, forutsatt at Stortinget høres og blir hørt, sier Støre.

Vurdering utenfra

Støre sier at Ap gjerne vil ha med et medlem fra et av de andre nordiske landene, slik Gjørv-kommisjonen hadde, for å sikre et uavhengig blikk utenfra.

Det er åpent om kommisjonen også skal granske økonomi-sporet, eller om mandatet skal avgrenses til helse-delen og hvordan Norge var forberedt.

Erna Solberg uttalte til VG i forrige uke at tiltakene innen økonomi og arbeidsliv ikke skulle inngå i denne kommisjonens arbeid, men granskes i et eget forsknings-spor.

– Det er viktig at bedriftspakken, hvor det har vært politisk uenighet, blir grundig vurdert og gransket. Men det kan være gode grunner til at det blir en annen prosess, ellers blir det et enormt stort arbeid for en kommisjon, sier Lysbakken.

Mandag skal Stortingets særskilte corona-komité, med stortingspresidenten og de parlamentariske lederne, møtes for å diskutere videre om mandat og sammensetning. Hverken Lysbakken eller Støre vil fortelle hvilke navn de har spilt inn.

