SV sikrer flertall for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige

Sammen har Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet flertall på Stortinget, og de vil nå liberalisere bioteknologiloven på en rekke punkter – mot regjeringens vilje.

– Endringene som er foreslått i bioteknologiloven åpner for vanskelige etiske problemstillinger, og i SV er det ulike syn i denne typen verdispørsmål. Det har derfor vært viktig for partiet å ha en grundig prosess både i stortingsgruppa og i landsstyret, sier SVs helsepolitiske talsperson Nicholas Wilkinson.

SV har vært under hardt press fra Frp og Ap, med sprikende synspunkter internt, om endringer bioteknologiloven. De tre partiene kan sikre flertall sammen, men SV har tidligere ikke gått like langt som de andre. De har dermed stått på vippen i en rekke saker.

Nå har partiet landet i de vanskelige sakene. De går inn for blant annet altruistisk eggdonasjon, tidlig ultralyd, og assistert befruktning for enslige.

Arbeidet med bioteknologiloven har stått på vent på grunn av coronakrisen, men nå skal helse- og omsorgskomiteen snart avgi sin innstilling.

Legger inn begrensninger

I regjeringsplattformen som ble fremforhandlet på Granavolden i 2019 fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål. Det knuste flertallet for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for før KrF trådte inn. Men etter at Frp gikk ut av regjering, har de gått tydelig ut og flagget sin støtte til både eggdonasjon og andre endringer i bioteknologiloven. Det samme har Ap.

Selv om SV er for eggdonasjon, har de tidligere ikke gått like langt som Frp og Ap, og bare åpnet for eggdonasjon med overskuddsegg. Nå går de inn for altruistisk eggdonasjon.

– SV vil åpne opp for altruistisk eggdonasjon som kan gi flere kvinner og par muligheten til å få egne barn, men vi vil samtidig sikre eggdonasjon aldri må gå på bekostning av kvinners kontroll over egen kropp, sier Wilkinson.

Det betyr at SV samtidig vil fremme forslag om at kompensasjon for eggdonasjon ikke skal være så høy at det kan bli en motiverende faktor.

– Flere etiske dilemmaer

En av de store stridsspørsmålene om bioteknologiloven har også vært å tillate tidlig ultralyd, som SV nå går inn for.

– Mange velger i dag å ta tidlig ultralyd gjennom det private helsevesenet. Når SV nå går inn for å tilby det gjennom det offentlige er det fordi det er en rekke helsegevinster ved tidlig ultralyd, og for å sikre at alle får et likt tilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka, sier Wilkinson.

Samtidig sier han at tidlig ultralyd åpner for flere etiske dilemmaer.

– Vi må sikre at det at flere får tilbud om tidlig ultralyd ikke skaper press om å velge bort fostre av ulike grunner, det er vårt ansvar å bygge et godt samfunn for alle. En av de viktigste tingene vi kan gjøre for minke et slikt press er å sikre trygge rammer for livet med barn med utviklingshemming. Det er samfunnets ansvar, ikke kvinnen som bærer fosteret

I et forlik Frp inviterte SV til å bli med på, foreslo de å tillate tidlig ultralyd til alle kvinner og en såkalt NIPT-test, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil allerede i uke ni av svangerskapet, uten risikoen ved en fostervannsprøve. SV vil bare at denne testen skal tilbys de som har krav på fosterdiagnostikk på bakgrunn av alder eller funn på tidlig ultralyd.

– SV er for NIPT til alle som har et medisinsk behov for det, men vi ser ikke at alle gravide har et medisinsk behov, og da er det heller ikke naturlig å tilby det til alle.

– Flere skal få ønsket om barn oppfylt

– Når partiet har landet på at vi skal gå inn for blant annet tidlig ultralyd, så handler dette om å skape trygghet for alle kvinner i svangerskapet. At vi ønsker å åpne for at enslige skal få assistert befruktning og altruistisk eggdonasjon handler det om at flere skal få mulighet til å få ønsket om barn oppfylt, sier Wilkinson.

SV har også bestemt seg på en rekke andre punkter. De vil at:

* Kvinner skal kunne lagre egg og eggstokkvev uten medisinsk grunnlag

* At barn under 16 år ikke kan få selvtestet genene, heller ikke dersom foreldrene ønsker det.

* At det skal arbeides aktivt i internasjonale sammenhenger for å bekjempe utnyttelse av kvinner i den internasjonale surrogatiindustrien

* PGD (preimplantasjonsdiagnostikk): Overføre beslutningen til fagmiljøene og få mer mulighet for å velge andre egg som ikke har arvelige sykdommer i seg

