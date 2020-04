NY SJEF: Etter planen skal Nicolai Tangen ta over toppjobben i Oljefondet i september. Foto: Nina E. Rangoy

Kilder til VG: Stilte spørsmål om Tangen burde fått jobben før brems-avtale ble avklart

I onsdagens møte i representantskapet i Norges Bank ble det stilt spørsmål om Nicolai Tangen (53) fikk jobben som ny Oljefond-sjef før det er avklart hvordan han skal plassere sine milliarder.

Oppdatert nå nettopp

Etter et nesten fem timer langt møte krevde representantskapet i Norges Bank svar på flere spørsmål om ansettelsen av finansmann og milliardær Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Representantskapet stilte også spørsmål som de vil ha svar på etter onsdagens runde.

Det ekstraordinære møtet, der sentralbanksjef Øystein Olsen ble grillet av representantskapet, kom etter VGs avsløring om Tangens bånd til sentrale samfunnstopper og hans «drømmeseminar» i USA i fjor.

VG får opplyst at hovedstyret har valgt å ansette Tangen, uten at det er inngått en brems-avtale, som avklarer Tangens mulighet til å forvalte sin egen formue.

Dette skal først avklares fremover, for å lande en avtale med Tangen, får VG opplyst. Det betyr at representantskapet i dag ikke har mulighet til å kontrollere dette, i forbindelse med ansettelsesprosessen.

les også Ber om flere svar etter ekstraordinært Tangen-møte

Spørsmål om avklaringer

Flere medlemmer i representantskapet stilte i onsdagens møte spørsmål ved hvorfor dette ikke ble avklart før – og ikke etter – at ansettelsen av Tangen var et faktum 23. mars, får VG opplyst.

Først etter at Tangen sa ja til jobben begynte avklaringen av hvordan milliardene hans skal forvaltes mens han er sjef for Oljefondet, ifølge VGs kilder.

31. mars etablerte Tangen direkte kontakt med Norges Banks etterlevelsesenheter, ifølge en tidslinje fra Norges Bank.

– Representantskapet har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen, men det er noen spørsmål som vi ikke har fått svar på. De vil oversendes, og da blir det bedt bedt om å få skriftlig svar fra hovedstyret. Når det er mottatt vil igjen representantskapet samles og jobbe videre, sier komité-leder Julie Brodtkorb til VG onsdag.

Til DN har Nicolai Tangen opplyst at han og Norges Bank tirsdag denne uken startet arbeidet med å avklare hvordan hans private interesser skal organiseres når han blir sjef for fondet.

les også Bor det en embetsmann i Tangen?

Ni millioner for Sting

I november 2019 inviterte Tangen over 30 norske samfunnstopper til et toppseminar, som blant annet inkluderte en konsert med Sting til en prislapp på ni millioner kroner. Tangen har opplyst til VG at han hadde planlagt seminaret i to år.

En måned før USA-turen kunngjorde Yngve Slyngstad, som deltok på seminaret, at han ville gi seg som sjef for Norges pengebinge. I mars ble det kjent at det er Tangen som blir ny sjef for Oljefondet.

Her synger Sting for deltakere på Nicolai Tangens USA-seminar:

Får beholde Ako-eierandeler

Representantskapet utfordrer med sine spørsmål hovedstyret vurderinger. Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen har bekreftet at Tangen skal få lov til å beholde eierandeler i Ako.

– Ja, det var klart for hovedstyret at Nicolai Tangen fortsatt skulle ha eierandeler i Ako og at han vil organisere sin tilknytning slik at den er i tråd med Norges Banks etiske regelverk. Den detaljerte organiseringen går vi nå gjennom i dialog med Tangen for å sikre etterlevelse med regelverket, har visesentralbanksjef Jon Nicolaisen tidligere fremholdt i epost til DN.

les også LO-topp: – Tangen må si opp eller bli sagt opp

– På generelt grunnlag er det slik at nyansatte i Norges Bank fortsatt kan eie virksomheter som er etablert før ansettelse, men slik at den ansatte ikke kan ha eierandeler eller være involvert i virksomheten på en måte som kan skape direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som ansatt i Norges Bank, skriver Nicolaisen.

Nå vil Norges Bank sikre at Tangens involvering i Ako er i tråd med Norges Banks etiske regelverk.

– Vi er nå i gang med å utforme Tangens ansettelsesavtale og vil gjennom den få på plass nødvendige avklaringer før hans tiltredelse.

Norges Bank oppgir at Tangen vil bosette seg i og betale formuesskatt til Norge, terminere Ako Trust og overføring av midler til Ako Foundation, og at han ønsker stillingen selv om overføringene fra Ako Capital LLP til Ako Foundation skulle bli skattlagt i Norge.

Publisert: 23.04.20 kl. 16:02 Oppdatert: 23.04.20 kl. 20:29

Les også

Mer om Nicolai Tangen Oljefondet

Fra andre aviser