JULESTEMNING: Knut Espen Solberg, Henrik R. Nedeling og Etienne Claret er i gang med å pynte til jul om bord i «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Slik blir julen på «Lance»: – Planen var ikke å være her

NORDISHAVET (VG) Det var ingen som skulle feire jul om bord på «Lance», men nå skjer det likevel. Kapteinen mener det er verst for dem som sitter hjemme.

– I og med at vi er ved Nordpolen, er det en enorm forventing til om vi ser nissen. Eller om han er spist av en isbjørn, sier Knut Espen Solberg, som er utnevnt til skipets «julegeneral».

– Det er det store samtaleemenet for ungene hjemme hos meg. De har spurt, hvis jeg møter nissen, om jeg kan ta med gavene ned. Så de er sikre på at de får dem, sier Solberg.

En ensom nisse henger fra taket i styrhuset, over skjermen som viser hvor langt sør skipet har kommet. Eventuelt hvor lite langt. Her oppe på broen har ikke julen satt mye spor av seg.

Men i messa er den i full blomst.

JULEGRØT: Hele gjengen om bord på «Lance» samlet seg til middag lille julaften. Foto: Jørgen Braastad, VG

Voksdukene har fått en ekstra løper med julemønster, lys er hengt opp over bordene og to små juletre av plast er satt sammen og behørlig pyntet. En stor del av det siste sukkeret er brukt til å lage mørdeig i sjakkruter, cookies og karameller.

– Hvordan blir det å feire jul om bord?

– Det har jeg ikke noe spesielt forhold til, sier kaptein Stig Roaldsand.

– Da jeg var på seismikk (på oljeleting journ. anm.) feiret vi jul på havet annethvert år. Det er verst for dem som sitter hjemme. Det blir nesten som en vanlig arbeidsdag, men det var ikke planen å være her i jula i år, påpeker kapteinen.

JULEGRØT: Lille julaften ble det servert julegrøt og spekemat til middag om bord på «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Mike Horn: Brutt løfte

Mike Horn hadde lovet at han skulle komme hjem til jul i år, for første gang siden kona hans døde for fire år siden.

– Jeg har brutt mitt løfte til døtrene mine og det skuffer meg litt, sier Horn.

Sammen skulle han og de voksne døtrene dra til Sør-Afrika, kjøre rundt i ørkenen og se elefanter og løver. Nå sitter han i messa, under julelysene.

På bordet ved siden av står en pepperkakeversjon av «Lance», som VGs fotograf var arkitekten bak. Da vi våknet på lille julaften, hadde imidlertid pepperkake-Lance havarert, rett og slett kollapset.

– Dette er ikke en veldig annerledes jul enn det jeg er vant til. For de fleste julene har jeg tilbragt alene i et telt, seilende på havet eller klatrende på et fjell. Men dette året skulle være annerledes. For jeg hadde lovet døtrene mine at jeg skulle være hjemme, sier Mike Horn.

– Men det er verre for folkene som er vant til å være sammen med familien i jula. Småbarnsfedrene. Det er trist for fedrene med unge barn, sier Horn.

JULEBAKST: VGs Oda Leraan Skjetne og Jørgen Braastad på kjøkkenet med kokk Daniel Olsen, her i gang med å lage cookies. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Skape trivsel og tilhørighet

«Julegeneral» Solberg er selv småbarnspappa og understreker at det både er trist og mentalt tungt å feire jul her oppe. Men at han skal gjøre alt i sin makt for at det blir en fin opplevelse.

– På tross av at omgivelsene og menneskene er forskjellig fra det vi er vant til, må vi prøve å feire en så normal jul som mulig. Vi må synge julesanger og lese juleevangeliet. Hvis forholdene tillater det, blir det å gå rundt juletreet, sier Solberg.

Snakket om å gå rundt treet skjønner sveitseren og franskmannen om bord lite av. De er med for å filme Mike Horn og er vant til å drikke vin og se på treet - ikke leke rundt det.

– Det er ingen som hadde sett for seg at de skulle være her og det er nok tungt for flere, sier «julegeneral» Solberg.

– Her er du kastet inn i en gruppe mennesker hvor ingen egentlig kjenner hverandre. Og du blir jo avkledd, for ingen kan gjemme seg på en båt. Du kommer under huden på folk. Så da har jula en viktig rolle for å skape trivsel, tilhørighet og samhold, sier Solberg.

HYGGE: Knut Espen Solberg og Henrik R. Nedeling limer sammen delene til pepperkakeversjonen av «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Ingen arbeidsstopp

Kampen mot isen skal ikke stoppe selv om jula trer inn. Det er laget en vaktplan med flere skift, for å sage, hakke og spette til armene føles som spaghetti.

Det skal bli til en liten råk (som en liten elv) som brer seg noen meter ut fra skutesiden på babord side. Håpet er råken vil gi isen som sitter limt inntil skutesiden rom til å flytte seg ut - og slippe taket. I front av kampen står legen, småbarnsfaren og altmuligmannen Martin Skrove.

– Hvordan blir det å feire jul her?

– Det blir koselig. Det blir hva man gjør det til, sier Skrove.

– Vaktsystemet skal gå på julaften også?

– Ja, det må det. Da smaker julemiddagen mye bedre, hvis du har vært ute og luftet deg litt først, påpeker han.

JOBBER UTENDØRS: Her jobber Aleksander Gamme (t.v.), Børge Ousland og Bjørn Åge Worhinn med å sage en råk rundt «Lance». Foto: Jørgen Braastad, VG

Publisert: 23.12.19 kl. 21:32

